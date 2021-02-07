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07.02.2021 - 03:35 |

Sivilce Lekesi Maskesi Tarifi: Sivilce Lekeleri İçin Evde Maske Nasıl Yapılır?

Ergenlik dönemlerinde başlayıp neredeyse hayatımız boyunca kurtulamadığımız sivilceler başa bela oluyor. Stres, hormonlar, regl dönemi gibi pek çok nedenden dolayı ortaya çıkan sivilcelerle baş etmenin de pek çok yöntemi vardır. Evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerle artık sivilcelerinizden kurtulma vakti geldi. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Sivilce Lekesi Maskesi Tarifi: Sivilce Lekeleri İçin Evde Maske Nasıl Yapılır?
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Sivilce, cilt üzerindeki gözeneklerin tıkanması sonucunda meydana gelen, siyah ve beyaz noktalardır. Özellikle cildin yağlı bölümlerinde görülmektedir. Yanlış bir müdahale sonucunda iz bırakabilir.

Sivilcelerden Kurtulma Yolları

Sivilceler, özellikle kalıtsal faktörlerden ortaya çıkmaktadır. Yağ bezelerindeki artışa neden olan hormonlar istemeyen sivilcelerin görülmesine sebep olur. Burada önemli olan sivilcelerin neden oluştuğunu bilmek ve engellemek adına doğru yöntemler kullanmaktır.

Yanlış yöntemler sonucunda sivilce lekeleri kaçınılmaz bir hal almaktadır. İz bırakmasını ve çoğalmasını engellemek adına doğal pek çok yöntem uygulanabilir. Bu yöntemlerin başında ise doğal ve bitkisel ürünler gelmektedir.

İlk olarak sivilcelerin meydana gelmesine engel olmak için beslenme yöntemlerine dikkat edilmelidir. Stresten uzak durulmalı ve kozmetik ürünü kullanımı olabildiğince sınırlandırılmalıdır. Satın alınan kozmetik ürünleri de kaliteli ve bilinen doğal ürünler olmasına dikkat edilmelidir. Diğer yandan cilt temizliğinin eksik ve yetersiz yapılması da sivilce görülmesine neden olan etkenlerden biridir.

Cilt bakımını sağlamak ve sivilcelerden kurtulmak için doğal maske tarifleri deneyebilirsiniz. Bu maskeler hem cildinizi onarır, hem bakımını sağlar hem de arındırır. Cilt temizliğinde ise özellikle elma sirkesi, gül suyu ya da limon kullanılmalıdır. Bu ürünler cildin pH dengesini korumasına yardımcı olurken aynı zamanda temizlik için muazzam birer tonik görevi görür.

Sivilce Lekesi Maskesi Tarifleri

Evde kolayca erişebileceğiniz pek çok farklı ürün sayesinde sivilcelerinizle baş edebilirsiniz. Daha çıkmadan sivilceleri engelleyebilir ya da bu tarifleri bilmeden önce oluşan izlerin yok olmasını sağlayabilirsiniz. Düzenli bir şekilde sivilce lekesi maskesi uyguladığınızda ise cildinizin ne kadar sağlıklı, güçlü ve pürüzsüz olduğunu görebilirsiniz.

Aloe Vera;

Aloe vera yara izi, çatlak ve sivilce gibi pek çok sorunun tedavisinde kullanılmaktadır. Bitkinin yaprağından jeli alarak lekelerin üzerine sürün ve 30 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın.

Karbonat ve Limon;

Bir tatlı kaşığı karbonat, bir tatlı kaşığı limon suyunu, temiz su ile karıştırarak macun kıvamına getirin. Daha sonra cildinize masaj yaparak sürün. 10 dakika kadar beklettikten sonra yıkayın. Birkaç denemede sivilce lekelerinin yok olduğunu göreceksiniz.

Gül Suyu ve Bal;

Bir yemek kaşığı gül suyunun içerisine 1 yemek kaşığı kadar bal ekleyin ve tıpkı bir maske gibi cildinize sürün. 20 dakika sonra ılık su ile yıkayın. Düzenli uygulamalarda cilt lekelerinden kurtulacaksınız.

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