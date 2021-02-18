Suni Gözyaşı Nedir, Nasıl Kullanılır? Suni Göz Damlası Nasıl Damlatılır?

Gözlerdeki kuruluk hastalığı, gözyaşının yetersiz olması durumu sebebi ile ortaya çıkmaktadır. Gözyaşı, gözümüzün kornea tabakasının korunması ve bu tabakanın sinirlerinin zarar görmemesi açısından oldukça önemlidir. Göz kuruluğu durumlarında suni gözyaşı damlaları kullanılabilir.



Suni Gözyaşı Nedir, Nasıl Kullanılır?



Göz kuruluğu teşhisi konulması durumunda, genellikle suni gözyaşı tedavisi uygulanmaktadır. Suni gözyaşı ya da jeller, gözün nemli olmasına yardımcı olur. Suni gözyaşlarının tek kullanımlık olanları ya da aylık kullanıma uygun olanları mevcuttur.



Suni gözyaşı damlaları, ilerlemiş kuru göz vakalarında yeterli gelmeyebilir. Böyle durumlarda ise gözyaşı kaybının azalması adına hastalara tıkaç uygulaması yapılabilmektedir.



Göz Kuruluğu Belirtileri Nelerdir?

● Gözde yanma hissi

● Batma hissi

● Gözde kaşınma

● Gözde yorgunluk hissi

● Yapışkan bir tabaka oluşumunun gözlenmesi

Suni Gözyaşı Damlası Nasıl Damlatılır?



Eğer suni gözyaşı damlatmakta zorlanıyorsanız bunu yapmak için bazı teknikler bulunmaktadır. Damlayı damlatmadan önce mutlaka ellerinizi yıkamanız gerekir. Böylece gözlerinizin olası bir mikrop kapma durumunu engellemiş olursunuz.



Suni gözyaşı kullanmadan önce, gözünüzde lens varsa bunu çıkarmalısınız. Böylece suni gözyaşı gözünüze çok daha iyi bir şekilde etki edecektir. Ancak eğer doktorunuz gözünüze damla damlatırken lensinizin kalmasını öneriyorsanız bu öneriyi dinlemeniz gerekir.



Damlalığı ilk açtığınız zaman uç kısmının gözünüze zarar verecek şekilde sivri olmamasına ya da kırık olmamasına dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Suni gözyaşı damlasını gözünüze damlatmadan önce asla uç kısmına dokunmamalısınız. Böyle bir durumda gözlerinizin mikrop kapmasına neden olabilirsiniz.



Suni gözyaşı damlasını gözünüze düzgün bir şekilde damlatabilmek için uzanır pozisyona geçebilirsiniz. Bunu yapamıyorsanız başınızı arkaya doğru eğerek tavana bakmanız gerekmektedir. Tavanda bir noktaya bakmanız damlayı daha düzgün ve doğru bir şekilde damlatmanıza yardımcı olacaktır.



Parmağınız ile alt göz kapağınızı tutup hafif bir şekilde çekerek damlayı damlatabileceğiniz bir aralık açmanız gerekmektedir. Damlayı damlatacağınız gözünüzün aksi tarafındaki eliniz yardımı ile suni gözyaşı damlasını damlatmanız gerekmektedir.



Damlalığın ucunun gözünüze değmesine engel olmanız çok önemlidir. Çünkü damlalıkta herhangi bir mikrop varsa bu gözünüze bulaşarak kaşınma ve tahriş gibi problemlere yol açabilmektedir. Damla damlatma işleminden sonra birkaç saniye gözünüzü kapalı tutarak damlanın iyi bir şekilde gözünüze temas etmesini sağlayabilirsiniz.



Damlalığın kullanımının ardından da yine aynı şekilde ucuna temas etmemeye özen göstermeniz gerekmektedir. Bu şekilde rahatlıkla suni gözyaşı damlasını kullanabilirsiniz.