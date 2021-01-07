Sıtmaya ne iyi gelir, nasıl geçer? Sıtma nasıl bulaşır, korunma yolları nelerdir?

Parazit taşıyan sivrisineklerin beslenmesi sırasında insanlara geçen bir enfeksiyon hastalığı olan parazit bilinen tehlikeli bir hastalıktır. Bakanlık tarafından yürütülen bazı çalışmalar sonucunda bulaşıcı özelliği kaybolmuş olan sıtmanın ülkemiz dışında vakaları da görülmüştür.



Sıtmaya ne iyi gelir, nasıl geçer?



Malarya adı verilen sıtma tedavisi olan bir hastalıktır. Fakat bu hastalığa yakalanmamak için sıtma aşıları da geliştirilmiştir. Bunlar dışında doktorların vereceği sıtma ilaçları mutlaka kullanılmalı ve tedavisi aksatılmamalıdır.



Sıtma belirtisi gösteren hastaların ilk olarak mutlaka bir doktora başvurması gerekir. Çünkü sıtma ateşli ve tehlikeli bir hastalıktır. Erken tanı ile her hastalıkta olduğu gibi sıtma hastalığından da kurtulmak mümkündür.



Sıtma nasıl bulaşır?



Sıtmanın asıl bulaşma yolu anofel adı verilen sivrisinektir. Sivrisinek sıtma paraziti için bir ara konakçıdır. Bu nedenle ortamda sivrisinek olmaz ise parazitin de varlığını sürdürmesi imkansızlaşır. Ayrıca sıtma paraziti plasenta yolu ile fetüse geçebilir ve fetüs ölümleri gerçekleşebilir. Bu nedenle hamilelerde sıtma tedavisinin çok dikkatli ve titizlikle yapılması gerekir.



Sıtma parazitini taşıyan kişilerden yapılan kan alma, organ nakli veya yan yana cerrahi müdahalelerde edinsel sıtma oluşabilmektedir. Fakat bu tür yayılmaların hastalığın yayılması açısından çok önemi bulunmamaktadır. Fakat bireysel sağlık açısından çok önemli bir durumdur.



Hastaların belirtileri bulunsun veya bulunmasın başka kişilere bulaştırması mümkündür. Bu nedenle sıtmada bulaştırıcılık süresi kişinin kanında parazitin bulunduğu kadardır.



Sıtmadan korunma yolları nelerdir?



Sıtma hastalığı bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalıktır. Bu nedenle sıtmadan korunmak büyük önem taşımaktadır. Sıtmadan korunma yolları ise şu şekilde belirtilmektedir:



- Endemik bölgelerde taramalar yapılmalı ve sıtmalar belirlenerek tedavisi yapılmalıdır.

- Nüfus hareketlerinin kontrol edilmesi gerekir.

- Endemik bölgeye gidenlere haftada bir tablet chlotoquine veya tablet pirimetamin verilmesi gerekir.

- Bilinçli bir şekilde sivrisinek mücadeleleri yapılmalıdır.

- Larvalara karşı durgun su ve bataklıklar kurutulmalıdır. Nehir yatakların düzenlenmeli ve pirinç ekimi bilimsel usullere göre yapılmalıdır.

- Havuz ve göl gibi su birikintileri dalgalandırılmalıdır. Lavların barınmasına elverişsiz hale getirilmelidir.

- Su birikintilerinde lavra yiyen balıklar yetiştirilmelidir.

- Kurutulamayan su birikintilerinde larvaların solumasına engel olmak amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmalıdır.