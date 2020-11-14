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14.11.2020 - 17:24 |

Tarçının Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Çubuk Tarçının Cilde Ve Saça Ne Faydası Vardır?

Yüzyıllardır dünyanın birçok farklı yerinde geleneksel alternatif olarak kullanılan tarçın, pek çok yiyecek türünde değerlendirilir. Özellikle sindirim ve mide şikayetleri üzerine önemli katkılar sağlayan tarçın, daha birçok farklı faydası ile öne çıkıyor. Peki, tarçının faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Çubuk tarçının cilde ve saça ne faydası vardır? İşte detaylar.

Tarçının Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Çubuk Tarçının Cilde Ve Saça Ne Faydası Vardır?
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 Kanserden diyabete, bakteriyel enfeksiyonlardan bilişsel bozukluğa kadar daha pek çok farklı fayda getiren tarçın, özellikle ülkemizde tatlıların üzerinde değerlendirilmektedir. Kendine has bir tadı ve kokusu bulunan tarçın, özellikle sütlü tatlıların vazgeçilmez lezzetleri içerisinde gelir. En önemlisi farklı faydaları ile günümüzde büyük bir öneme sahip olmasıdır.

 Tarçının Faydaları Nelerdir?

 Çin ya da Hindistan ile beraber dünyanın farklı bölgelerinde önemli faydaları ile öne çıkan tarçın, sağlık bakımından son dönemlerde ülkemizde de oldukça fazla ilgi görüyor. Bu konuda birçok değişik faydasından bahsetmek mümkündür.

 - İnsülin direncini arttırmak da ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olmaktadır.

 - Kanser hücrelerinin aktif olarak yayılmasını engeller.

 - Akne ve cilt enfeksiyonuna karşı etkilidir.

 - Serbest radikallerin atılmasını sağlar ve oluşumunu engeller.

 - İltihapları yok eden ve ağrıları gideren bir yapısı bulunur.

 - Cilt kırışıklıklarını önler ve kuru ciltler için birebir katkı sağlar.

 - Mantar ve bakteri enfeksiyonları ile savaşmada öne çıkar.

 - Alzheimer ya da parkinson gibi hastalıkların ilerlemesini engeller.

 - Kolesterolü düşürür ve kardiyovasküler hastalıkların önüne geçer.

 Bu gibi faydaları ile beraber düzenli olarak farklı yöntemler üzerinden tarçın tüketilebilir.

 Tarçın Neye İyi Gelir?

 Tarçın hem organlar için hem de cilt sağlığı konusunda oldukça etkili bir doğal kaynaktır. Özellikle bu bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve antioksidan etkisi, pek çok dış zararlıya karşı koruma imkanı vermektedir. Kuru ciltlere iyi gelir ve yeni hücrelerin yapımında katkı sağlar. Böylece daha genç ve sağlıklı bir görünüm elde edilebilir. Akne ve sivilce gibi durumların da önüne geçen tarçın, özellikle kanser ve benzeri ölüm riski taşıyan hastalıklar için önlem alır.

 Çubuk Tarçının Cilde Ne Faydası Vardır?

 Çubuk tarçın özellikle sivilce ve akne gibi sorunlara elveda demek için birebir katkı sağlar. Aynı zamanda ciltteki bakterileri yok eder ve enfeksiyona karşı güçlü bir önlem alır. İltihabı kurutur, ölü hücrelerin atılmasına yardımcı olur ve yeni hücre yapımını destekler. Özellikle bal maskesi ile beraber yüz bölgesindeki sivilcelerden kurtulmak için önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Siyah ve kırmızı noktalar ile beraber birçok farklı lekenin vücudun değişik bölgelerinden uzaklaştırılmasına olanak tanır. Antioksidan etkisi yaratır ve ayrıca cildin hava almasını sağlar.

 Çubuk Tarçının Saça Ne Faydası Vardır?

 Özellikle saçları dökülenler için bunun önüne geçme konusunda çubuk tarçın oldukça etkilidir. Antioksidan yönünden zengin bir mineral kaynağı olarak öne çıkan tarçın, saçlar açısından pek çok farklı fayda sunuyor.

 - Saçları tüm serbest radikallere karşı koruma altına alır.

 - İltihapları azaltır ve canlılık sağlar.

 - Saç köklerinin güçlenmesinde yardımcı olur.

 - Yaz aylarında saçların ultraviyole ışınlarından aldığı zararı önler.

 - Saçların daha nemli ve sağlıklı görünmesine katkı verir.

 - Özellikle saç dökülmesini önemli oranda azaltıcı bir etkisi vardır.

 Tarçının Zararı Var mı?

 Tarçın dengeli şekilde tüketildiği zaman herhangi bir zarar teşkil etmez. Ancak yoğun bir tüketim altında tarçın değerlendirildiği zaman, belli başlı bazı problemler yaratabilir. Özellikle mide zarar görebilir ya da bağırsaklarda gaz oluşumu yaşanabilir. Ayrıca alerjisi olan kişiler için saçlarda kullanırken dikkat etmek gerekir. Zira fayda yerine bu doğrultuda zarar verebilir. Bunun dışında tarçın hem lezzetli bir tüketim sağlarken hem de pek çok fayda sunar.

 

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