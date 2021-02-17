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17.02.2021 - 09:45 |

Svo (Serebro Vasküler Hastalık) Nedir? Svo Riski Kimlerde Yüksektir?

Bu hastalık beyinde bulunan damarların tıkanması sebebi ile meydana gelmektedir. Çoğunlukla beyinde kan akışının azalması ile meydana gelmektedir. SVO nedir? SVO (Serebro Vasküler Hastalık) riski kimlerde yüksektir? İşte, tüm detaylar.

Svo (Serebro Vasküler Hastalık) Nedir? Svo Riski Kimlerde Yüksektir?
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 SVO hastalığı sebebi ile beyinde kalıcı ya da geçici bir hasar meydana gelebilmektedir. Bu hastalık beyinde kanama meydana gelmesi ya da beyinde kan akışının daha yavaş olması sonucunda ortaya çıkmaktadır.

 SVO (Serebro Vasküler Hastalık) Nedir?

 Beyindeki damarların ya da beyni besleyen damarların bir sebepten tıkanması veya kanaması durumunda burada hasar meydana gelmesine SVO ismi verilmektedir. Dünyada en çok ölümlerin olduğu hastalık grubunda SVO 3. sırada yer almaktadır. Bunun yanında hastalık sebebi ile sakat kalma oranlarına göre bu hastalık 1. sırada yer almaktadır.

 SVO cinsiyete ve topluluklara göre farklılık gösteren bir hastalıktır. Kişilerin yaşam tarzı ile ve genetik faktörlerle yakından ilgilidir.

 SVO Riski Kimlerde Yüksektir?

 Hastalığın değiştirilebilen ve değiştirilemeyen olmak üzere iki tür sebebi bulunmaktadır. Bunlardan değiştirilemeyen olanlar;

Cinsiyet

Yaş

Genetik faktörlerdir.

Hastalığım ileriki yaşlarda görülme sıklığı çok daha fazladır. Bunun yanında ileriki yaşlarda oluşması durumunda çok daha ciddi sonuçlara neden olabilmektedir. SVO erkek bireylerde çok daha fazla görülmektedir. Bazı toplumlarda ise hastalığın görülme sıklığı çok daha fazla olmaktadır.

 Değiştirilebilir risk faktörleri ise şu şekilde sıralanabilir;

Metabolik Bozukluklar

Hipertansiyon

Kalp Hastalıkları

Sigara Kullanımı

Alkol Kullanımı

Sedanter Yaşam Biçimi

Hiperlipidemi

Aterosklerotik Damar Hastalıklar

Diabetes Mellitus

Hastalık Belirtileri Nelerdir?

Hastalık belirtileri tanının konması açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple hasta yakınları ile hastanın vereceği bilgiler oldukça önemlidir.

Hasta muayenesi ardından bazı görüntüleme teknikleri ile teşhis koymak mümkündür.

En çok kullanılan tanı yöntemi ise kranial tomografidir.

Hastalık belirtileri SVO'nun beyinde bulunan bölgesine göre farklılıklar gösterir.

Baş dönmesi

Görmenin geçici süre gitmesi

Konuşmada meydana gelen bozulmalar

Hafızada meydana gelen bozulmalar

Vücudun bir kısmında uyuşma olması

Kuvvet kaybı gibi belirtiler görülebilmektedir.

Bu belirtilerden bir ya da bir kaçına sahip olan bireylerin mutlaka bir doktora görünmesi oldukça önemlidir.

 SVO Tedavisi Nasıldır?

 Hastalığın tedavisine hızlı bir şekilde başlamak oldukça önemlidir. Hastalığın başlamasının ardından 3-6 saat arasında gelen hastalara pıhtı eritici ilaçlar verilerek tedavide başarılı sonuçlar alınabilir. Daha geç tanı konan hastalarda ise daha ileri yöntemler uygulanmalı eğer ödem oluştuysa ödem giderilmeye çalışılmalıdır. Bazı kanama durumlarında hastaları ameliyata almak da gerekebilmektedir. Bunun yanında hastalığa sebep olan kardiak ve hematolojik bulguların da tedavi edilmesi gerekmektedir.

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