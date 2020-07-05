Sultan Papağanı Ne Yer, Nasıl Beslenir? Sultan Papağanlarının Sevdiği Besinler Nelerdir?

Papağan türlerinden birisi de sultan papağanlarıdır. Sultan papağanlarının doğal yaşamında beslendikleri belirli besin türleri bulunmaktadır. Sultan papağanları beslerken yemlerinin doğal yaşamlarına uygun olan besinleri içeren yemlerin olması gerekmektedir.



Sultan Papağanı Ne Yer?



Sultan papağanları doğal yaşamlarında tohumlar, meyveler, meyve nektarları ve böcekler ile beslenmektedir. Bu sebeple kafes içerisinde beslenen papağanlara verilecek yemlerin bu besinleri içeren yemlerden oluşması gerekmektedir. Sultan papağanlarında yem seçerken içerisinde buğday, beyaz darı, sarı darı, kırmızı darı, ay çekirdeği ve kara buğday bulunan yemlerden seçilmesine dikkat edilmelidir.



Sultan papağanlarının en sevdiği yiyecek darı dalıdır. Bunlar dışında ay çekirdeği de en sevdiği besinlerden birisidir. Fakat sultan papağanları ay çekirdeğini çok fazla yemesi sakıncalıdır. Fazlasının karaciğerde yağlanma oluşumuna sebebiyet vereceği unutulmamalıdır.



Sultan papağanlarının sadece kuş ve papağan yemleri ile beslemek doğru değildir. Bu durum belirli vitaminlerden eksik kalmasına ve yetersiz beslenmesine sebebiyet verecektir. Sultan papağanlarının en önemli vitamin ihtiyacı A vitaminidir. Bu nedenle Sultan papağanlarının kendi yemleri dışında taze sebze ve meyve yemeleri de gerekir.



Sultan Papağanı Nasıl Beslenir?



Sultan papağanlarının beslenmeleri oldukça önemlidir. Sultan papağanlarının ihtiyacı olan buğday, darı ve ay çekirdeği gibi besinleri içeren yemlerden tercih edilmesi gerekir. Taze sebze ve meyve A vitamini için oldukça önemlidir. Fakat Sultan papağanlarını beslerken verilen taze sebze ve meyveler uzun süre kafeste bırakılmamalıdır. Uzun süre kafeste bırakılan sebze ve meyveler çürüyeceği için günlük olarak mutlaka kontrol edilmelidir. Günlük olarak yemediği artıklar mutlaka temizlenmeli ve yerine yenileri konmalıdır. Bunun en büyük sebebi çürüyen sebze ve meyvelerin zehirli bir etki yapmasıdır. Bu sebeple sultan papağanların sağlığı için bu durum oldukça önemlidir.



Sultan Papağanların Sevdiği Besinler Nelerdir?



Sultan papağanların tüm canlılarda olduğu gibi severek yediği birçok sebze ve meyve bulunmaktadır. Sultan papağanları için oldukça sağlıklı olan bu sebze ve meyveleri de tüketmesi papağanların sağlığı açısından önemli bir yer tutmaktadır. Sultan papağanların severek yediği meyveler şunlardır:



- Üzüm

- Çilek

- Papatya

- Mango

- Ananas

- Kavun



Sultan papağanlarının meyveler dışında sevdiği birçok sebze çeşidi de bulunmaktadır. Sultan papağanlarının hem severek yediği hem de kendilerine fayda sağlayacağı sebzeler şunlardır:



- Havuç

- Brokoli

- Kabak

- Marul

- Lahana

- Hindiba

- Karahindiba

- Şalgam yeşilliği

- Kereviz

- Ispanak