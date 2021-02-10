Sistem Nedir? Şans Oyunlarında Sistem 3, Sistem 3 4 Ve Sistem 2 3 Ne Anlama Gelir?

Şans oyunlarında kullanılan sistem kazanma şansını arttıran bir özelliktir. Spor şans oyunlarında kullanıldığı için seçilen maçlar bir dizayn çerçevesinde oluşturulur. Böylece doğru tahminler oluşturulur ve kazanma şansı arttırılmış olur.

Sistem Nedir?

Spor şans oyunlarında, sistem oynanarak seçilen maçlar farklı kolonlar şeklinde oluşturulur. Bu kolonlar şans oyunu kuponunun doğru tahmin edilmesi sonucunda gerçekleşecek geliri de arttırır. Kolonlar doğru tahminlerle oluşturulmalıdır.

Daha iyi anlaşılması için sistem, seçilen maçların farklı şekilde oynanmasıdır. Bütün bu bilgiler şans oyunlarında sistem nedir sorusunun doğru cevabını oluşturmuştur.

Şans Oyunlarında Sistem 3 Nedir?

Sistem 3, spor şans oyunlarında en az 4 maç içeriğini kapsar. En az sayıda 4 maç olarak oynanmaktadır. Bu maçların yanında eklenen diğer maçların tamamının en az bahis sayısı 3 olması gerekir.

Sistem 3 uygulaması ile şans oyunu gerçekleştirildiğinde kuponda yer alan en az 3 maçın tahmininin tutması gerekir. En az 3 maç tutmadığı zaman kazanç elde edilemez. Sistem 3 için en az 4 maç olacağı gibi 4 den fazla maç da kupona eklenebilir.

En az olan 4 maç seçeneği geçildiğinde kupon yatırım bedeli de artar. Sistem 3 için garanti görülen 3 maç kupon düzenlenirken seçilir.

Şans Oyunlarında Sistem 3 4 Nedir?

Şans oyunlarında sistem seçimi çoklu oyun kombinasyonunu geliştirir. Örnek olarak anlaşılması için spor müsabakaları alınmıştır. Tüm şans oyunlarında sistem aynı içeriği kapsamaktadır.

Sistem 3 4 oynamak için kuponda en az 4 maçın olması gerekir. 4 adetten fazla maç da eklenebilir.

Sistem 3 4 mantığı şöyledir: Eklenen en az 4 adet maçtan 3 tanesi doğru tahmin edildiğinde sistem 3 olarak kazanç elde edilir. 4 maçtan 4 adeti de geldiğinde hem sistem 3 hem de sistem 3 4 olarak çarpan şeklinde kazanç elde edilir.

Şans Oyunlarında Sistem 2 3 Nedir?

Sistem 2 3 en az 4 maç eklenerek oynanır. 4 adet maçtan daha fazla maç da eklenebilir.

Tutma olasılığı yüksek görülen maçlar sistem 2 3 oynanarak seçilir. 2 adet tutması banko olan maç seçildiğinde bu 2 adet maçın tutması gerekir. Diğer eklenen maçlardan da en az 2 tanesinin tahminlerinin tutması gerekir.

Böyle bir durumda kazanç sistem 2 3 olacak şekilde çarpılır ve elde edilir.