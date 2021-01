Sivilce izleri nasıl yok edilir? Sivilce izleri nasıl geçer, evde tedavisi mümkün mü?

Sivilce tedavisinde erken teşhis oldukça önemli bir noktadır. Bu yüzden bir cilt uzmanına gitmekte yarar var.



Sivilce izleri nasıl yok edilir?



Ergenlik dönemlerinde cilt doktoruna gitmekten çekinmeyin. Sivilcelerin cildinizde iz bırakmaması için oynamayın ya da patlatmayın. Erken teşhis ile sivilcelerinizden ve izlerinden kurtulmak mümkündür. Daha sonrasında uzman bir cilt doktorunun size uygulayacağı yöntemler:

İğneli Lazer

Kimyasal Peeling

Radyofrekans

IPL lazerdir.

Bu yöntemlerle kısa sürede hem sivilcelerinizden kurtulabilirsiniz hem de lekelerle uğraşmak durumunda kalmazsınız. Fakat bu işlemler maalesef oldukça pahalı. Bu yüzden pek çok kişi evde doğal yöntemlerle sivilce ve izlerinden kurtulmak istiyor.



Sivilce izleri nasıl geçer, evde tedavisi mümkün mü?



İçerisinde kimyasal olan sivilce kremleri, maskeler kısaca kozmetik ürünleri yerine evde uygulayabileceğiniz daha sağlıklı yöntemler vardır. Bu yöntemler hem doğal hem de içerisinde kimyasal barındırmadığı için cildinize daha iyi gelecek, sivilcelerin yok olmasını sağlarken aynı zamanda sivilce izleri ile uğraşmak durumunda da kalmayacaksınız. Evde uygulayabileceğiniz sivilce ve lekelerden kurtulma yöntemleri:



Gül Suyu: Cilt temizliğinde en etkili yöntemlerden biri elbette ki gül suyudur. Gül suyu ile hazırlayacağınız maske hem cildi sivilcelerden arındırır hem de yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır. 110 ml gül suyunun içerisine 2 yemek kaşığı kadar bal, eczaneden temin edebileceğiniz bir ampul E vitamini, iki yemek kaşığı kadar şeker koyup karıştırın. Bir pamuk yardımıyla bu karışımı cildinize sürün ve 5 dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla cildinizi temizleyin.



Limon ve bal: Limon her derde devadır. Bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı kadar limon suyu, iki yemek kaşığı kadar bal koyup karıştırın. Bu karışımı bir iki dakika kadar ısıtın. Daha sonra biraz ılımasını bekleyin ve sivilce ya da lekelerin üzerine sürüp 15 dakika bekletin. Böylece hem sivilcelerinizden hem lekelerden kurtulacaksınız hem de cildinizdeki gerginliği hissedeceksiniz.



Elma ve bal: Elmayı iyice rendeleyin ve bir kabın içerisine koyup krema kıvamına gelene dek karıştırın. İçerisinde dört yemek kaşığı kadar bal ekleyin ve cildinize sürün. 10 dakika kadar beklettikten sonra yıkayın. Elmanın ve balın ne denli faydalı olduğunu daha ilk maske uygulamanızda kendiniz de fark edeceksiniz.



Aloe vera: Pek çok kozmetik ürünün satıldığı yerlerde aloe vera maskeleri ya da kremleri görebilirsiniz. Fakat aloe veranın içeriğini direkt olarak kullanarak etkisini hissedebilirsiniz. Bitkiyi herhangi bir seradan ya da çiçekçiden temin edebilirsiniz. Bakımı oldukça basittir. Her gün yapraklarından bir tanesini keserek içerisindeki sıvıyı direkt olarak yüzünüze sürün.



Elma sirkesi: Asetik asit içermeyen bir fincan elma sirkesi ile bir fincan maden suyunu karıştırın. Her sabah ve akşam pamuk yardımıyla cildinize uygulayın. Yarım saat sonra ışık suyla temizleyin. Ne sivilce kalacaktır ne de izlerinden eser.



Lavanta: Lavanta kürü cildinizdeki sivilce, akne ve izlerden kurtulmanızda birebirdir. İlk olarak 1 su bardağı suyun içerisine bir avuç kadar lavanta adın ve iyice kaynatın. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra 15 dakika kadar dinlendirin. Lavantaları süzün ve daha sonra yüzünüzü bu suyla yıkayarak, masaj yapın. Ayrıca lavanta suyunu içebilirsiniz. Akşam yemeklerinden 1 saat kadar sonra 15 gün boyunca düzenli olarak lavanta suyu içmek hem cildinize hem de sağlığınıza yarar sağlayacaktır.