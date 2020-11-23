Süt içmek dişler için gerçekten faydalı mı?

Süt, sağlıklı bir gülümseme için mükemmel bir seçenek. Süt, dişleri ve kemikleri güçlendirmeye yardımcı olan kalsiyum yönünden zengindir. Ayrıca içeriğinde bulunan kazein, diş minesini güçlendirerek diş çürümesine engel olur.

Diş minesini korumaya ve onarmaya yarayan fosfor içeriği ile de harika bir seçim olma konusunda diğer içecekleri geride bırakıyor.

Spor içeceklerinin içindeki şeker ve sodyum dişleri mahvediyor!

Spor içecekleri, egzersiz sırasında kaybettiğiniz vitamin ve minerallerin tekrar vücuda kazandırmak için ideal ürünler olarak pazarlansa da pek çoğu bazı gazlı içeceklerden daha fazla şeker içerir. Hatta bu miktar bir şişede 19 grama kadar çıkabilir.

Daha da kötüsü içerdikleri sodyum miktarı neredeyse bir paket cips kadardır. Bu şeker ve sodyum miktarı diş minenize vereceği hasarın yanında egzersiz sonrası ekstra kalori de almanız anlamına geliyor.