Siyah İshal Nedir? Rengi Siyah Dışkı (Melena) Hangi Hastalıkların Belirtisidir, Nasıl Geçer?

Siyah ishal, sindirim kanalında oluşan kanama belirtisi olabilir.

Siyah İshal Nedir?

Siyah ishal, sindirim sisteminde oluşan bir kanama sonucu oluşur. Hayatlı tehlike oluşturan bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Gerekli muayene işlemleri yapıldıktan sonra kesin tanı konulabilir. Siyah dışkı, belirli sebeplerden dolayı oluşur. Sindirim kanalıyla bağlantılı olan bazı siyah ishal durumları

Ağız veya burnun kanaması

Yemek borusuna darbe almak

Sindirim borusuna zarar verecek sivri, sert cisimler yemek

Reflü

Gastrit

Yüksek dozda alkol kullanımı

Mide Kanseri

Radyasyon tedavileri

Bu durumlar veya hastalıklara sahip olan kişinin siyah ishal olması mümkündür. Bu nedenlerden dolayı sindirim sistemi etkilenerek, kişi siyah ishal olur. Siyah ishalin olma sebepleri arasında ilaçlar da yer alıyor. Reçetesiz satın alınan ilaçların siyah ishale sebep olduğu biliniyor. Siyah ishale sebep olan bazı ilaçlar;

Aspirin ve warfarin gibi kan inceltici ilaçlar

Ibuprofen iltihap giderici ağrı kesici ilaçlar

Etkisi yoğun olan bitkisel takviyeler

Rengi Siyah Dışkı (melena) Hangi Hastalıkların Belirtisidir, Nasıl Geçer?

Dışkının siyah olması bazı hastalıkların habercisi olarak bilinir. Özellikle sindirim yolunda yaşanan herhangi bir kanama, dışkının siyah olmasını sağlar. Dışkının siyah olmasını sağlayan birçok etken vardır. Bu etkenler arasında ciddi sağlık sorunları da bulunuyor. Gerekli muayene işlemlerinin yapılmasından sonra anlaşılan bir durumdur.

Dışkının siyah olması, yemek borusunda varis olduğunun habercisi olabilir. Kalın bağırsak kanseri belirtileri arasında, dışkının siyah olması da bulunuyor. Aynı zamanda gastrit ve ülser gibi birçok hastalığın belirtisi siyah dışkıdır. Yapılacak olan muayene ve testlerle siyah dışkının sebebi araştırılır.

Siyah dışkının tedavi edilebilmesi için neyin sebep olduğunu bulmak gerekir. Koyulan tanıya göre tedavi süreci başlatılır. Dışkının siyah olmasının birçok sebebi bulunuyor. Yaşanılan sağlık problemini bulmak için birçok test yapılır. Siyah dışkı, dışında oluşan diğer belirtiler göz önüne alınarak, hastalık daha hızlı saptanabilir.

Mide kanamasının yaşanması sonucunda dışkının siyah olduğu görülür. Siyah dışkının neyden kaynaklandığı bulmak için, bazı testlerin yapılması ve hastalığın aşaması çok önemlidir. Uzmanlar bu konuda gerekli gördükleri testleri yaparak, tanı koyma işlemlerini gerçekleştirir.