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16.01.2021 - 20:20 |

Tarçının Faydaları Nelerdir? Kabuk Ve Toz Tarçın Nasıl Tüketilmelidir?

Tarçın hangi hastalıklarda faydalıdır? Tarçın nasıl kullanılır? Tarçın neye iyi gelir? Tarçının kullanılmasının püf noktaları nelerdir? Tarçın kabuk halinde nasıl tüketilmelidir? Tarçın toz halinde nasıl tüketilmelidir? Tarçının kabuk olarak mı toz olarak mı daha fazla yararlıdır? Tarçının kullanım dozu nasıl ayarlanmalıdır? Tarçın kullanımında nelere dikkat edilmelidir? Tarçının zararları var mıdır? İşte, tüm detaylar.

Tarçının Faydaları Nelerdir? Kabuk Ve Toz Tarçın Nasıl Tüketilmelidir?
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Tarçın lezzet olarak birçok tatlıda kullanılan hoş kokulu bir baharat çeşididir. Tarçın toz halinde kullanımda kekler ve tatlılarda kullanıldığı gibi salep gibi sıcak içeceklerde de olmazsa olmaz olarak bir yeri bulunmaktadır. Tarçın lezzet olarak değerlendirildiği gibi sağlık açısından da oldukça fazla kullanılan bir bitki tozudur.

Tarçının Hangi Faydaları Bulunmaktadır?

Sağlık açısından tarçının faydaları birçok alanda bulunan bir ağaç türüdür. Kabuklarından da faydalanılan tarçın toz haline getirilerek de kullanılmaktadır.

Antioksidan özellik göstermekte mikrop öldürücü bir etki göstermektedir.
Vücuttaki zararlı maddelerin atılımını kolaylaştırarak etkilerini düşürmektedir.
Enfeksiyon oluşmasına engel olarak enfeksiyonlara iyi gelmektedir.
Yaşlanma karşıtı bir özellik taşımaktadır.
Diyabet ve kan şekerini düzenleyerek diyabet rahatsızlıklarına engel olmaktadır.
Tokluk hissi oluşmasına yardım etmektedir. Kilo sorunlarında tarçınlı ve limonlu su kullanılmasının sebebi uzun süre tok kalmaya neden olmasıdır.
Zihin fonksiyonlarının artmasına yardım ederek insan hafızasını güçlendirmektedir. Alzahimer gibi rahatsızlıkların oluşumunu önlemektedir.
Kolesterolü düzenler ve kötü kolesterolü engellemektedir.
Tarçın yağı kullanımı ciltte bronzlaşmış bir görüntü sağlayarak cilt tonunu eşitlemekte kullanılır.
Boğaz enfeksiyonlarında suyun içerisine tarçın yağı ve adaçayı yağı ekleyerek buhar halinde oda içerisinde bulunan mikropları öldürdüğü gibi enfeksiyonları da yok ederek gripten korunmaya yardımcı olmaktadır.
Bebekleri için anne sütünü arttırıcı etkisi bulunmaktadır.
Gebelikte oluşan cilt lekelerini giderici özellik göstermektedir.
Tarçının en önemli özelliği kokusunun iştah açması ama tüketildikten sonra iştahın kapanmasını sağlamasıdır. Tarçın bir yiyeceğin içerisinde bulunduğunda kalorisini dengelemekte ve sağlıklı hale getirmekte kullanılır.

Kabuk ve Toz Tarçın Nasıl Tüketilmelidir?

Kabuk tarçın kabuk şeklinde olan tarçın olmaktadır. Kabuk tarçın çaylarda veya diyet için kullanılan su ile karıştırılarak içilebilmektedir. Kabuk tarçın soğuk servis yapılan yiyeceklerde tercih edilmektedir. Sağlık için kullanılan kürlerde de kabuk tarçından faydalanılmaktadır.

Toz tarçın ise toz halinde olduğu için özellikle tatlılarda üzerine serpilerek kullanılmaktadır. Sıcak sütlü içeceklerde de toz tarçın daha hafif olduğundan tercih edilmektedir. Kabuk tarçın daha ağır etki bıraktığından ve tadını hemen almak mümkün olmadığından her yiyecek için tercih edilmemektedir.

Tarçının Yan Etkileri Nelerdir?

Tarçın kullanımı belirli ölçülerde ve hafif miktarlarda olarak önerilmektedir. Yoğun aromaya sahip olan kabuk tarçın etkisi daha yoğun olmaktadır. Özellikle alerjik bünyeler tarçın ve tarçın yağı kullanırken dikkat etmelidirler. Tarçın kullanımının özellikle bir yan etkisi bulunmamaktadır. Hamilelerin veya doğum yapan kişilerin tarçın kullanmaları önerilmektedir.

Tarçın Nasıl Kullanılır?

Tarçın genellikle sabahları su içerisine limonla beraber eklenerek kullanıldığında kişiyi tok tutan aynı zamanda metabolizmayı çalıştıran bir etki göstermektedir. Tarçın kullanımında diğer bir yöntem ise bitki çaylarının içerisine kabuk tarçın atmaktır. Böylece soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda dinlenmeye yardımcı olmaktadır. Tarçın kullanım alanlarından biri de tarçın yağıdır. Tarçın yağı ağrılı bölgelere masaj yapılarak uygulanabilen cilt için yenileyici bir özellik gösteren bir yağdır. Tarçın yağı koku almakta zorlanan kişiler için koku açıcı bir etkisi olan bir yağdır.

Tarçının diğer bir hali olan toz hali ise soslarda ve salatalarda kullanılan bir detoks olabilmektedir. Yenilen yemeğin daha lezzetli ve hazmedilebilir olması için ağır yemeklere bir miktar tarçın eklemek Osmanlı mutfağının bir yöntemi olmaktadır.

 

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