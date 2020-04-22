Terikoton Kumaş Nedir? Terikoton Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Özellikle medikal hastane kıyafetleri için terikoton kumaş kullanılmaktadır. Pamuk ve polyester karışımı şeklinde üretimi gerçekleştirilen bu kumaş, sağlık sektöründe dayanıklı bir yapı da sunmaktadır. Amaca bağlı olarak ayrıca pek çok değişik alanda kullanım potansiyeli sunuyor.



Terikoton Kumaş Nedir?



Farklı yüzdeler eşliğinde pamuk ve polyesterden üretimi gerçekleştirilen, sağlık sektöründeki kıyafetler için kullanılan kumaşa terikoton kumaş denmektedir. Sunduğu dayanıklılık ve kalite ile beraber güvenli şekilde uzun bir dönem kullanım imkanı sağlar. Sağlık sektörü dışında gündelik yaşamdaki farklı eşyalarda da değerlendirilen bir üründür.



Terikoton Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Terikoton kumaş sunduğu özellikler ile beraber sağlık dünyasının vazgeçilmez kumaşları arasında yer alıyor.



- Farklı oranlarda polyester ya da pamuktan üretilmektedir.

- Çoğunluğu pamuk olan ürünler daha kalitelidir.

- Boks önlüğü ya da ameliyathane önlüğü şeklinde değerlendirilir.

- Hafif bir yapıya sahiptir.

- Oldukça dayanıklıdır.

- Kolaylıkla yıkanabilir.

- Terleme yaratmaz.

- Hava geçirgendir.



Bu gibi özellikleri ve ayrıcalıkları ile beraber sağlık sektörünün en önemli kumaş türleri arasında yer alıyor. Pek çok değişik ürün çeşidinin üretimi için kullanılır.