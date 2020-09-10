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10.09.2020 - 03:23 |

Tiffanie Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Chantilly Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Tiffanie kedisi, Asya kökenli bir kedi ırkıdır. Asya’da bulunan bir grup kedi yetiştiricisinin Burmese ve Chinchilla kedilerini keşfi ile tesadüfen ortaya çıktı. Çok nadir bulunan bu Asya kedileri, uzun tüyleri sayesinde çok kısa süre içinde popüler olmayı başardı. Haşere ile mücadele için de kullanılan bu kediler, Avrupa’da tam tersine ev kedisi olarak beslenmeye ve yaygınlaşmaya başladı.

Tiffanie Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Chantilly Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
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Tiffanie cinsi kediler, çok nadir görülen bir ırk olduğu için çok değerlidir. Bakımı oldukça kolay olan bu kediler çok kısa bir süre içinde Avrupa’da da popüler bir hale geldi.

Yavru Chantilly Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Chantilly kedilerinin bakımı, orta boy tüy yapısına sahip oldukları için çok yorucu değildir. Bu kedilerin tüylerini haftada iki defa taramanız yeterli olacaktır. Bu sayede kediniz ölü tüylerden arındırılır ve daha sağlıklı tüylere sahip olur. Tüylerini taramayı ihmal ederseniz kısa bir süre içinde tüyleri kör düğüm olabilir. Banyo gerekmedikçe bu kedilerin banyo yapması önerilmiyor. Kedinizin yaşına ve tüy dökme hızına göre kaliteli mamalarla beslemeniz gerekir. Ortalama yaşam süresi düzgün bakıldığı halde 15 yıl olan bu kediler, Asya’da uzun yaşam süresi ile de biliniyor.

Tiffanie Cinsi Kedilerin Karakter Özellikleri

Tiffanie cinsi kediler, Asya’da nadir görülen bir kedi ırkıdır. Bu kedilerin görüntüsünün sevimliliği karakterine de yansıyor. Oldukça dost canlısı bir karaktere sahip olan bu kediler, her zaman sevilmek ve ilgi görmek ister. İlgiyi üzerine toplamayı çok sever. Ailenize çok kısa bir sürede alışarak ailenizin bir parçası haline gelecek olan bu kediler, sürekli sahibinin kucağında oturmak ister. İlgi istediği zaman sahibini bunaltacak kadar peşinde gezebilir.

Onunla ilgilenmediğiniz zaman çok fazla miyavlaması ve peşinizde dolaşması sizi bazen bunaltsa da çok iyi bir ev arkadaşı olur. Oyun oynama saatlerinde ise her yeri dağıtması sizi sinirlendirmemelidir. Etrafta yeteri kadar oyuncak bırakmazsanız evde bulduğu her şeyi oyuncağa çevirme potansiyeline sahiptir. Çok melodik ve sanatsal bir miyavlamaları vardır. Yumuşak karakteri sesine de yansır. Bu kedilerin karakteri, aynı zamanda İran kedilerini de andırır. Sizi severse aşırı bağlanır ve peşinizden ayrılmaz. Çocuklarla da çok iyi anlaşan bu kediler, fazlası ile enerjik ve oyuncudur. Aynı zamanda kucakta uyumak en büyük hobisidir.

Tiffanie Cinsi Kedilerin Fiziksel Özellikleri

Tiffanie cinsi kedilerin, oldukça sevimli bir görünüşü vardır. Uzun tüyleri olan bu kedilerin tüyleri karışık renklerde olabilir. En çok tercih edilenleri ise beyaz, krem-sarı olanlarıdır. Siyah bir kalemle çizilmiş gibi duran göz ve burun çevresi, görenleri kendine hayran bırakıyor. Genellikle mavi ve yeşil olan gözlerinin çevresi kalemle çizilmiş olan bu kedilerin gözleri, sürme çekmiş gibidir. Bu göz şekli ise ona ayrı bir hava ve güzellik katmaktadır.

Gözlerinin güzelliği nedeni ile bu kediler, halk arasında gözleri sürmeli kedi olarak da bilinir. Bu kedilerin mevsimsel tüy dökme zamanı geldiği zaman evinizin her yeri tüy ile dolabilir. Bu kediler sahibinin sözünü dinler ve yüksek zorladı sayesinde sahibinin ne demek istediğini kolaylıkla anlar. Bu kedilerin sağlık problemleri çok azdır.

Yumuşacık tüyleri, melodik ses tonu, sakin mizacı ve ilgi isteyen karakteri ile apartman dairesinde yaşamaya uygun olan bu kediler, çocuklu ailelerin de en çok beslemek istediği kedi ırkları arasında yer alır. İyi ve kaslı vücut yapısı ile oldukça kuvvetlidirler. Aynı zamanda kısa, tüylü ve ince bir kuyruk yapısına sahiptirler. Bu kedilerin ortalama kilosu 3 ile 7 kilo arasındadır.

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