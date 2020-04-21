Terleme Sorunları İçin Hangi Bölüme Gidilir? Aşırı Terleme İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Tıpta hiperhidroz olarak adlandırılan aşırı terleme için günümüzde birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Aşırı terleme yaşayan kişiler mutlaka doktorlara başvurmalıdır.



Nasıl Terlenir?



Aşırı terleme durumları normal olarak karşılanmaz. Mutlaka ciddiye alınması gereken problemlerden birisidir. Aşırı terleme kişiler için çok sıkıntılı bir durumdur. Günlük hayatı olumsuz etkilemektedir. Günümüzde çoğu kişi terlemenin olağan bir süreç olduğunu bilmektedir. Fakat aşırı terleme kişilerde normal bir durum olmayıp farklı bir durumun veya hastalığın habercisidir. Bu nedenle dikkat edilmeli ve doktora başvurulmalıdır.



İnsan derisinde iki farklı ter bezi bulunmaktadır. Birincisi apokrin bezleridir. Bu bezler koltuk altında bulunur. Bu bezler ergenlik döneminden itibaren aktif hale gelir ve en çok koltuk altlarında bulunur. Kişilerin yaşadıkları acı veya stres durumlarında ter üretirler. İkincisi ise ekrin bezleridir. Bu bezler ise cildin tüm yüzeyinde bulunur. Ekrin bezleri en bol olan ter bezleridir. %99 oranı sudan ibarettir. Cildin her yerinde bulunur. Terlerin ıslaklık hisleri ekrin bezleri sayesinde olur. Ekrin bezlerinin ürettikleri ter önemlidir. Bunun sebebi vücudu termoregülasyonla serin tutar.



Terleme Sorunları İçin Hangi Bölüme Gidilir?



Terleme sorunları için vücutta terlenen yerlere göre farklı farklı bölümlere gidilir. Terleme sebebiyle gidilen bölümler aşağıda belirtilmiştir.



- Yüz, koltuk altı, ayak terlemesi ameliyatsız tedavi için Dermatoloji bölümüne gidilir.

- Yüz, koltuk altı, ayak terlemesi ameliyatlı tedavi için Göğüs Cerrahisine gidilir.

- Genel terleme, vücudun gövde bölümünün terlemesi için İç Hastalıkları ve Endokrinoloji bölümüne gidilir.

- Gece terlenmesi durumunda İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları bölümüne gidilir.

- Çocuklarda terleme oluşması durumunda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne gidilir.



Aşırı Terleme İçin Hangi Doktorlardan Randevu Alınmalıdır?



Aşırı terleme kişilerin hem yaşam tarzını etkiler hem de bazı problemlerin belirtileri olabilir. Bu sebeple aşırı terleme yaşayan herkesin mutlaka doktora başvurması gerekmektedir. Genel olarak aşırı terleme yaşayan insanlar Dahiliye doktorlarına başvurmalıdır. Bunlar dışında dahiliye doktorları göğüs ağrısı, terleme, ağız kuruluğu, sık sık idrara çıkma, karın ağrısı, mide ağrısı, mide ekşimesi, gastrit, İshal problemleri ve kabızlık problemlerine de dahiliye doktorları ilgilenmektedir.