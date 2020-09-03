Tomris İsminin Anlamı Nedir? Tomris Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Tomris kökeni Yunancadan gelen bir isimdir. Çok uzun yıllardır Türkiye'de yer alır ve yerleşik olarak kullanılır. Türkiye'de geçerliliği bulunan bu güzel isim kız çocukları için değerlendirilmektedir. Aynı zamanda rengi mavidir.



Tomris Ne Demek?



Tomris hem sözlük anlamı üzerinden hem de tarihi anlamı ile oldukça önemli isimler içerisinde gelmektedir.



- Tarihte, Pers kralı olan 2. Keyhüsrev ile savaşmış olan Massagetlerin ünlü kraliçesi.

- Demir



Bu anlamları üzerinden oldukça güçlü ve önemli bir karakteristik özellik taşıyan Tomris ismi, Türkiye'de kız çocukları için kullanılmaktadır. Özellikle tarihin en önemli ve güçlü kadın simgelerinden birinin ismi olarak öne çıkıyor. Bu yönüyle anne ve babalar tarafından son dönemlerde çok fazla ilgi gören güzel isimler içerisinde yer almaktadır.



Tomris ismi daha çok tek başına kullanılan bir addır. Her ne kadar başka isimlerle de bir araya getirilse dahi, tek başına daha etkili bir anlam sunuyor.



Tomris İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



İnternet üzerinden son dönemlerde çok sık araştırılan isimlerden biri olarak Tomris öne çıkmaktadır. Merak edilen başka bir konu ise Tomris adının Kur'an'da geçip geçmediğidir. Tomris ismi Kur'an'da yer almamaktadır.



Özellikle tarihi yönüyle ve sözlük anlamı üzerinden oldukça güçlü bir etki yaratan isimler arasında geliyor. Bir kız çocuğuna kendi ayakları üzerinde kalabilme gücü uyandıran Tomris ismi, minik yavrunuz yalnız için en güzel seçenekler arasında yer almaktadır.