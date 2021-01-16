Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Sivilce izleri nasıl yok edilir? Sivilce izleri nasıl geçer, evde tedavisi mümkün mü?
16.01.2021 - 15:38 |

Sivilce izleri nasıl yok edilir? Sivilce izleri nasıl geçer, evde tedavisi mümkün mü?

Sivilce genellikle ergenlik dönemlerinde çıkarak sadece sağlık açısından değil, aynı zamanda insan hayatını psikolojik olarak da olumsuz etkilemektedir. Özellikle yanlış tedavi sonucunda ciltte lekelerin kalmasına sebep olur. Sivilce lekelerinden kurtulmanın pek çok doğal yöntemi olduğunu bilmelisiniz. İşte, merak edilen tüm detaylar...

Sivilce izleri nasıl yok edilir? Sivilce izleri nasıl geçer, evde tedavisi mümkün mü?
ABONE OL

Sivilce tedavisinde erken teşhis oldukça önemli bir noktadır. Bu yüzden bir cilt uzmanına gitmekte yarar var.

Sivilce izleri nasıl yok edilir?

Ergenlik dönemlerinde cilt doktoruna gitmekten çekinmeyin. Sivilcelerin cildinizde iz bırakmaması için oynamayın ya da patlatmayın. Erken teşhis ile sivilcelerinizden ve izlerinden kurtulmak mümkündür. Daha sonrasında uzman bir cilt doktorunun size uygulayacağı yöntemler:

İğneli Lazer

Kimyasal Peeling

Radyofrekans

IPL lazerdir.

Bu yöntemlerle kısa sürede hem sivilcelerinizden kurtulabilirsiniz hem de lekelerle uğraşmak durumunda kalmazsınız. Fakat bu işlemler maalesef oldukça pahalı. Bu yüzden pek çok kişi evde doğal yöntemlerle sivilce ve izlerinden kurtulmak istiyor.

Sivilce izleri nasıl geçer, evde tedavisi mümkün mü?

İçerisinde kimyasal olan sivilce kremleri, maskeler kısaca kozmetik ürünleri yerine evde uygulayabileceğiniz daha sağlıklı yöntemler vardır. Bu yöntemler hem doğal hem de içerisinde kimyasal barındırmadığı için cildinize daha iyi gelecek, sivilcelerin yok olmasını sağlarken aynı zamanda sivilce izleri ile uğraşmak durumunda da kalmayacaksınız. Evde uygulayabileceğiniz sivilce ve lekelerden kurtulma yöntemleri:

Gül Suyu: Cilt temizliğinde en etkili yöntemlerden biri elbette ki gül suyudur. Gül suyu ile hazırlayacağınız maske hem cildi sivilcelerden arındırır hem de yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır. 110 ml gül suyunun içerisine 2 yemek kaşığı kadar bal, eczaneden temin edebileceğiniz bir ampul E vitamini, iki yemek kaşığı kadar şeker koyup karıştırın. Bir pamuk yardımıyla bu karışımı cildinize sürün ve 5 dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla cildinizi temizleyin.

Limon ve bal: Limon her derde devadır. Bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı kadar limon suyu, iki yemek kaşığı kadar bal koyup karıştırın. Bu karışımı bir iki dakika kadar ısıtın. Daha sonra biraz ılımasını bekleyin ve sivilce ya da lekelerin üzerine sürüp 15 dakika bekletin. Böylece hem sivilcelerinizden hem lekelerden kurtulacaksınız hem de cildinizdeki gerginliği hissedeceksiniz.

Elma ve bal: Elmayı iyice rendeleyin ve bir kabın içerisine koyup krema kıvamına gelene dek karıştırın. İçerisinde dört yemek kaşığı kadar bal ekleyin ve cildinize sürün. 10 dakika kadar beklettikten sonra yıkayın. Elmanın ve balın ne denli faydalı olduğunu daha ilk maske uygulamanızda kendiniz de fark edeceksiniz.

Aloe vera: Pek çok kozmetik ürünün satıldığı yerlerde aloe vera maskeleri ya da kremleri görebilirsiniz. Fakat aloe veranın içeriğini direkt olarak kullanarak etkisini hissedebilirsiniz. Bitkiyi herhangi bir seradan ya da çiçekçiden temin edebilirsiniz. Bakımı oldukça basittir. Her gün yapraklarından bir tanesini keserek içerisindeki sıvıyı direkt olarak yüzünüze sürün.

Elma sirkesi: Asetik asit içermeyen bir fincan elma sirkesi ile bir fincan maden suyunu karıştırın. Her sabah ve akşam pamuk yardımıyla cildinize uygulayın. Yarım saat sonra ışık suyla temizleyin. Ne sivilce kalacaktır ne de izlerinden eser.

Lavanta: Lavanta kürü cildinizdeki sivilce, akne ve izlerden kurtulmanızda birebirdir. İlk olarak 1 su bardağı suyun içerisine bir avuç kadar lavanta adın ve iyice kaynatın. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra 15 dakika kadar dinlendirin. Lavantaları süzün ve daha sonra yüzünüzü bu suyla yıkayarak, masaj yapın. Ayrıca lavanta suyunu içebilirsiniz. Akşam yemeklerinden 1 saat kadar sonra 15 gün boyunca düzenli olarak lavanta suyu içmek hem cildinize hem de sağlığınıza yarar sağlayacaktır.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Bugün duygusal açıdan kendinize zaman ayırmanız çok iyi olabilir. Sizi psikolojik açıdan etkileyen konulara çok açıksınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün hayal gücünüzü daha yapıcı şekilde kullanabilirsiniz. Yaratıcı uğraşlara zaman ayırmaya bakın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Duygusal açıdan biraz karışık durumda olabilirsiniz. Ancak yaratıcı konulara da zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kendi duygularınızla daha rahat temas edebileceğiniz bir gündesiniz. Yeni fikirler ve bilgiler sizi zenginleştirebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Duygusal açıdan kendinize daha çok özen göstermeye bakın. Kimi zaman olayları kontrol edemeyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Karşılıklı konular, eşinizi de ilgilendiren durumlar dikkat çekebilir. Olayları çok fazla kontrol edemediğinizi fark edebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün enerjinizi daha yapıcı ve yaratıcı konular vermeye çalışın. Üzerinde çalıştığınız bir konu daha fazla emek isteyebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz imkanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak da mutlu edebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizi oldukça hareketli ancak biraz dağınık ve kararsız bulabilirsiniz. Evde sizi meşgul edebilecek olaylar da var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Düşüncelerinize esneklik katabilir ve yakın çevrenizden çok şey duyabilirsiniz. Duygularınızı anlatmaya çalışın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün para durumunuz ve kaynaklarınız üzerinde yeniden düşünebilirsiniz. Yeteneklerinizi daha iyi kullanmaya bakın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün Ay burcunuzda ilerlerken ilham alabileceğiniz çok şey var. Yaratıcı uğraşlara ve kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    R.Hakan Kırkoğlu
    R.Hakan KırkoğluAstroloji öğrencilerine öneriler
    Nesrin Sürer
    Nesrin SürerYaşınızın iyisi olmak elinizde
    Özlem Çetinkaya
    Özlem ÇetinkayaFarkındalık rotanız
    Dr. Sinan Akkurt
    Dr. Sinan AkkurtAlzheimer hastalığının evreleri nelerdir?
    Aylin Çetinkaya
    Aylin ÇetinkayaŞimdi cilt bakımı zamanı
    Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
    Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinKovid-19 ve nörolojik problemler
    Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
    Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluMutsuz bir ilişkiyi neden bitiremeyiz?
    Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
    Prof. Dr. Sezai LeventoğluKabızlık hakkında doğru bilinen yanlışlar
    Dt. Pertev Kökdemir
    Dt. Pertev KökdemirZonklayan diş ağrısında ne yapılmalı?
    Astrolog Seçkin İlbuğa
    Astrolog Seçkin İlbuğaOğlak Yeniayı ve burçlara etkileri
    En Çok İzlenen Videolar
    Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
    Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
    Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
    Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bebeklerde Öksürüğe Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Doğal Yöntemler İle Öksürük Geçer Mi?

    Bebeklerde Öksürüğe Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Doğal Yöntemler İle Öksürük Geçer Mi?

    Sinüzit Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Sinüzit Baş Ağrısı Evde Nasıl Geçirilir?

    Sinüzit Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Sinüzit Baş Ağrısı Evde Nasıl Geçirilir?

    Kulak Çınlaması Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Çınlamayı Azaltan Ve Önleyen Şeyler Nelerdir?

    Kulak Çınlaması Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Çınlamayı Azaltan Ve Önleyen Şeyler Nelerdir?

    Atopik dermatit nedir? Atopik dermatit hastaları ne yememeli? Kesin çözüm önerileri

    Atopik dermatit nedir? Atopik dermatit hastaları ne yememeli? Kesin çözüm önerileri

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet