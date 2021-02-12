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12.02.2021 - 14:58 |

Sürüntü Testi (Pcr) Nedir, Nasıl Yapılır? Antikor Testi İle Sürüntü Testi Farkları Nelerdir?

Sürüntü testi son zamanlarda tüm dünyayı sarsan koronavirüs vakaları ile oldukça fazla gündeme gelmiştir. Sürüntü testi ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin sayısı da artış göstermiştir. Sürüntü testi (PCR) nedir, nasıl yapılır? Antikor testi ile sürüntü testi farkları nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Sürüntü Testi (Pcr) Nedir, Nasıl Yapılır? Antikor Testi İle Sürüntü Testi Farkları Nelerdir?
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Sürüntü testi (PCR), testinde uzun ve ince bir çubuk yardımı ile sürüntü yapılması şeklinde uygulandığı için bu ismi almıştır. Sürüntü testinin uygulanması oldukça kolay bir şekilde yapılmaktadır. Hastalığın belirtisini taşımayan kişilerde tespitinin sağlanması açısından sürüntü testi uygulaması yapılması son derece önem taşımaktadır.

Sürüntü Testi (PCR) Nedir, Nasıl Yapılır?

Sürüntü testi, burundan ve boğazdan ince ve uzun bir çubuk yardımı ile sürüntü örnekleri alınması işlemine verilen isimdir. Sürüntü testi tanı amaçlı olarak yapılan bir testtir. PCR testi (Polymerase Chain Reaction) olarak bilinen testin kısaltılmış ismi olarak bilinmektedir. Sürüntü testinin uygulanması işlemi ise son derece kolay bir şekilde yapılmaktadır.

● PCR testi yapılırken hem burundan hem de boğazdan uzun ve ince çubuklar yardımı ile sürüntü örneği alınmaktadır.
● Sürüntü testinin yanı sıra öksürünce çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir.
● Sürüntü testinin sonuçları oldukça kısa bir zaman içerisinde alınabilmektedir. Aynı zamanda kan alma işlemi olmadan ağrısız bir şekilde yapılmakta olan bir testtir.


Antikor Testi ile Sürüntü Testi Farkları Nelerdir?

Antikor testi de koronavirüs ile oldukça gündeme gelen bir diğer test türü olarak bilinmektedir. Antikor testi aynı zamanda ''Seroloji testi” olarak da bilinmektedir. Antikor testi az belirti göstererek enfeksiyonu atlatan kişilerin tespiti açısından önemli bir testtir. Aynı zamanda hiç bir belirti göstermeyen kişilerde de enfeksiyonun tespiti açısından yapılan bir test olarak bilinmektedir. Antikor testi iki farklı şekilde de yapılabilmektedir. Antikor testinin sürüntü testi ile bazı farklılıkları da bulunmaktadır.

● Covid-19 testi yapılacağı zaman tercih edilen test yöntemlerinden birisi sürüntü testi bir diğeri de antikor testidir.
● PCR testi, antikor testine göre daha güvenilir bir yöntem olarak bilinmektedir.
● Antikor testi kan örnekleri alınarak yapılan bir test türüdür. Ancak sürüntü testi sadece burundan ve boğazdan alınan sürüntü örnekleri ile yapılan bir testtir.
● Antikor testinin sonuçlanması daha uzun sürerken, sürüntü testi daha kısa bir süre içerisinde sonuç vermektedir.
● Antikor testi yapılırken kan alınarak ve bağışıklık değerleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Sürüntü testi yapılırken ise kan alınmamaktadır.

 

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