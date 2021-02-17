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17.02.2021 - 04:03 |

Smear Testi Nedir? Smear Testi Sonucu Ne Zaman Çıkar, Nasıl Yorumlanır?

Çağımızın en büyük sorunu yaşanan kanser vakalarının sayı olarak her geçen gün artmasıdır. Pek çok kanser türü vardır. Rahim ağzı kanseri ise bu kanser türlerinden birisidir. Kadınların korkulu rüyası olarak görülen bir kanser türüdür. Bu kanserden korunmak mümkün olabilir mi veya tedavisi nedir gibi sorular kişilerin zihninin kurcalar. İşte, tüm detaylar...

Smear Testi Nedir? Smear Testi Sonucu Ne Zaman Çıkar, Nasıl Yorumlanır?
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Yaşam şekli, beslenme tarzı gibi pek çok faktör kişilerin hastalıklara yakalanmasında etken rol oynar. Bağışıklık sisteminin zayıf olması kişileri hastalıklara karşı savunmasız bırakabilir. Genetik faktörlerinde bu hastalıklarda etkisi olabilmektedir. Yapılacak bazı tetkikler erken tanıyı sağlayabilir. Smear testi kadınların düzenli yaptırması gereken bir testtir.

Smear Testi Nedir?

Rahim ağzı kanseri görülme sıklığı kadınlar arasında giderek artmaktadır. Kadınların yakalandığı kanser türleri sıralamasında rahim kanseri 6. Sırada bulunur. Rahim ağzı kanseri genetik yatkınlık ile bağlantılı olabilir. Ama bunun dışında da hastalığı tetikleyen faktörler olabilir. Smear testinin amacı rahim ağzı kanserine karşı tarama yapmaktır.

Smear testi rahim ağzı veya kanser öncüsü taraması sırasında kullanılan bir testtir. Amaç erken tanı ve teşhis yapabilmektir. Test doğruluk düzeyi oldukça yüksek bir testtir ve tanı konulması sonrası hemen tedaviye başlamak gerekir. Erken tanı çok önemli bir noktadır ve hastanın hayatını kurtarabilir. Bu konuda hassas davranmak gerekir.

Smear Testi Nasıl Yapılır?

Testin uygulanması son derece kolaydır. Ayrıca kişi test için alınan sıvı sırasında herhangi bir ağrı hissetmez. Rahim ağzının net seçilebilmesi için vajinaya muayene için kullanılan alet konulur. Ardında küçük bir aparat yardımı ile rahimden hücre alınır. Bu incelemeye gönderilmek için bir tüp içine konabilir. Patolog olan kişiler cam üzerinde ve mikroskop altında bu parçayı incelerler. Herhangi bir anormal gelişim tespit edilirse, tedavi söz konusu olacaktır.

Eğer test sonuçları pozitif çıkarsa, doktor ilave tetkikler isteyebilir. Bu testlerde kolposkopi ve HPV testi olabilir. Testin adet döneminde yapılması uygun olmayacaktır. Kişi adet gördükten 15-20 gün sonra yapılması en ideali olacaktır. Test öncesi yaklaşık 48 saat gibi bir sürede cinsel ilişki yaşanmamış olası doğru olur. Kişinin genital bir enfeksiyonu var ise bununda tedavi edilmesi gerekir.

Smear Testi Sonucu Nasıl Yorumlanır?

Smear testi yorumlanması sırasında Bethesta denilen sistem kullanılır. Kanserli hücre ya da anormal hücre yapısı görülmemesi testin negatif olması anlamana gelir. Smear testi sonucunda servikal hücreler anormal olarak tespit edilebilir. Anormal sonuç ortaya çıkarsa enfeksiyon ile ilgili tedavi uygulanabilir. Doktor hastayı yakın takibe alabilir. Test düzenli aralıklarla yapılırsa hata payı azalır.

Rahim Ağzı Kanserinin Nedenleri Neler Olabilir?

Rahim ağzı kanseri kadınlar arasında yaygın olan bir kanserdir. Belirli bir yaş grubunda görülür denilemez. Rahim ağzı kanserinin bir nedenleri ise;

Erken yaşta cinsel ilişki yaşamak

Birden fazla cinsel ilişki yaşanan partner olması

A vitamini düşüklüğü

Sigara kullanımı

Cinsel yolla bulaşan herpes virüsüne maruz kalmak

Sağlıksız ve dengesiz beslenme alışkanlığı

Smear Testi Sonucu Ne Zaman Çıkar?

Smear testi sonuçlanması çok uzun süren bir test değildir. Tabi ki testin yapıldığı kurumun sitemine göre değişse de yaklaşık 2-3 gün içerisinde sonuç alınır. Smear testini yaptırmaya başlamak için en uygun yaş 21 yaş olarak belirtilir. Ya da ilk cinsel ilişkiden 3 yıl sonra yapılması doğru olacaktır. 30 yaşından küçük kişiler ise her yıl düzenli smear testi yaptırmalıdır. Kadınların düzenli olarak doktor kontrolünde bulunması ve tetkiklerini ihmal etmemesi tavsiye edilir.

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