Sodalit Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Sodalit Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

İçeriğinde yüksek sodyum mineralleri bulunduğundan dolayı, sodalit taşı adını buradan almaktadır. Genel olarak psişik yetenekleri olduğu bilinen bir taş olması ile beraber, ayrıca fiziksel açıdan da pek çok fayda sunmaktadır. O yüzden dünyanın farklı yerlerinde çıkarılan bu etkileyici taş; süs eşyası, takı veya mücevherat şeklinde değerlendirilmektedir.



Sodalit Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?



Sodalit taşı Alüminyum silikat minerale sahip madenlerden biridir. Mavi üzerine beyaz çizgileri ve benekleri eşliğinde oldukça hoş bir etki yaratmaktadır. Bu çizgiler genelde damarlı şekilde görünür ve güzel bir etki yaratır. Aynı zamanda pirit ve lapis bünyesinde bazı zamanlar değişik çeşitlerinde yer almaktadır. Sodalit taşı üzerinde mavinin değişik renklerini bulmak mümkün. Bu sayede kolye ya da yüzük ve bilezik gibi seçenekler üzerinden mücevherat olarak isteğe bağlı şekilde tercih yapılabilir.



Magmatik kayaçlardan oluşumu gerçekleşen sodalit taşı, milyonlarca yıl içerisinde kimyasal ve fiziksel reaksiyonlar sonucu meydana gelmiştir. Lav püskürmeleri üzerinden ani soğuma ile beraber yüzyıllar içerisinde şeklini aldığını söylemek mümkün. Dünya çapında birçok farklı ülkede çıkarılmaktadır. Başta Brezilya ve Kanada olmak üzere aynı zamanda ABD, Rusya, Hindistan, Fransa, Romanya, nemibya ve Myanmar gibi ülkelerde çıkarılıyor.



Sodalit Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?



Sodalit taşı en değerli ve en özel madenler arasında yer almaktadır. Özgüveni artırması ve heyecanı bastırması nedeniyle tercih edilen taşlar arasında bulunuyor. Çivit mavisi rengi ile beraber farklı mavi tonları eşliğinde, beyaz çizgileri ile güzel bir görüntü sunmaktadır. Birkaç dakika güneş ışığında bekletmek ile beraber nemli bir bezle silmek taşın yeniden parlak bir biçimde kullanılmasına olanak vermektedir.



Sertlik derecesi 6 olduğu için ortalama bir sertliğe sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu yüzden farklı takı ve mücevherat şeklinde kullanırken dikkat etmeye özen göstermelisiniz. Önemli bir darbede kırılma gibi bir durum ile karşı karşıya kalmak mümkün.



Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan önemli faydaları ile sodalit taşı bir adım öne çıkıyor. Özellikle topluluk arasında konuşma yapacak kişiler için rahatlama verdiğini dile getirmek mümkün. Sezgileri güçlü olan ve yüksek enerjiye sahip taşlardan biridir. Aynı zamanda boğaz ağrıları gibi daha birçok fiziksel açıdan da tedavi amaçlı şifa niyetine değerlendirilir.



- Boğaz şişliği, ağrısı ve iltihaplanmaya karşı etkilidir.

- Depresyona giren kişilere olumlu yönde etki sağlar.

- Madde bağımlısı olan insanların kurtulmasına yardımcı olur.

- Bireyi dinç tutar ve gündelik yaşamında odaklanma imkan verir.

- Konsantrasyonu arttırır.

- Düşünceler arasındaki gereksiz konuları uzaklaştırır ve herhangi bir duruma dikkatli yaklaşma imkanı verir.

- Yolculuk esnasında ya da farklı nedenlerden dolayı mide bulantısı çekenlere karşı etkilidir.

- Duygu ve düşünceleri gönül rahatlığı içerisinde kolayca ifade etme olanağı tanır.



Bu gibi farklı faydaları ile beraber özellikleri üzerinden harika görüntüsü eşliğinde, mücevherat veya takı ile süs eşyası olarak değerlendirebilirsiniz.