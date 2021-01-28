Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Statik elektrikten nasıl korunuruz?
28.01.2021 - 14:13 | | DHA

Statik elektrikten nasıl korunuruz?

Beklenmedik anlarda insanı acıyla irkilten statik elektrik çarpmasının, yerine göre ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Tunaya Kalkan, özellikle patlayıcı ve yanıcı maddelerle ve hassas elektronik cihazlarla çalışanların statik elektrik çarpmasına karşı son derece dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Statik elektrikten nasıl korunuruz?
ABONE OL

Beklenmedik anlarda insanı acıyla irkilten statik elektrik çarpmasının, yerine göre ciddi sonuçlar doğurabileceği açıklandı. Bir tanıdıkla tokalaşırken, arabaya binerken, kapı açarken, hatta metal bir kaleme uzanırken parlayan bir kıvılcım ve elde bir anda oluşan acıyla ortaya çıkan statik elektrik çarpması olarak bilinen olayın ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tunaya Kalkan, statik elektrik çarpmasının normal şartlarda huzursuzluk ve rahatsızlık vermekten öteye geçmeyeceğini söyledi. Ancak benzin istasyonu gibi yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle iç içe çalışan insanların bu konuda son derece dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kalkan, statik elektrik çarpmasından etkilenmeyi minimuma indirmek için yapılması gerekenleri de anlattı.

İnsanoğlunu elektrikle tanıştıran statik elektriktir 

İnsanoğlunun elektrikle tanışmasının statik elektrik sayesinde olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kalkan, Bunun tarihi milattan önceye kadar gider. Bizim ebonit çubuk dediğimiz kehribar malzemenin belli nesnelere sürtüldüğünde kimi ufak nesneleri kendine çektiği o zamanlarda keşfedilmiştir. Doğru akım ve alternatif akım, statik elektrikten çok sonra, 18inci ve 19uncu yüzyılda keşfedilmiştir diye konuştu.

Sebep sürtünme ve bulunulan ortam 

İnsan vücuduna statik elektrik yüklenmesinin sürtünme ve bulunulan ortam nedeniyle gerçekleştiğini ifade eden Prof. Dr. Kalkan, Bugün artık giydiğimiz birçok nesne polyester ve naylon gibi sentetik malzemelerden yapılıyor. Dahası, plastik yönü ağır basan ayakkabılar giyiyoruz. Bunlar da vücutla herhangi bir şekilde sürtünmeye uğradığında vücudun negatif yükle yüklenmesine sebep oluyor. Plastik ayakkabılar giydiğimiz için de bunu toprağa aktaramıyoruz. Ayrıca, elektrik yükü çok fazla olan ofis ortamlarında, bilgisayarlarla, akıllı telefonlarla iç içe çalışıyoruz. Bunun sonucunda da iyonlarla yüklenmiş olan bedenimiz, nötr ya da elektrik yüklü bir nesneye, söz gelimi bir kapı kolu, otomobil kapısı, hatta bir başka insanla karşı karşıya gelince, bizim spark dediğimiz kıvılcım atlamasıyla bütün yükü boşaltıyor. Bu da elektrik çarpmasına benzer nahoş bir his oluşmasına sebep oluyor. Buna da statik elektrik çarpması diyoruz dedi.

8-10 bin volta kadar çıkabilir 

Statik elektrik çarpmasının yer yer 8-10 bin volt gerilime kadar ulaşabilmesine rağmen ciddi bir tehlikesinin söz konusu olmadığını ifade eden Prof. Dr. Kalkan, Ancak özellikle yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddelerle ve hassas elektronik cihazlarla çalışan insanların son derece dikkatli olması gerekiyor. Söz gelimi akaryakıt istasyonlarında çalışanlarda böyle bir durum yaşanması halinde, akaryakıtın parlaması veya patlaması sonucu büyük facialara sebep olunabilir. Ayrıca hassas elektronik cihazlar bozulabilir. Bu nedenle buralarda çalışanların statik elektriği atabilecekleri bir düzende, sözgelimi karbon yapılı bir bileklik ya da elektriği toprağa iletebilecek ayakkabılarla çalışmaları çok isabetli olur. Ayrıca yıllar önce, halı sahalarda spor yapan gençlerin, açık ve toprak sahalarda spor yapanlara göre çok daha stresli ve kavgaya meyilli bir yapı sergilediğini gözlemlemiş ve bunun üzerine bir çalışma yapmıştık. Tam da tahmin ettiğimiz gibi, buralarda spor yaparken, futbol oynarken kişi üzerinde ciddi bir statik elektrik yükü oluşuyordu ve bu da sinir sistemini etkiliyordu. Bunu o dönemde gerçekleştirilen bir konferansta paylaştık ve halı saha işletmecileri gerekli önlemleri aldılar diye konuştu.

Statik elektrikten nasıl korunuruz? 

Kişisel olarak bu durumdan korunmak için sentetik kıyafetlerden mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kalkan, Özellikle kışın, kat kat ve kalın kıyafetler giydiğimiz için statik elektrik çarpmasına daha çok rastlarız. Yazın o kadar olmaz. Bir de bu kıyafetler sentetik, polyester ve naylon olursa bu etki daha da artar. Sentetik giysiler sürtünmeye yol açarak statik elektrik oluşmasına sebep olur. Lastik ve plastik ayakkabılar bu elektriğin yere aktarılmasını önler. Bu nedenle de üstümüzde bir statik elektrik yükü oluşur. Bunlardan kaçınmalı, ayakkabıda mümkünse deri veya benzer iletken malzemeleri, kıyafetlerde ise doğal malzemeleri, örneğin pamuklu ve keten ürünleri tercih etmeliyiz. Statik elektrik, havada da kısmen vardır. Kapalı alanlarda pozitif yük, açık alanlarda, ormanlık bölgelerde ve doğal ortamda negatif yük daha fazladır. Dolayısıyla doğal ortama çıkmak da statik elektriğin atılmasına yardımcı olur. Bundan başka klima gibi araçlarda, ortama negatif iyon salan cihazlar tercih edilebilir. Klişeleşmiş olan çıplak ayak toprağa basma da iyi bir yöntemdir diyerek sözlerini tamamladı.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde riskli durumlar oluşabilir. Yaratıcılığınızı kullanacağınız konulardan iyi iş çıkarabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular zamanınızın büyük bir kısmını alabilir. Gün içinde ihtiyacınızdan fazlası için harcama yapmamaya özen gösterin. Hobileriniz için kendinize zaman ayırın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Babanızla ilgili konularda gözünüzden kaçan olaylar olabilir. Güvenlik konusunda dikkatli olunmasında fayda var. Gün içinde toprak ve emlak ile ilgili konular gündeme gelebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni şeyler öğrenmek durumunda kalabilirsiniz. İşlerdeki eksikleri tamamlamak için uygun bir gündesiniz. Küçük aksiliklere karşı duyarlı olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Birçok işi bir anda yapmanız gerekebilir. İşlerinizi tekrar kontrol etmenizde fayda var. Yaşadığınız olaylarda fedakârlık yapmak durumunda kalabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki durumlardan etkilenebilirsiniz. Kulağınıza asılsız dedikodular gelebilir. İşlerinizi daha iyi hale getirmek için çaba göstereceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün parasal konularla ilgili karar vermekte zorlanabilirsiniz. İşlerinizi düzeltmek ve toparlamak isteyebilirsiniz. İlgilendiğiniz konularla ilgili daha fazla şey öğrenmek için araştırma içinde olabilirsiniz. Bu konuda harcamalarınız artabilir. Yeni gelir kaynakları yaratmak isteyebilirsiniz. Alım satım konuları gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel konular üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Önem verdiğiniz olayların üzerine gidip, düzeltme isteği içinde olabilirsiniz. Hayalini kurduğunuz şeyler tam istediğiniz şekilde gerçekleşmeyebilir. Hassas olduğunuz konular ön plana çıkabilir. İkili ilişkiler gündeminizi meşgul edebilir. Bugün beslenmenize dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün farkında olmadığınız olaylardan dolayı stresler yaşayabilirsiniz. Bazı olaylar göründüğünden daha farklı olabilir. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmeye çalışırken detaylar içinde kalabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir.  Kendi iç dünyanıza çekilebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bazı konular ile ilgili yeni fikirler içinde olabilirsiniz. Bu konuları detaylandırmak için uygun bir gündesiniz. Arkadaşlarınızdan bu konularda yardım alabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız gruplarla, yeni işlere girebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları tamamlamak için çaba gösterebilirsiniz. İşlerinizde karışıklık meydana gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün işlerinizi toparlamak ve detaylandırmak için çaba sarf edebilirsiniz. Üstlerinizden bu konuda destek alacaksınız. Bugün hedeflediğiniz konularla toplum önünde görünür olmak isteyebilirsiniz. Bürokratik işler biraz canınızı sıkabilir. Mesleki konularınızda yükleriniz artabilir. Hayatınızda bazı konuları fark etmekte zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün rutin hayatınızın dışına çıkıp, farklı şeyler yapabilirsiniz. Yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde keyifli şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Bazı konuları net görmekte zorlanabilirsiniz. Yabancılarla ilgili olaylar gündeminizi meşgul olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha hızlı büyüme sağlamak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ortaklı konularda keyfiniz kaçabilir. Endişe duyduğunuz olaylar daha fazla gündeme gelebilir. Parasal yatırımlarınız için kararlar almak isteyebilirsiniz. Beklenmedik konularda dönüşümler olabilir. Sizi bağlayıcı koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz konularda hedefleriniz doğrultusunda ilerlemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşiniz bazı konularda desteğinize ihtiyaç duyabilir. Ortaklı konularda eksikleri toparlamaya çalışacağınız bir gündesiniz. Karşınızdaki insanlar beklentilerinizi tam olarak karşılayamadıklarını hissedebilirsiniz. Gün içinde açık düşmanlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sizi uğraştıran durumlar keyfinizi kaçırabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün için çalışma hayatınızla ilgili koşullar gündeminizi etkileyebilir. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte işlerinizi ilerletmek için çaba sarf edebilirsiniz. Detaylandırmanız ve bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz. Sizi yıpratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sağlığınızı etkileyecek durumlardan uzak kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekUnuttuklarınızı hatırlayarak ilişkinize sihir katın
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıKovid aşısı sonrası beslenme nasıl olmalı?
Betül Yergök
Betül YergökBilinçli farkındalıkta 7 kural
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaMezoterapi nedir?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa28 Ocak 2021 Aslan Dolunayı: Taç giyme törenine hazır mısınız?
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaRutinleri ritüele çevirmek
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıMeniere hastalığı nedir, tedavisi nasıldır?
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYeni gençleşme formülü: Argireline
Yeşim Mutlu
Yeşim MutluSanal makyaj uygulamaları
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca28 Ocak 2021 Aslan Dolunayı burçlara etkisi
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alerjisi olanlar Kovid-19 aşısını nasıl ve nerede olacak?

Alerjisi olanlar Kovid-19 aşısını nasıl ve nerede olacak?

'Kanser hastalarına Kovid-19 aşısında öncelik verilmeli'

'Kanser hastalarına Kovid-19 aşısında öncelik verilmeli'

Peyniri bağışıklığı güçlendiriyor: Göğermiş peynirli Kars ketesi

Peyniri bağışıklığı güçlendiriyor: Göğermiş peynirli Kars ketesi

Anneden bebeğe kanser geçer mi?

Anneden bebeğe kanser geçer mi?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet