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19.02.2020 - 10:39 |

Sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir? Yüzdeki sivilce lekelerine evde bitkisel çözüm nedir? İşte sivilce kurutucu doğal tarif...

Sivilceler nasıl geçer sorusu kadın erkek herkesin sorduğu sorular arasında yer almaktadır. Dünyadaki milyonlarca insanı etkileyen sivilce, en yaygın cilt problemlerinden biridir. Yetişkinler sivilceli cilt ile başa çıkmayı öğrenirken gençler derinden etkilenebilir. Sizde sivilcelere kesin çözüm arayışındaysanız ve sivilceler hakkındaki doğal tedavi yöntemlerini merak ediyorsanız sizler için araştırdığımız bilgilere göz atabilirsiniz.

Sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir? Yüzdeki sivilce lekelerine evde bitkisel çözüm nedir? İşte sivilce kurutucu doğal tarif...

Sivilce nasıl geçer sorusu kadın erkek herkesin merak ettiği sorulardan bir tanesidir. Ben yüzümdeki sivilcelerden artık kurtulmak istiyorum ve sivilceler için kesin çözüm yöntemlerini bilmek istiyorum diyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Sivilcelere kesin çözüm yöntemleri ve sivilce nasıl geçer sorusunun cevaplarını birazdan öğerenebileceksiniz.

Sivilce neden olur?

Sivilce kir, ölü cilt ve çeşitli sebeplerle tıkanan gözeneklerde oluşabilir. Tıkanmış gözenekler siyah noktalara veya inflamasyona da sebep olur.

Sivilce, aşırı aktif yağ bezleri, hormonal dengesizlik veya dalgalanma, stres, kötü bir diyet, ilaçtan kaynaklanan yan etkiler ve hijyen eksikliğinden kaynaklı olabilir.

Sivilce nasıl geçer?

Evde akneden kurtulmanın birçok yolu var olsa da, sivilceleri yönlendiren tek madde limondur. Limonda bulunan bileşenler ve özellikler bu sinir bozucu ve utanç verici sivilcelerden etkili bir şekilde kurtarır.

Limonlar akneye neden olan bakterileri öldürmeye yardımcı olan doğal bir antibakteriyeldir. Limonlarda bulunan sitrik asit, cilt üzerinde biriken aşırı yağdan kurtulmanıza yardımcı olur. Ölü deriyi döker ve temizler. Limonlar C vitamini açısından zengin olup, ciltte kolajen üretimini arttırır ve yeni cilt hücrelerinin oluşumuna yardımcı olur. Askorbik asit gözenekleri küçültmeye yardımcı olan sıkılaştırıcı bir özelliktir. Limon zengin antioksidanlar ile cilt hasarını önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda, sivilce izlerinin yanı sıra koyu renk lekelerin azaltılmasına yardımcı olmak için doğal bir görev yapar.

Limon ile doğru malzemelerle kullanarak güzel saçlar ve lekesiz bir cilt elde edebilirsiniz. Limon suyu güçlü bir bileşen olduğundan cildinizin hassasiyetini kontrol etmeniz gerekir. Bunu yapmak için, bileklerinize 2 veya 3 damla limon suyu damlatın ve 15 dakika bekletin. Kızarıklığa veya kaşıntıya neden olmazsa, çözümlerle başlayabilirsiniz. Cildinize uymuyorsa, sivilceden kurtulmak için başka çözüm yollarına bakın.


Limon suyu ve tarçın

Sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir Yüzdeki sivilce lekelerine evde bitkisel çözüm nedir İşte sivilce kurutucu doğal tarif...

Tarçın ve limon, sivilce tedavisinde kullanılabilecek güçlü antibakteriyel maddelerdir. Tarçın, sağlıklı bir cilt tabakası ortaya çıkarmak için hafif bir aşındırıcı olarak da çalışır.

Malzemeler

• 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
• 1 çorba kaşığı tarçın

Yapılışı

Tarçın ve limon suyunu karıştırıp sivilceleriniz üzerine uygulayın. 15-20 dakika bekletip ılık su ile durulayın, nemlendirici uygulayın ve haftada 2-3 kez tekrarlayın.

Limon ve zerdeçal

Sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir Yüzdeki sivilce lekelerine evde bitkisel çözüm nedir İşte sivilce kurutucu doğal tarif...

Zerdeçal ağrı ve iltihaplanmayı azaltabilen güçlü bir anti-inflamatuar maddedir. Zerdeçal ayrıca antibakteriyeldir ve sivilcelerdeki bakterilerini öldürmeye yardımcı olur. Zerdeçalda bulunan antioksidanlar cildin daha hızlı iyileşmesini sağlarlar. Limon ile birleştiğinde, akne oluşumlarını azaltmaya, sivilceleri temizlemeye ve cildi hafifletmeye yardımcı olur.

Zerdeçal cildinizin hafif sarı kalmasına neden olabilir, yüzünüzü birkaç kez yıkadıktan sonra geçecektir.

Malzemeler
• 1 çorba kaşığı zerdeçal
• 1 limon

Yapılışı

Zerdeçal ve limon suyunu iyice karıştırın. Sivilceli bölgeye uygulayın ve 15 dakika bekletip cildinizi durulayın. Sivilcelerden kurtulmak için haftada 2 veya 3 defa bu karışımı kullanın.


Limon ve karbonat

Sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir Yüzdeki sivilce lekelerine evde bitkisel çözüm nedir İşte sivilce kurutucu doğal tarif...

Karbonat ve limonun gazlı kombinasyonu cildi temizlerken gözenekleri açar ve aynı zamanda anti-inflamatuar bir etki eder. Limon cildin yağlanmasını engeller ve tıkanmış gözeneklerdeki bakteri temizler.

Malzemeler

• 1 çorba kaşığı limon
• 1 çorba kaşığı karbonat

Yapılışı

Karbonat ve limon suyunu karıştıp sivilceleriniz üzerine uygulayın. Cildiniz üzerinde 10 dakikadan fazla bekletmeyin. Hafifçe masaj yaparak soğuk su ile durulayın. 3 hafta boyunca haftada 1-2 kez uygulayın.

Limon, bal ve süt

Sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir Yüzdeki sivilce lekelerine evde bitkisel çözüm nedir İşte sivilce kurutucu doğal tarif...

Bal ve limon antibakteriyel olarak çalışırken, süt cildi temizlemeye ve cildi rahatlatmaya yardımcı olur. Bal, cildi bakterilerden kurutmak ve hidrojen peroksit ile etkili bir şekilde tıkanmış gözenekleri temizler. Bal aynı zamanda cildin derinlemesine hidratize edilmesine ve gelecek yağmalanmaları önlemek için aşırı yağ salınımını azaltmaya yardımcı olur.

Malzemeler

• Yarım fincan süt
• 2 yemek kaşığı bal
• 1 çorba kaşığı limon suyu

Yapılışı

Malzemeleri iyice karıştırın ve bir pamuk yardımıyla sivilceli cilt üzerine uygulayın. 20 dakika kadar bekletin, sonra ılık suyla durulayın. Hafif bir nemlendirici uygulayarak bitirin. Sivilcelerden tamamen kurtulmak için 3 hafta boyunca her gün uygulayın.

Limon ve salatalık

Sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir Yüzdeki sivilce lekelerine evde bitkisel çözüm nedir İşte sivilce kurutucu doğal tarif...

Salatalık, yüksek su içeriği ile cildi yeniler ve besler. Ayrıca sivilceden tahriş olmuş cildi yatıştırır ve sıkılaştırır.

Malzemeler

• 1 limonun suyu
• 1 salatalık

Yapılışı

Salatalığı püre haline getirin ve üzerine 1 limonun suyunu ilave edin. Karışımı sivilceleriniz üzerine uygulayıp 20 dakika bekletin, ardından soğuk su ile durulayın. İstediğiniz sonucu alana kadar her gün uygulayın.

Limon ve yoğurt

Sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir Yüzdeki sivilce lekelerine evde bitkisel çözüm nedir İşte sivilce kurutucu doğal tarif...

Yoğurt sivilceleri tedavi edebilen güçlü antibakteriyel maddedir. Yoğurt limon ile birlikte cilt temizleyicisi olarak çalışan laktik asit içerir. Ayrıca, tahriş olmuş cildinize nemlendirici bir etki kazandırmak için limonun sertliğine karşı koyar.

Malzemeler

• Yarım limon
• Yarım fincan yoğurt

Yapılışı

Yoğurdun üzerine limon suyu ekleyip karıştırın ardından sivilceleriniz üzerine dairesel hareketler yaparak uygulayın. 10 dakika bekletip soğuk su ile durulayın. Haftada 2 veya 3 kez bu maskeyi uygulayarak 1 ay içinde sivilcelerden kurtulabilirsiniz.

Limon ve gül Suyu

Sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir Yüzdeki sivilce lekelerine evde bitkisel çözüm nedir İşte sivilce kurutucu doğal tarif...

Gül suyu akne ile tahriş olan cildi yatıştırmak için bir anti-inflamatuar madde olarak çalışır. Aynı zamanda, sivilcelere neden olan bakterilere karşı etkili olan antibakteriyel özelliklere sahiptir. Limon ile birleştiğinde, limon suyunun asitliğini sulandırmaya yardımcı olur ve hassas ciltler için bile uygundur.

Malzemeler

• 1 çorba kaşığı limon suyu
• 1 çorba kaşığı gül suyu

Yapılışı

Limon suyu ve gül suyunu karıştırın. Bir pamuk yardımı ile sivilceleriniz üzerine uygulayın 20 dakika sıvının yüzünüzde kalmasına izin verin. Ardından soğuk su ile cildinizi durulayın. İstenilen sonucu elde edene kadar her gün tekrarlayın.

Limon ve şeker

Sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir Yüzdeki sivilce lekelerine evde bitkisel çözüm nedir İşte sivilce kurutucu doğal tarif...

Limon ve şeker etkili bir şekilde sivilce gidericidir. Şeker, ozmoz yoluyla bakterilerin temizlenmesine yardımcı olur. Bal ve zeytinyağı da kullanılarak daha yumuşak ve esnek bir cilt elde edebilirsiniz

Malzemeler

• Yarım fincan şeker
• 1 çorba kaşığı zeytinyağı
• 1 çorba kaşığı bal
• Yarım limon suyu

Yapılışı

Tüm malzemeleri birleştirerek iyice karıştırın. Bir fırça yardımıyla sivilceli cildinize uygulayın, 2 dakika boyunca dairesel hareketler yapın. Maskeyi cildinizde 10 dakika bekletin ve su ile durulayın. Haftada 2 kez yapabilirsiniz.

Limon ve aloe vera

Sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir Yüzdeki sivilce lekelerine evde bitkisel çözüm nedir İşte sivilce kurutucu doğal tarif...

Aloe veranın cilde birçok faydasının olduğunu biliyoruz sivilcelerden kurtulmak için de kullanılabilir. Limonun deriye olan sert etkilerini azaltır, parlak ve lekesiz bir cilt kazandırır.

Malzemeler

• 1 çorba kaşığı aloe vera
• 1 çorba kaşığı limon suyu

Yapılışı

Aloe vera ve limon suyunu birleştirip sivilceleriniz üzerine uygulayın. 15 dakika bekletip soğuk su ile durulayın. Sivilceler geçene kadar her gün uygulayın.
Limon suyu
Cildiniz aşırı duyarlı olmadıkça, sivilce için limonu kullanabilirsiniz. Tek adımda uygulayabileceğiniz limon suyu yöntemi için, limonu bir kabın içerisine sıkın ve pamuğu batırıp cildinize uygulayın. Limon suyu cildinizde kuruduğunda yüzünüzü yıkayın ve nemlendirici uygulamayı unutmayın. Sivilcelerden kurtulana kadar her gün 1 kez tekrarlayın.

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