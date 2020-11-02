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02.11.2020 - 16:17 |

Soğuk hava kalp hastalarını bakın nasıl etkiliyor

Kalp hastalığı olanlar için soğuk hava tehlikeli ve hatta yaşamı tehdit edici olabiliyor! Soğuk havanın kan damarlarında büzüşme ve daralmaya neden olarak kalp krizi, inme ve akciğerde pıhtıya neden olabileceğini söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Doğan, kış aylarında dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı

Soğuk hava kalp hastalarını bakın nasıl etkiliyor
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Sıcaklık düştükçe kalp krizi, göğüs ağrısı ve kalple ilgili diğer sorunların görülme sıklığı artar" diyen Kardiyoloji Uzmanı Doç.Dr. Cem Doğan, soğuk havanın kardiyovasküler sisteme etkilerini şöyle anlattı:

"Soğuk havanın etkisi ile kan damarlarında büzüşme ve daralma olur. Bu daralma kalp ve damar sisteminde bazı sorunlara neden olur. Kalp vücuda oksijen bakımından zengin kanı pompalamak için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Koroner arterlerde daralma omuzlara, kollara veya boyuna da yayılabilen göğüs ağrısına neden olabilir. Kan basıncı yükseltir. Kalp yetmezliği olan kişilerde semptomların aniden kötüleşmesine, hastaneye yatma riskini ve hatta ölüm riskini artırır. Ritim bozuklukları, düzensiz ritim (atrial fibrilasyon) riskini artırırır. Kanda pıhtılaşma eğilimini artırarak kalp krizi, inme ve akciğer pıhtısı riskini artırır. Kalp hastalığınız varsa soğuk hava tehlikeli ve hatta yaşamı tehdit edici olabilir. Soğuk bir ortamdaysanız riskinizi azaltabilecek önlemleri aldığınızdan emin olun."

Kalp hastaları soğuk havada neler dikkat etmeli?

Hipoterminin, alışılmadık bir süre boyunca soğuk havaya maruz kalındığında, vücut ısısının tehlikeli derecede düştüğünde ortaya çıktığını ve kardiyovasküler sistem için başka bir risk olduğunu ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

Soğuk hava kalp hastalarını bakın nasıl etkiliyor

"Hipotermi, kalbin, sinir sisteminin ve diğer organların yanlış çalışmasına neden olur ve kalp yetmezliğine veya ölüme yol açabilir. Hipotermi semptomları arasında zayıf nabız, konuşma bozukluğu, titreme ve kafa karışıklığı bulunur. Soğuk havada yapılan bahçe işleri, koşma veya koşu gibi açık havada egzersiz programları veya hızla koşuşturma, kardiyovasküler riski artırabilecek aktivitelerdir. Bir kişi fiziksel aktiviteye alışık değilse soğuk hava, tüm bu aktiviteleri potansiyel olarak tehlikeli kılar. Soğuk havanın kalp ve damar sistemi üzerindeki etkilerini azaltmanın yolları vardır. Öncelikle, düzenli fiziksel muayeneler yaptırılarak hali hazırda herhangi bir sorun olup olmadığının bilinmesi gereklidir. Ayrıca herhangi bir açık hava egzersiz programına başlamadan veya devam etmeden önce bir doktor veya kardiyolog ile görüşmeniz tavsiye edilir. Bu kontrollerden sonra alınacak basit tedbirler sağlıklı bir kış mevsimi geçirmemize yardımcı olacaktır."

Doç.Dr. Cem Doğan, soğuğa maruz kalmanın, soğuk havada geçirilen zamanın sınırlandırılmasını ve dışarı çıkılacaksa sıkı giyinilmesini, özellikle baş, boyun ve ellerin örtülmesini, zorunlu olarak yapılan aktivite ve egzersizlerin molalar vererek ve daha düşük bir tempoda yapılmasını, rüzgarlı havalarda yapılan aktivitelerde temponun düşürülmesini, aşırı terlememeye ve susuz kalmamaya dikkat edilmesini önerdi.

 

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