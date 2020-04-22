Şönil Kumaş Nedir? Şönil Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Döşemeli kumaş türlerinden biri olan şönil kumaş, kendisinden imal edilen iplik ve bu iplik ile üretilen kumaş için kullanılmakta olan bir isimdir. Fransızca ‘’Chenille’’ sözcüğünden, dilimize şönil ismiyle girmiştir. Tekstil sektöründe ise 18.yüzyıldan itibaren bilinmekte ve kullanılmakta olan bir sözcüktür.



Şönil Kumaş Nedir?



Şönil kumaş, tüylü ve kadifemsi bir yüzey elde edebilmek için, çekirdek iplik üstüne katlı biçimde lif yerleştirilerek imal edilen bir kumaş türüdür. Şönil kumaş, genelde döşemelik olarak kullanılmaktadır. Oldukça kullanışlı ve uzun ömürlü olan bir kumaş çeşidi olduğundan dolayı, sıkça tercih edilmektedir. Desenli olan şönil kumaşlar ise, koltuk kaplamalarına farklı bir hava vermektedir.



Şönil Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Şönil kumaşın birçok özelliği bulunmaktadır. Eski dönemlerden beri kullanılan bu kumaş türünün özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:



- Şönil kumaş fiyat olarak araştırıldığında oldukça ekonomiktir.

- Bu kumaş türünün imalatı, öteki kumaş türlerine nazaran daha kolay olmaktadır.

- Şönil kumaşın dökülme oranı fazlası ile düşüktür.

- Şönil kumaş, sahip olduğu dolgun yüzeyi ile kendini belli eden bir kumaş çeşididir.

- Kadifemsi olan yapısı ile şönil kumaş, canlı ve parlak bir görünüme sahiptir.