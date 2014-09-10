Stresli kadınların çocukları çok ağlıyor

Gebelikten önce stresli ya da endişeli kadınların bebeklerinin daha fazla ağladığı belirlendi.Bilim adamlarının araştırmasına göre; hamilelikten önce stres, endişe ve panik ataktan yakınan kadınların bebeklerinin iki kat fazla ağlıyor.



Bu bağlantının nedeni kesin olarak bilinmese de bilim adamları stresli ve endişeli annelerin hislerinin istemeden bebeğe aktarıldığını ya da gebelikte yayılan stres hormonlarının plasentayı geçerek bebeğin beyin gelişimini etkilediğini düşünüyor.



BEBEK DOĞDUKTAN SONRA DESTEK ALIN

Stresli ve endişeli annelerin bebek doğduktan hemen sonra destek almasını öneren Dr. Clare Bailey, anneler ne kadar endişeli olursa o kadar az uyuduklarını, daha tedirgin davrandıklarını ve bu durumun stresin daha da artmasına yol açtığını vurguladı.



300 kadının katıldığı araştırmanın sonuçları "Archives of Disease in Childhood" dergisinde yayımlandı.