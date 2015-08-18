Sivrisinekler en çok kimi ısırıyor?

Sivrisinekler yolunu nasıl bulur?

Sıcak ve nemli gecelerde uyku uyutmayan sivrisinekler ısıracağı kişiyi ısı ve koku yolu ile buluyor. Karanlık ortamda aşırı terleyen, vücut ısısı yüksek ve terleri kokan kişiler sivrisineklerin hedefi oluyor.

Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Doktor Figen Akın, “Hamilelik döneminde vücuttaki metabolizma hızı artıyor. Bu nedenle sivrisinekler tarafından hamileler daha çok ısırılıyor” diyor. Akın, 20 Ağustos Dünya Sivrisinek Günü dolayısıyla sivrisineklerin neden olduğu hastalıklara, kimlerin özellikle korunması gerektiğine ve korunma yöntemlerine dikkat çekiyor.

Yaz aylarında sıcak ve nemli ortamlarda sayıları artan sivrisinekler geceleri ortaya çıkarak herkesin kabusu olabiliyor. Dünya Sivrisinek Günü olarak bilinen 20 Ağustos’ta Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Doktor Figen Akın, sivrisinek sokmalarının sıtma, sarıhumma, Nil humması, lenfatik filariasis, grip ve tifüs gibi hastalıkları insandan insana taşıyabildiğini belirtiyor. Akın “Ülkemizde sivrisineklerin bulaştırdığı en önemli hastalık sıtmadır. HIV ve sarılık sivrisinek ısırması ile bulaşmaz” diyor.

Doğal çözümlerle sivrisineklere cephe alın

Sivrisinek ısırığına maruz kalan kişilerin ısırılan bölgeye buz veya kolonya uygulanarak kaşıntının önüne geçilebileceğini söyleyen Akın, “Sivrisineklerden korunmanın en iyi yolu yaz aylarında vücudun açıkta kalan yerlerine kimyasal sivrisinek kovucu spreyler uygulanmasıdır.

Ancak bu kimyasallar bazı kişilerde alerjiye yol açabilir. Özellikle çocuklarda kimyasal koruyucular yerine doğal kovucu yöntemler tercih edilmelidir. Karanfil, okaliptüs, nane, lavanta, biberiye gibi bitkilerin yağlarını bir bardak suyun içine 1-2 damla koyarak sivrisinekleri kovabilirsiniz.

Fesleğen bitkisi de kokusu ile sivrisinekleri uzaklaştırır” diyor. Akın, yeşillik alanlarda ise akşamları yatarken uzun kollu giysiler giyilmesinin veya cibinlik kullanılmasının da sivrisineklerden korunma yöntemi olarak kullanılabileceğini dile getiriyor.

Kolesterol düzeyi yüksek olan kişiler de sivrisineklerin hedefinde

Artan metabolizma hızı nedeniyle sivrisineklerin hamileleri daha çok ısırdığını belirten Dr. Figen Akın, hamilelerin yanı sıra kanlarındaki kolesterol düzeyi yüksek olan kişilerin de sivrisinekler tarafından daha çok ısırdıklarının bilimsel olarak tespit edildiği söylüyor. Akın, “Özellikle alerjik yapılı kişilerin, hamilelerin, bebeklerin ve bağışıklık sistemi düşük olan kişilerin sivrisineklerden korunması gerekir” diyor.