Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri SMA ne demek? SMA belirtileri, tedavisi, ilacı nedir?
19.08.2020 - 15:08 |

SMA ne demek? SMA belirtileri, tedavisi, ilacı nedir?

SMA (Spinal Muskuler Atrofi) omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığıdır. Peki SMA'nın ilacı nedir? SMA belirtileri nelerdir? İşte SMA hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler...

SMA ne demek? SMA belirtileri, tedavisi, ilacı nedir?
ABONE OL

SMA (Spinal Muskuler Atrofi) omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığıdır. Görülme sıklığı Dünya genelinde 1/10.000 1/6.000 arasında seyretmektedir. Ön boynuz hücrelerinde görülen dejenerasyon nedeni ile; kaslarımızın kontrolünü sağlayan sinirlerin fonksiyonu için gerekli protein üretimi gerçekleştirilemez. İstemli kaslarda kuvvetsizlik ve erime (atrofi) görülür. Sinir hücrelerinin işlevini yerine getirememesi; zayıflamaya ve genellikle ölümcül kas güçsüzlüğüne sebep olur. İstemsiz kaslar bu hastalıktan etkilenmez.

SMA hastası bireylerin görme ve işitme duyuları hastalıktan etkilenmez. Zeka; normal veya normalin üzerindedir.

SMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler bireyler arası farklılıklar göstermekle birlikte; genellikle aşağıdaki şekillerde görülür.

-Kurbağa bacağı pozisyonunda yatma

-Dilde fasikilasyon

-Gevşek kas yapısı

-Azalmış kol-bacak hareketleri

-Azalmış derin tendon reflexleri

-Kuvvetsizlik

-Yürüyememe

-Solunum sistemi tutulması

-Beslenme bozuklukları

-Cılız ağlama

-Yaşıtlarından geride kalma, yavaş hareket etme

Aynı semptomlar; farklı hastalıklarda da görülebilir. Bu yüzden kesin tanı genetik inceleme ile konulur.

SMA TANISI

SMA hastalığının kesin tanısı genetik inceleme ile konulur. Hastalardan alınan bir kan örneği ile test yapılır. SMA hastalarının %95’inde SMN1 ekzon 7-8 delesyonu tespit edilmektedir. Bu nedenle hastaların araştırılmasında ilk tercih delesyon analizidir. Diğer% 5 ise nadir bulunan bir mutasyona bağlıdır ve daha ileri testlerle tanımlanmalıdır.

SMA TİPLERİ NELERDİR?

TİP 1

Spinal müsküler atrofi grubunun en ağır seyreden tipidir. Hastalık 6 aydan önceki dönemde belirti verir. Bazı hastalarda belirtiler doğum öncesi dönemde başlayabilir. Gebeliğin son dönemlerinde; bebek hareketlerinde azalma görülebilir.
Tip 1 hastası bebeklerin büyük çoğunluğunun baş kontrolü, kol ve bacak hareketleri yoktur. Desteksiz oturamazlar. Bebekler yutma ve emme gibi temel reflekslere sahip değildir. Solunum kaslarının etkilenmesi, öksürmede güçlük ve solunum yolu enfeksiyonlarından dolayı solunum desteğine ihtiyaç duyarlar. Hastaların büyük çoğunluğu iki yaşından önce kaybedilir. Bu bebeklerin yüz hareketleri normal, bakışları canlıdır. Göz kontağı kurarlar. İletişim becerileri oldukça güçlüdür, çevreye karşı ilgilidirler.

TİP 2

Tip 2 hastalarında belirtiler 6. aydan sonraki dönemde görülür. Daha öncesinde bebeğin gelişimi normaldir. Bu hastalarda baş kontrolü vardır, genellikle oturabilirler. Hastaların çoğu yardımsız ayakta durmayı ve yürümeyi başaramaz. Yardımsız olarak yatma pozisyonundan oturma pozisyonuna geçemezler. Hastalar solunum yolu enfeksiyonlarına karşı hassastırlar. Omurga eğrilikleri (skolyoz), el, ayak ve göğüs duvarında anormallikler görülebilir

TİP 3

Tip 3 hastalarında başlangıç 18. aydan sonradır. Bebekler doğum esnasında normaldirler. İlk belirtiler hafif olarak görülebilir, hastalığın tanı alması gençlik yıllarını bulabilir. Hasta bireyler aynı yaştaki arkadaşlarıyla benzer fiziksel aktiviteyi gösteremez. Örneğin, çocuk emeklerken ve yürürken akranlarından geri kalır. Hastalar yürüyebilir; ancak kas zaafı mevcuttur. Hastalık ilerledikçe kalça ve bacak kaslarındaki kuvvetsizlik koşmayı engeller, düşmeler sık olarak görülür, yürüme güçleşir. Merdiven çıkmakta ve oturdukları yerden kalkmakta zorlanırlar. 20-30 yaşlarında tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyulabilirler. Bu dönemde omurga eğrilikleri (skolyoz) gibi iskelet bozukluklarının belirginleştiği görülür. Yutma ve çiğneme kaslarının güçsüzlüğü nadir olarak görülür. Solunum etkilenmesi, tip 1 ve tip 2 deki kadar şiddetli değildir.

TİP 4

Bu tip SMA yetişkinlikte ortaya çıkar. Hastalığın başlangıcı ve ilerlemesi yavaş seyreder. Hastalığın ilerlemesinde duraklamalar da görülebilir. Erişkin tip SMA hastaları genellikle yürüyebilirler; az sayıdaki hasta tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyar. Kollar ve bacaklarda kuvvetsizlik, skolyoz, titreme, seyirme görülür. Yutkunma ve solunum fonksiyonları için kullanılan kaslar; tip 4 hastalarında nadiren etkilenir. Kuvvetsizlik ve kas erimesi; kollar ve bacakların gövdeye yakın kısımlarında daha fazladır. Bu kuvvetsizlik yavaş bir biçimde yayılır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Yakın çevrenizdeki kişilerden destek alabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişiler önem kazanacaktır. Öğle saatlerinde kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. Bazı konuları açıklığa kavuşturmakta zorlanacağınız durumlar olabilir. Tepkilerinize dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraştığınız konuları daha yaratıcı hale getirebilirsiniz. Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz ortamlarda olmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda tamamlanma olabilir. Kolektif konular ilginizi çekebilir. Hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Aile fertlerinden birine yardım edebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız durumlar meydana gelebilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. İletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var. Akşam saatlerinde kendinizi çok daha enerjik hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yazışmalarınıza daha fazla dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İletişimden kaynaklı aksaklıklar meydana gelebilir. Hareketli bir gündeminiz olabilir. Bazı konuların tam anlaşılmamasından dolayı içinize kapanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda çözülmeler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeteneklerinizi kullanmanız gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde sıkışmalar meydana gelebilir. Çözmek zaman alabilir. Bazı durumları veya insanları olduğu gibi kabullenmeniz gereken zamanlardasınız. Akşam saatlerinde farklı programlar yapabilirsiniz. Enerjinizi boşaltmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinize yönelmek isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önemli olaylara dikkatinizi verebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda bitişler meydana gelebilir. Gün içinde sosyal konular ilginizi çekebilir. Akşam saatlerinde birileriyle tanışabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyfinizi kaçıran olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sizi hapseden kontrol dışı olaylar meydana gelebilir. Bazı durumları kabullenmek zorunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerden feragat edebilirsiniz. Sabırlı olmanız gereken bir gündesiniz. Gündelik rutininizden çıkmamaya çalışın. İletişimde olduğunuz insanlara dikkat edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek yönünde yeni planlamalar yapabilirsiniz. Gözden kaçırdığınız durumlar olabilir. Kendinizi sıkışmış hissedeceğiniz zamanlar var. Beklemediğiniz olaylar karşısında tepkisel davranabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi bulanık hissedebilirsiniz. Bazı konularda bitişler meydana gelebilir. Kendinizi sosyal konularla oyalamak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda bazı sıkışık durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Ani tepkiler vermeniz olayları daha da çıkmaz hale getirebilir. Kabullenir olmak ve olayları biraz daha geniş çerçevede görmek durumun rahatlamasına neden olabilir. Bazı konularda bırakmak daha iyi sonuçlar verebilir. Akşam saatleri hareketli geçecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün medya ve uluslararası konularla ilgilenebilirsiniz. Yeni yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Öğle saatlerinde geleceğinizle ilgili kuşkuya kapılabilir ve birçok konuya birden odaklanabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi paylaşmak için yakın çevrenizdeki kişilerle planlar yapmak size iyi gelecektir. Sabırlı olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz olaylara ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ortaklı konular huzursuzluk çıkarabilir. Öğle saatlerinde sorumlu olduğunuz konular sizi daha fazla sıkıştırabilir. Çıkış noktası bulamayacağınızı düşünebilirsiniz. Sabırlı olmaya çalışın. Bazı konularda kabullenir olmanız gerekebilir. Akşam saatlerinde daha enerjik olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle ilgili konular sizi daha fazla meşgul edebilir. Bazı konulara daha sakin yaklaşmanızda fayda var. Öğle saatlerinde karar vermek zorlaşabilir. Bazı konuları kafanızda bitirdiğinizi düşünebilirsiniz. Gün içinde sosyal konularla ilgilenmek sizi rahatlatabilir. Tamamladığınız işleri tekrar kontrol etmenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Betül Yergök
Betül YergökSosyal medyanın flört dili
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaYeni teknolojilerle yarasız yaşam mümkün
Özlem Mekik
Özlem MekikSindirim sisteminin destekçisi: "Zahterli Un Çorbası"
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKŞimdi zamanı... Peki ya kışın?
Adil Yıldırım
Adil YıldırımErkekleri kıskandırma sanatı
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa19 Ağustos 2020: Aslan Yeniayı
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüDişler nasıl hareket eder?
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaAteşi tetikleyen 19 Ağustos Aslan yeniayı
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞ
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞRahimdeki miyom ve poliplerde histeroskopi
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşEv bitkilerine yaz bakımı
En Çok İzlenen Videolar
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?
Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?
Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?
Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karaciğer yağlanması olanlar ne yemeli, ne yememeli?

Karaciğer yağlanması olanlar ne yemeli, ne yememeli?

İlerliyor! Vücudunuzda çıkan apseleri ihmal etmeyin

İlerliyor! Vücudunuzda çıkan apseleri ihmal etmeyin

Diyabetik yara ayağınızdan etmesin! Kanserden bile...

Diyabetik yara ayağınızdan etmesin! Kanserden bile...

Dışı zehir, içi altın! Tadanlar vazgeçemiyor

Dışı zehir, içi altın! Tadanlar vazgeçemiyor

Sıradaki Haber