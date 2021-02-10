Su çiçeği nasıl geçer, ne iyi gelir? Doğal ve bitkisel tedavi yöntemleri

Genellikle ergenlik döneminden önce ortaya çıkan bu hastalığın belirtileri arasında ateş, vücutta kırmızı kabarcıklar, halsizlik, deride döküntü ve kaşıntı belirtileri arasında yer almaktadır. Ayrıca bu hastalığın hamilelerde de görüldüğü bilinmektedir.

Su çiçeği nasıl geçer?

S çiçeği görülen hastalarda tedavi hasta bulgularına göre yapılmaktadır. Ateşi olan hastalarda ateş düşürücü ilaçlar kullanılır. Fakat aspirin kullanılması sakıncalıdır. Bunun dışında kaşıntılar için ise sürülerek kullanılan kaşıntı gidericiler kullanılır. Kişinin bağışıklık sistemi baskılanmış ise anti viral tedavi başlanır.

Ayrıca hastanın günlük olarak banyo yapması önerilmektedir. Bu durum hem kaşıntıyı azaltacak hem de mikrop kapılmasını engelleyecektir. Tırnaklar kısa kesilmeli ve su çiçeği geçiren çocukların hamile bayanlara veya bağışıklık sistemi yetersiz kişilere yaklaşmaması gerekmektedir.

Su çiçeğine ne iyi gelir?

S çiçeğinden korunmanın en temel yolu aşı olmaktadır. Hastalıktan korunmak için ise eller sürekli yıkanmalı ve hasta kişilerden uzak durulmalıdır. S çiçeği enfeksiyonuna maruz kalındıktan bu hastalık 10 ile 21 gün arası ortaya çıkmaktadır. 5 veya 10 gün süren bu hastalığa iyi gelen besinler ile beslenmek de çok önemlidir. Özellikle C vitamini bakımından yüksek besinler ile balık, bal, tavuk suyu ve kemik suyu çorbasının su çiçeği hastalığına iyi geldiği de bilinmektedir.

Doğal ve bitkisel tedavi yöntemleri

Su çiçeği genellikle çocuklarda görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Bu hastalığın belirtileri bulunuyor ise doğal ev yöntemleri ile hafif atlatmak mümkündür. S çiçeğinde uygulanabilecek doğal yöntemler ise şunlardır:

- Aloe vera yaprağının içerisindeki jelin bir kaba alınıp 7 gün buzdolabında saklanması ve sonunda izlerin üzerine sürülmesi en etkili doğal tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır.

- Diğer bir yöntem ise karbonat banyosudur. Küveti sıcak su ile doldurup içerisine 1 bardak karbonat eklenmeli ve 10 veya 15 dakika küvetin içerisinde beklenmelidir. Bu uygulamayı her gün düzenli yapılmalıdır. Özellikle karbonat enfeksiyonun daha hızlı geçmesini sağlayacaktır.

- Karbonat banyosu yerine aynı şekilde sirke banyosu da uygulanabilir. Özellikle sirke kaşıntıların rahatlamasını sağlayacaktır.