Sırt Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Sırt Ağrıları İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

İnsan vücudunda sırt bölgesi kemik, kas ve sinirlerden oluşmaktadır. Bu bölümde oluşan ağrıların farklı sebepleri olabilir. Bazı sırt ağrıları ise kendiliğinden geçer. Fakat çok şiddetli ve geçmeyen sırt ağrıları ciddi sebeplere yol açabilir. Bu sebeple şiddetli ve geçmeyen sırt ağrılarında mutlaka doktorlara başvurulmalıdır.



Sırt bölümü kemikler, kaslar, eklemler, bağlar ve tendonlar olmak üzere birçok bağlantılı parçalardan oluşmaktadır. Omurga 24 ayrı kemikten oluşur. Buna omur denir. Bunun dışında omurga dibinde sakrum ve kokeksi içindeki kemikler yer alır. Omurgalar arasında diskler yer alır. Bu diskler amortisör görevi görür ve omurganın bükülmesini sağlamaktadır. Bunun dışında beyin ile vücut geri kalanlar arasında sinir sinyallerini taşımaktadır. Omurilik insanların beline kadar devam eder ve sinir olarak devam eder.



Sırt Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?



Sırt ağrıları insanların yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Kişilerde dikkat eksikliği ve motivasyon düşüklüğüne sebep olur. Sırt ağrılarının birçok nedeni olabilir. İlk olarak sırt ağrılarının sebebi araştırılır. Bunun için ilk olarak aile hekimliğine gidilmelidir. Aile hekimliğinden sonra doktorlar gerekli gördüğü taktirde ortopedi veya fizik tedavi uzmanına yönlendirir.



Sırt bölümünde yaşanan ağrılar genellikle omurilik bağlantılı sorunlardır. Omurilik ile ilgili olduğu durumlarda hastanelerin Nörolog bölümlerine başvurulması gerekebilir. Bu sebeple şiddetli sırt ağrıları oluştuğunda daha büyük problemlerin oluşmaması için mutlaka doktora gidilmelidir.



Sırt Ağrılarının Nedenleri



- Geçmişte yaşanan bazı travmalar,

- Kalp rahatsızlıkları,

- Uykusuzluk veya aşırı yorgunluk,

- Gün boyunca sürekli ayakta kalmak,

- Bel, boyun veya sırt bölümünde fıtık olması,

- Ağır eşyaları kaldırmak,

- Mide problemleri,

- Geceleri rahatsız bir yatakta uyumak,

- Omurga problemleri.



Sırt Ağrıları Tedavisi Nasıl Yapılır?



Sırt ağrılarının birçok nedeni olabilir. Bu sebeple tedavilerden kişiden kişilere göre değişebilir. Tedavi başlanmadan önce ilk olarak sırt ağrılarının sebebi belirlenmelidir. Ağrının kaynakları hastanın şikayetlerine göre belirlenir. Fiziki muayene yapılarak BT, MR ve EMG gibi çekimler yapılarak teşhis konulabilir.



Eğer sırt ağrıları kas ve omurga sebebiyle oluşuyor ise genellikle ortopedik yastık kullanılarak da bu ağrılar düzelebilir. Sırt ağrıları daha ileriki durumlarda ise doktorlar tarafından ilaç tedavisi önerilir. Bu konuda en çok ağrı kesiciler kullanılır.