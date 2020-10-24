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24.10.2020 - 00:00 |

Sürprizler ve beklenmedik koşullar var

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Sürprizler ve beklenmedik koşullar var
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Haftanın ilk günlerinde kararlarımızı, düşüncelerimizi gözden geçirebileceğimiz durumlar var. İçimizdeki sese daha çok kulak verebilir ve eksiklerimizi görebiliriz. Sezgilerimiz bize çok şey gösterebilir. 28’inden itibaren Terazi’ye ilerleyen Venüs ilişkiler, denge ve uyum yönünde daha şanslı olabileceğimizi anlatıyor. Bu dönemde işbirliği aramak ve ortaklıklardan yararlanmak daha kolay hale gelecek. 31 Ekim’de Boğa burcundaki dolunay ise bize sarsıcı bir uyanış getirebilir. Bugünlerde güven ve istikrar aradığımız konularda ani değişikliklere açık hale geliyoruz. Sürprizler ve beklenmedik koşullar var.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

25 Ekim Pazar

Arkadaşlıklar ve sosyal fırsatlar içinde daha çok şey paylaşabileceğimiz bir gündeyiz.

26 Ekim Pazartesi

Sezgilerimiz yüksek. Ancak yeteri kadar objektif olamamak yüzünden yanlış değerlendirmeler yapabiliriz.

27 Ekim Salı

Dışsal etkilere açık bir gündeyiz. Duygusal alanda fazla dağınık olabiliriz.

28 Ekim Çarşamba

Yeni adımlar içindeyiz ve cesaret gösterebiliriz. Ancak düşünmeden verilen kararlar da var.

29 Ekim Perşembe

Bugün fiziksel açıdan risk doğuran ve kazalara neden olabilecek durumlara dikkat edelim.

30 Ekim Cuma

Oldukça hızlı ilerleyebiliriz. Ancak öfke ile hareket etmemek gerekiyor.

31 Ekim Cumartesi

Dolunay bizi duygusal açıdan daha tepkisel kılabilir. Özgür kalmak isteyebiliriz.

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Bugün

Ay Saka burcunda. Arkadaşlıklar ve sosyal konularda daha aktif ve yapıcı olabileceğiniz bir gündesiniz. Gelecek açısından ümit vadeden imkanlarla da ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi daha sorumlu ve girişken bulabileceğiniz durumlar var. Ancak ailevi konular da sizi oldukça meşgul edebilir.Devamını Oku

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Bugün

Yaratıcı konulara ve imkanlara açık olduğunuz bir gündesiniz. Yeni haberler ve yabancılardan gelen fırsatlar söz konusu olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün zaman alabilecek işleri toparlamaya bakmalısınız. Bu durum sağlık ve düzen gerektiren işleri de ilgilendirebilir.Devamını Oku

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Bugün

Ay bugün karşıt burcunuzda. Bugün ortaklaşa konular, görüşmeler ve anlaşmalar açısından hareketli bir gün olabilir. Düşüncelerinizi daha fazla paylaşma imkanı bulabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ay Saka burcunda. Bugün zaman alabilecek işleri daha iyi organize etmeye bakmalısınız. Kimi zaman ortaklı durumlar daha uğraştırıcı ve zaman alıcı da olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün genel olarak yaratıcı konular ve keyifli zamanlar var. Kendinizi daha iyi anlatabilir, aşkta ve beraberliklerde daha canlı olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün zamanınızı eve ve ailenize yönelik işlere daha çok ayırabilirsiniz. Sizi duygusal açıdan bağlayan durumlar da karşınıza çıkabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün görüşmeler ve ziyaretler açısından oldukça hareketli olabilir. Daha çok konuşma ihtiyacı içinde olabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Harcamalara biraz daha özen göstermeniz gereken bir günde olabilirsiniz. Ancak ortaklı kazançlar da imkan dahilinde olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel alanda daha şanslısınız. Kişisel yeteneklerinizi kullanmaya bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ilişkilerinizle ilgili gizli durumlar ya da tam olarak kontrol edemediğiniz gelişmeler gündeme gelebilir. Şansınızı aşırı zorlamamalısınız.Devamını Oku

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