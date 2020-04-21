Şişlikler İçin Hangi Bölüme Gidilir? Kafada, Ensede, Koltuk Altında Yağ Bezesi İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Vücutta meydana gelen şişlikler tek bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmıyor. Birden fazla etkene bağlı olarak şişlik vakaları ile karşılaşmak mümkündür. Vücudun herhangi bir bölgesi, çarpma, düşme gibi etkenlerden dolayı ortopedik bir nedenden dolayı şişlik sorunu ile karşı karşıya kalabiliyor. Vücudumuzun %72'sinin sudan ibaret olduğu bilimsel olarak bilinen bir gerçektir. Vücudun su ihtiyacı yeterli oranda tedarik edilmediği durumlarda organların sağlıklı işlevleri kaybolduğu gibi yeterli oranda mineraller de vücut içerisine alınmıyor. Böyle bir durumda kişilerde ellerde ayaklarda ve vücudun çeşitli yerlerinde ödem adı verilen şişlikler meydana gelebiliyor. Suyun yeterli düzeyde tüketilmemesi durumunda böbreklerde bir takım semptomlar geliştiği için gözaltı torbalarının şiştiği gözlemlenen bir durumdur. Şişlik konusunda şikayetleri olan kişilerin şişliklerin neden ötürü meydana geldiğini bilerek ve kendi öykülerini idrak ederek hangi bölüme randevu alacaklarını belirleyebiliyorlar.



Şişlikler İçin Hangi Bölüme Gidilir?



Şişliğine neden olan etkene bağlı olarak gidilmesi gereken branşlarda da değişiklik görülüyor. Ancak hastalar meydana gelen şişlik şikayetlerinin neden ötürü meydana geldiğini bilmiyorlarsa öncelikle dahiliye bölümüne giderek genel bir muayene olmaları gerekiyor. Dahiliye uzmanı tarafından yapılacak olan tahliller ile şişliğe neden olan etken tespit edilerek hastaların o etkene uygun branşa yönlendirilmeleri sağlanıyor.



Kafa ve Ensedeki Şişlik İçin Hangi Doktora Başvurulmalıdır?



Kafa ve ense kısmında meydana gelen şişliklerde hastaların beyin cerrahisine başvurmaları gerekiyor. Beyin cerrahisinin yapacağı inceleme ile bu şişliklerin kafa travmasına bağlı olup olmadığını tespit ederek gerekli tedavi yöntemlerine başlanıyor. Ancak kafa ve ensede meydana gelen bu şişlikler sadece kafa travmalarına bağlı olarak gelişmiyor. Kafa ve ensede meydana gelen şişlikler aynı zamanda ödeme bağlı olarak da gelişiyor. Böyle bi durumda ödemden alınan örnekler patolojide incelenerek kötü ya da iyi huylu olup olmadıkları tespit ediliyor.



Koltuk Altı Yağ Bezesi İçin Nereye Başvurulur?



Birçok kişide koltuk altlarında çeşitli yağ bezelerine bağlı olarak şişlikler meydana geliyor. Sıklıkla kadınlarda görülen bu şikayete göğüs hastalıkları polikliniği bakıyor. Koltuk altında meydana gelen şişlikler için göğüslerde herhangi bir şikayetin olup olmadığı inceleniyor. Alınan örnekler ile hastalığın

düzeyi tespit ediliyor.