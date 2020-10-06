Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İçin Randevu Nasıl Alınır?

Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ülkemizde Kahramanmaraş ilinde yer almaktadır. Herhangi bir rahatsızlık durumunda hastaneden çağrı merkezi ve online olarak randevu almanız mümkündür.



Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Telefon ile Randevu



Pek çok hasta için randevu alma işlemleri kabus olmaktadır. Bazı kişiler nasıl randevu alacağını bilememektedir. Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinden randevularınızı hafta içi saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında alabilirsiniz. Randevu için 0850 440 46 46 numarasını arayabilirsiniz.



Hastaneden randevu alınmadan önce mutlaka TC kimlik numarasının hazırda bulundurulması gerekir. Ayrıca randevular ile ilgili en fazla 6 gün sonrasına randevu verilmektedir.



Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Online Randevu



Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinden telefon ile arama yaparak randevu alınmasının dışında online web sitesinden de randevu alabilmeniz mümkündür. Bunun için hastanenin resmi web sitesine girmeniz gerekmektedir. Site içerisinde online randevu bölümüne giriş yapılmalıdır. Karşınıza çıkacak hasta bilgilendirme formunu okuyup onayladıktan sonra randevu al bölümüne giriş yapılabilir.



Daha sonra randevu alınacak bölüm tercihi yapılmalıdır. Ardından karşınıza gelecek poliklinik seçimi yapılır ve randevu ve tarih seçilir. Randevu onaylandıktan sonra hastane için randevunuz oluşturulmuş olur. Randevunuzu iptal etmek isterseniz yine hastanenin web sayfasına girip randevu iptali bölümü seçilmelidir. Böylece randevularınızı web sitesinden de iptal etmiş olursunuz.