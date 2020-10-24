Sürprizler ve beklenmedik koşullar var
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Haftanın ilk günlerinde kararlarımızı, düşüncelerimizi gözden geçirebileceğimiz durumlar var. İçimizdeki sese daha çok kulak verebilir ve eksiklerimizi görebiliriz. Sezgilerimiz bize çok şey gösterebilir. 28’inden itibaren Terazi’ye ilerleyen Venüs ilişkiler, denge ve uyum yönünde daha şanslı olabileceğimizi anlatıyor. Bu dönemde işbirliği aramak ve ortaklıklardan yararlanmak daha kolay hale gelecek. 31 Ekim’de Boğa burcundaki dolunay ise bize sarsıcı bir uyanış getirebilir. Bugünlerde güven ve istikrar aradığımız konularda ani değişikliklere açık hale geliyoruz. Sürprizler ve beklenmedik koşullar var.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
25 Ekim Pazar
Arkadaşlıklar ve sosyal fırsatlar içinde daha çok şey paylaşabileceğimiz bir gündeyiz.
26 Ekim Pazartesi
Sezgilerimiz yüksek. Ancak yeteri kadar objektif olamamak yüzünden yanlış değerlendirmeler yapabiliriz.
27 Ekim Salı
Dışsal etkilere açık bir gündeyiz. Duygusal alanda fazla dağınık olabiliriz.
28 Ekim Çarşamba
Yeni adımlar içindeyiz ve cesaret gösterebiliriz. Ancak düşünmeden verilen kararlar da var.
29 Ekim Perşembe
Bugün fiziksel açıdan risk doğuran ve kazalara neden olabilecek durumlara dikkat edelim.
30 Ekim Cuma
Oldukça hızlı ilerleyebiliriz. Ancak öfke ile hareket etmemek gerekiyor.
31 Ekim Cumartesi
Dolunay bizi duygusal açıdan daha tepkisel kılabilir. Özgür kalmak isteyebiliriz.