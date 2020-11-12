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12.11.2020 - 14:11 |

Sütün Faydaları Nelerdir? Ballı Ve Tarçınlı Süt Neye İyi Gelir?

İnsanlar doğdukları ilk günden itibaren süt tüketimine başlamaktadırlar. Hayatlarının ilk bir yıl yılından sonra ise inek, keçi ve koyun gibi hayvanların sütlerinden faydalanmaktadırlar. Sütü bu kadar çok tercih etmesinin sebebi elbette ki birçok farklı yararının bulunması olmaktadır. Merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Sütün Faydaları Nelerdir? Ballı Ve Tarçınlı Süt Neye İyi Gelir?
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Süt, dişi memeli hayvanların temelde yavrularını beslemek için ürettiği ve besin değerleri açısından oldukça yüksek olan beyaz renkte bir sıvı olmaktadır. Süt denilince akla ilk gelen inek sütü olmaktadır. Bu sebeple diğer hayvanların sütlerinden bahsederken keçi sütü, koyun sütü gibi tamlamalar kullanılmaktadır.

Sütün Faydaları Nelerdir?

Sütün yaşamımızın başından sonuna kadar hayatımızda var olmasının temel nedeni sağlık, güzellik ve yaşam kalitesi açısından birçok yararının bulunması olmaktadır. Bu yararların bazıları ise şunlar olmaktadır:

Günde 2 bardak süt ile az yağlı ve orta dereceli kalori kısıtlaması yapılan bir diyet ile bel ve karın bölgesindeki yağların yakımını hızlandırdığı kanıtlanmıştır.

Mineraller açısından zengin olan sütün en çok bilinen özelliği kalsiyum açısından da son derece zengin olmasıdır. Bu da başta kemikler olmak üzere dişlerin ve genel sağlık üzerindeki olumlu etkilerini açıklamaktadır.

Sütün bir diğer faydası ise içeriğinde bulunan faydalı besinlerin beyne ihtiyacı olan enerjiyi sağlaması olmaktadır.

Sütün en çok bilinen ikinci özelliği ise içeriğinde bulunan yüksek protein olmaktadır. Protein ise vücut dokularının gelişmesine ve iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

Süt tüketiminin bir diğer faydası ise odaklanma yeteneğini ve hafızayı güçlendiriyor olmasıdır.

Süt sigara alkol ve kahve gibi bağımlılık yapan maddeleri tüketen kişilerin genel sağlıklarını da korumaktadır.

Süt ile birlikte alınan D vitamini de kemik erimesi riski azaltmaktadır.

Sütün Güzellik Üzerindeki Faydaları

Saçların daha hızlı uzamasına yardımcı olur.

Tırnakların kırılmadan ve sağlam bir şekilde uzamasına etkilidir.

Diş çürümelerinin önlenmesinde faydalıdır.

Sütün içeriğinde bulunan A vitamini, çinko protein ve mineraller cildin derinlemesine demlenmesini sağlarken aynı zamanda yaşlanma belirtilerini de azaltmaktadır.

Vücutta ödeme neden olan sıvıların engellenmesinde de süt etkili olmaktadır.

Sütün Hastalıklar Üzerindeki Faydaları

Sütün en çok bilinen özelliği mide rahatsızlıklarına iyi gelmesi olmaktadır.

Hipertansiyon hastalarının tedavilerinde ve alınan ilaçların etkilerinin giderilmesinde de yine sütten faydalanmaktadır.

Yağsız veya yarım yağlı süt tüketimi kandaki kolesterolü düşürmektedir. Dolayısıyla kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde de yardımcı olmaktadır.

Düzenli olarak süt tüketimim bağırsak rahatsızlıklarının önlenmesinde faydalı olduğu gibi bağırsakta oluşan kanserlerinde önlenmesinde etkilidir.

Düzenli süt tüketiminin bir diğer faydası ise kronik bronşit riskini azaltması olmaktadır.

Sütün mikropların neden olduğu enfeksiyonlara karşı vücudun direncini arttırdığı da bilinen faydaları arasındadır.

İshalin geçmesinde de etkili olmaktadır.

Vücutta oluşan yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlamaktadır.

Mide ve meme kanseri gibi türlere yakalanma riskini azaltmaktadır.

Sütün Zararları

Süt laktoz intoleransı olan kişilerde sindirim problemlerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Fazla tüketimi halinde akne oluşumuna sebep olabilmektedir.

Özellikle inek sütü bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olmaktadır.

İçeriğinde yüksek oranda doymuş yağ bulunması sebebiyle aşırı tüketimi ile kalp hastalıklarına dedikleri bilmektedir.

Ballı Süt Neye İyi Gelir?

​​​​​​Grip ve soğuk algınlığı hastalıkları sebebiyle oluşan boğaz ağrılarına iyi gelmektedir.

Vücut direncini arttırmaktadır

Yatmadan önce içilen sıcak ballı süt uyku problemlerinin önlenmesinde etkilidir.

Mide kramplarının önlenmesinde etkilidir.

Çocukların vücut ve ruhsal gelişimleri için önemlidir.

Kilo vermeye yardımcıdır.

Balgam söktürücüdür.

Günlük A, B, C ve K vitaminleri ihtiyacını büyük ölçüde karşılamaktadır.

Tarçınlı Sütün Yararları

Yatmadan önce içilen tarçınlı süt rahat bir uykuya dalma sürecin sağlamaktadır.

Solunum yolu hastalıklarına iyi gelmektedir.

Yatmadan önce içilen tarçınlı süt metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlamaktadır.

Kabızlık problemine iyi gelmektedir noktam

Kan şekerini düzenlemektedir.

Soğuk algınlığına karşı koruyucu görev üstlenmektedir.

Kışın elleri ve ayakları üşüyen kişiler için faydalı olmaktadır.

Zayıflamaya yardımcı olmaktadır.

 

 

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