Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Sünnet travmaya yol açıyor mu?
23.06.2020 - 17:18 |

Sünnet travmaya yol açıyor mu?

Aileler ''İdeal sünnet yaşı nedir?", "Çocuğumuz sünnet sırasında travma yaşar mı?",''Sünnetin etkileri nelerdir?'' gibi sorularına cevap ararken Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Levend Özkan, çocuğu korkutan şeyin sünnet ya da doktor değil, ailelerin ve çevrenin yaklaşımı olduğunu söyledi.

Sünnet travmaya yol açıyor mu?
ABONE OL

Sünnet yapmak için genelde yaz tatilini bekleyen ailelerin telaşı başladı. Pandemi dolayısıyla şölen havasında geçen eski sünnet düğünleri artık düşünülmese de aileler, çocuklarının bu önemli gününün güzel geçmesini istiyor.

Erkek çocuğu olan bazı anne babalar, "ideal sünnet yaşı nedir?", "en uygun hangi aylarda sünnet yapılmalıdır?" ve "çocuğumuz sünnet sırasında travma yaşar mı?" gibi sorularla endişeye kapılabiliyor.

Doç. Dr. Levend Özkan, sünnetin sosyolojik, psikolojik, geleneksel bir çok etkisi olduğunu, sünnet için ideal yaşın da ailenin inançlarına ve sünnete bakış açısına, çocuğun özel durumuna, tıbbi ya da anatomik yapısına ve çocuğun endişe haline göre değişebileceğini söyledi.

Özkan, bazı ailelerin sünneti bir gelenek olarak görüp, "çocuk bilsin, hatırlasın" diye düğün gibi kutlamak istediğini, bazılarının da atlatılması gereken bir olay, bir mecburiyet gibi gördüğünü dile getirdi.

Doç. Dr. Özkan, yeni doğan sünneti ya da bebek sünnetinin hiç bir zaman doğar doğmaz sünnet anlamına gelmemesi gerektiğini belirterek, cerrahinin ana kurallarından birinin yeni doğmuş bir bebeğe, mecburi olmayan bir cerrahi işlemin yapılmaması olduğunu söyledi. 

Bunun son yıllarda biraz istismar edildiğini dile getiren Özkan, bebek sünneti yaptırmak isteyen ailelere, önce çocuğun bir rahatsızlığı olup olmadığının takip edilmesi önerisinde bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bebeğin ilk günlerdeki ciddi sıvı alışverişi dengesi kurulsun. Sarılık mı geçirecek... Erken dönemde Allah korusun yoğun bakıma girmesi gereken bir durum mu olacak? Bütün bunlar görülsün, atlatılsın. Sünnet için hiç bir acelemiz yok. 'Doğar doğmaz olmazsa muhakkak bir narkoz söz konusu olur' diye bir şey yok. O yüzden aile biraz daha doğum sonrasındaki bu panik durumu, duygusal dönemi atlattıktan sonra zamanlaması planlanarak bebeklik döneminde rahatlıkla yapılabilir. Bebekken sünnet yaptıracak ailelere bebek hareketlenmeden yaptırmalarını öneririm. 6-7 aydan itibaren bebeklerde ciddi bir hareketlenme başlar. O yüzden çocuğun anatomisi ve her şeyi uygunsa, bebek sünnetlerinin 40'ı çıktıktan sonra, çok da büyümeden yapılmasını öneririm. Diğer yandan çocuk bir yaşını geçtikten sonra iyice harekelenmeler artar, cerrahi işlem ve sonraki bakım zorlaşır. 3,4,5 yaşları benim önermediğim yaşlardır."

Sünneti çocuklara profesyoneller anlatsın

Özkan, günümüzde, "aman çocuk travma olur mu?, "o yaşta sünnet olur mu?", "ne diyecek sonra arkadaşları?" gibi gereksiz bir korkunun ve paniğin söz konusu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Halbuki çocuğu korkutan şey sünnet değil. Çocuğu korkutan şey doktor da değil. Çocuğu korkutan şey, ailenin ve çevrenin uygunsuz yaklaşımı. Eğer bir aile sünnetten her bahsettiğinde, şöyle titreyerek konuşursa çocuk bunu hemen algılar ve sünnetten korkmaya başlar. Ya da çocuk kötü bir şey yaptığında, 'Bak seni doktora götürürüm, iğne yaptırırım, bak doktor çok kızacak.' şeklinde korkutursanız, bırakın sünneti, doktor korkusu bile olmamasını sağlayamazsınız. Sünnet, deneyimli bir kişi tarafından güzelce kendisine anlatıldığında çocuklar için korkutucu bir şey olmayacaktır."

Özkan, çocuğunu sünnet yaptıracak ailelerin aceleci davranmamaları gerektiğini vurgulayarak, araştırma yaparak, gerçekten bu konuda deneyimli birini bulmalarını önerdi.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün ailevi ya da eve ait işler ön plana çıkabilir. Gün içinde ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Babanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Öğlen saatlerinde ilerlemek için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekileceğiniz zamanlar var. Kendi iç sesinizi dinleyerek yönleneceğiniz işlerde daha fazla başarılı olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. İletişimin yoğun olduğu zamanlar yaşayabilirsiniz. Gün içinde eğitim konularıyla ilgili işlere yönelebilirsiniz. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Öğle saatlerinde aile ilişkileriniz ön plana çıkabilir. İç uyumunuzu korumak size fayda sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Gün içinde bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Öğle saatlerinde önünüze çıkan engelleri daha rahat şekilde aşabileceksiniz. Kişisel yeteneklerinizi uğraştığınız işlerde göstermek isteyebilirsiniz. İlerleme sağlayacağınız konulara yönlenerek zaman kaybını önleyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz dönem içindesiniz.  Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara daha fazla yönelmek isteyebilirsiniz. Öğlen saatlerinde ilişkilerinizde daha uyumlu olabilirsiniz. Şanslı olduğunuz bir gündesiniz, iyi değerlendirmeye bakın. Hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. İç sesinizi dinleyerek olayları yönlendirebilirsiniz. Öğlen saatleri daha sakin geçebilir. Akıcı enerjiler söz konusu. İkili ilişkilerinizde kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Kulağınıza yeni dedikodular gelebilir. Fazla önemsememeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Gün içinde keyif aldığınız insanlarla birlikte olmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebileceksiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi şanslı hissedeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki gelişmelere gündeminizi etkileyebilir.  Hedeflerinize ulaşmak için öğle saatlerinde güzel şanslar elde edebilirsiniz. Toplum önünde olmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Gün içinde alacağınız doğru kararlar, sizi hızlı bir şekilde hedefinize taşıyabilir. Yakın çevrenizden gelecek haberlere karşı hazır olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz enerjik bir gündesiniz. Yaşadığınız olaylardan daha fazlasını öğrenmek için çaba sarf edebilirsiniz. Akademik konular gündeme gelebilir. Yabancılarla ilgili konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi ailevi konularla uğraşırken bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe duyduğunuz olaylar gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı para konularına karşı dikkatli olmakta fayda var. Gün içinde duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Öğle saatlerinde iç uyumunuzun daha fazla olduğu zamanlar olacak. Doğru ve dikkatli karar almanız gerekebilir. Parasal konularınızla uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizde dengede olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konular hassasiyet içerebilir. Sizi uğraştıran koşulların ortasında kaldığınızı hissedebilirsiniz. Öğlen saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Alacağınız doğru kararlar, işlerinizi çok rahatlatacak. Ailenizle ilgili konularla da ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İşe ait sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Sizi yoran ve yıpratan konular gündeme gelebilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Günlük planınızı yaparsanız, gününüzü daha iyi organize edebilirsiniz. Öğlen saatlerinde ailenizle ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.  İç uyumunuzu korumaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Uğraştığınız konulara yaratıcılığınızı katmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi rahatça ifade edebilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi şanslı hissedeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Alacağınız doğru kararlar, gün içinde rahat etmenizi sağlayacaktır. Ailevi konularınız gündeme gelebilir. Akıcı enerjiler söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanKendini iyileştirmek
Esra Kemer
Esra Kemerİş ararken dijital ayak izleri
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKYaz tatilinin misafiri: Korona
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkKompozit estetikler
Dans Sanatçısı Göker Yıldız
Dans Sanatçısı Göker Yıldızİletişimin dans hali
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanPanik atak ve kendi kendine yardımın ipuçları
Fit Gusto
Fit GustoKısır soslu tavuk
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşGüllere yaz bakımı nasıl yapılır?
Oğuz Kara
Oğuz Karaİşyerinde sosyal medya
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaBenliğin destekçisi baba
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sünnet travmaya yol açıyor mu?

Sünnet travmaya yol açıyor mu?

Afyonkarahisar'da glütensiz pişmaniye üretildi!

Afyonkarahisar'da glütensiz pişmaniye üretildi!

Cilt sarkmasını önlemenin püf noktaları

Cilt sarkmasını önlemenin püf noktaları

Kendinizi canlı hissetmenizi sağlayacak 10 muhteşem bilgi

Kendinizi canlı hissetmenizi sağlayacak 10 muhteşem bilgi

Sıradaki Haber