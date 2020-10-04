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04.10.2020 - 04:26 |

Ton Balığı Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Ülkemizde balık sıklıkla tüketilen bir besindir. Balık grubundan olan ton balığı pek çok dünya mutfağında popüler olarak tercih edilen bir tuzlu su balığıdır. Ülkemizde de sıklıkla tüketilen ton balığı içerdiği vitaminler ile oldukça sağlıklı bir balıktır. Peki ton balığı besin değeri nedir, kaç kalori içerir? İçerisinde bulunan vitaminler nelerdir? Sizlere ton balığı hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

Ton Balığı Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
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Ton balığı uskumrugiller ailesinden orkinos cinsine aittir. Tropik sularda yetişen ton balığı yaygın olarak tüketilmektedir. Konserve halinde satılan ton balığının diğer bir adı ise orkinostur.

Ton Balığı Besin Değeri Nedir?

Diyet yapanların ve sağlığına dikkat eden kişilerin en çok tercih ettiği besinlerden birisi de ton balığıdır. Pek çok farklı yemekler yapılabilen ton balığı diğer balıklara göre yüksek protein değeri taşır.

Tonbalığı besin değerlerine bakıldığında 100 gramında 25 gram protein bulunmaktadır. Ayrıca protein dışında Omega 3 bakımından da yüksek değerlere sahiptir. Ayrıca tonbalığı içerisinde EPA ve DHA maddeleri bulunur. Bu anlamda da çok önemli bir besindir. Bu maddeler vücutta yağ asidi görevi görmektedir.

Ton Balığı Kaç Kalori İçerir?

Ton balığı kalori değerlerine bakıldığında normal ve light olarak iki şekilde değerlendirilir. 100 gram ton balığında 200 kalori bulunmaktadır. Ayrıca içerisinde 10 ile 15 gram yağ bulunmaktadır. Light ton balığı konservesi içeriğinde ise 100 gramında 96 kalori bulunur. Light konservesi yağı süzüldükten sonra elde edilir.

Ton Balığı İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Ton balığı karbonhidrat bakımından düşük bir besindir ve pek çok diyet listesinde karşılaşmak mümkündür. Ton balığı bazı temel vitaminler için iyi bir besin kaynağı olmaktadır. Bu nedenle ton balığı belirli sürelerde mutlaka tüketilmesi gereken bir besindir. 160 gram ton balığı içerisinde bulunan vitaminler şunlardır:

- B1 vitamini ihtiyacının %5'ini karşılar.
- B3 vitamini ihtiyacının 0'unu karşılar.
- B6 vitaminin %30'unu karşılar.
- B12 vitaminin %82'sini karşılar.
- Demir ihtiyacının 'ini karşılar.
- Magnezyum ihtiyacının 'ini karşılar.
- Fosfor ihtiyacının %27'sini karşılar.
- Potasyum ihtiyacının 'ini karşılar.
- Selenyum ihtiyacının 0'ını karşılar.

 

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