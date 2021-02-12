Taş Fırın Yapımı Ve Malzemeleri: Taş Fırın Yaptırma Maliyeti (Fiyatları) Nedir?

Taş fırın halk arasında kara fırın olarak da bilinmektedir. Bu bakımdan taş fırın halk arasında oldukça meşhurdur. Genellikle taş fırınlarında ekmek, kebap, simit, çörek gibi unlu mamuller yapılırken şimdilerde pizza yapımları bile popüler olmuştur.

Taş Fırının Özelliği Nedir?

Yakımı odun ile olan malzemesinin tamamı veya büyük bir bölümü taştan olan fırınlara taş fırın denmektedir. Bu fırınların en önemli özelliği taş içeren malzemelerden yapılması ve sıcaklık elde etmek için odun kullanılmasıdır.

Taş Fırın Yapımları Nasıl olmalıdır?

Fırın yapımı için akla gelen her yöntem uygulanabilir ancak, taş fırın yapımı sanıldığı gibi alelade bir iş değildir. Çünkü yapımı büyük ustalık gerektirir. Yapımında ve inşasında yapılacak küçük bir hata hesaplanamayacak durumlara sebebiyet verir.

Taş fırın kaliteli malzemeler kullanarak, işini bilen profesyonel eller tarafından yapılmalıdır. Kullanılan malzemelerin kalitesi fırının ömrünü belirleyecektir. Bu bağlamda taş fırın yapımı için ilk şart olmazsa olmaz malzemelerin kaliteli olarak seçilmesidir.

Taş Fırın Yapımını Etkileyen Diğer Faktörler Nelerdir?

Taşların örülmesi, uygun yerinin hazırlanması, içinde pişecek malzemelere ısıyı alacağı kadar alan verilmesi, yanacak odunun ısıyı vereceği bölümün iyi hesaplanması gibi durumlar taş fırın yapımı için kesinlikle değerlendirilmesi gereken hususlardır.

Taş Fırın Yapımları Nereler de Olur?

Taş fırınlar restoran, lokanta, ekmek fırınları, tatlı imalatı, kebap fırınları, simit ve poğaça fırınları, pizza fırınları gibi yerlerin olmazsa olmazıdır. Taş fırınlar sadece bu işletmeler de düşünülmemelidir. Bahçelerimiz de, kafeteryalarımız da, teraslarımız da ve balkonlarımızda da taş fırın yapımı mümkündür. Çevreye herhangi bir rahatsızlık vermeden pişirilecek ürünler için taş fırın yapımının uzman kişiler tarafından yapılması tercih edilmelidir.

Buralara yapılan hatta tandır olarak da bilinen taş fırınların iyi bir yapımı ve inşaatı lezzetine doyum olmayan ürünlerin pişirilmesine imkan sağlayacaktır.