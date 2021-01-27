Topuk Çatlağına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Ayak Topuk Çatlakları İçin Ev Çözümleri...

Topukta çatlakların ve çatlakların ortaya çıkmasının ana nedeni hidrasyon eksikliğidir. Bu nedenle ayaklarınızı her gün nemlendirmeniz ve beslemeniz gerekir.

Topuk Çatlağına Ne İyi Gelir?

Topuk çatlaklarının nedenleri birden fazla olabilir. Çatlak topukların olası nedenlerini belirlemek için aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun ve verilen tavsiyelere uyun. En yaygın nedenler şunlardır:

Hidrasyon eksikliğidir. Çatlamış topukların en yaygın nedeni. Ayağınızın altındaki deri genellikle kuru, sert ve çatlaktır. Bunun nedeni, topuğunuzun etrafındaki derinin düşük seviyede ter bezlerine sahip olmasıdır. Sebum genellikle cildin yumuşamasına yardımcı olur ve cildin kurumasını engeller.

Diyetinizdeki vitamin, mineral ve çinko eksikliği topuklarınızın sağlığını etkileyebilir.

Topukların cildini onarmak için en az haftada bir ayak banyosundan geçmek gerekecektir. Tercihen akşamları, yatmadan önce veya her halükarda ayaklarınız birkaç saat dinlenirken yapın.

Seçtiğiniz bir nemlendiriciyi veya yağı bolca uygulayın ve topuklarınızda ısrar edin. İdeal olan, kalın bir krem ​​veya yağ tabakası uygulamak, etrafını selofanla sarmak, bir çift çorap giymek ve içinde uyumaktır.

Ayak Topuk Çatlakları İçin Ev Çözümleri Nelerdir?

Pul pul dökülme, ölü hücreleri ortadan kaldıracak, kan dolaşımını harekete geçirecek ve daha yumuşak bir cilt bakımı için epidermisi tonlayacaktır. Haftada bir kez, tercihen ayak banyosundan sonra veya duştan veya banyodan sonra 1. adımı atladıysanız, çok kuru ve çatlak topukları onarmak veya önlemek için ayakları pul pul dökmek gerekir.

Ticari veya ev yapımı bir kese kullanarak , parmaklardan topuğa kadar dairesel hareketlerle ayaklarınıza masaj yapın . Bu alana özellikle dikkat edin. Ardından ılık suyla iyice durulayın ve ayaklarınızı iyice kuruladığınızdan emin olun. Ev yapımı bir ovalama için zeytinyağı, tatlı badem yağı veya argan yağı ile karıştırılarak kullanabilirsiniz.

Bu küçük ritüelin dışında, uçucu ve bitkisel yağları istediğiniz anda (örneğin her sabah) sadece topuklarınıza uygulamanızı tavsiye ederiz. Bu problem için mükemmel uçucu yağlar vardır.

Cistus uçucu yağı, topuğa sürmek için bir pamuk topuna birkaç damla kullanın. Civanperçemi esansiyel yağı, krem veya yağ ile karıştırılarak uygulanır.

Paçuli esansiyel yağı, yenileyici ve iyileştirici, bir dispersan veya süt tozu ile karıştırılarak banyo suyunuza (ayaklı olsun veya olmasın) dökebilirsiniz.

Palmarosa esansiyel yağı, nemlendirici ve iyileştirici, doğrudan veya yağ ile topuk üzerine karıştırılarak uygulayabilirsiniz.

Bitkisel yağlara gelince, zeytinyağı, aynısefa, tatlı badem, argan ve macadamia en çok tavsiye edilenlerdir.

Topuk Çatlakları Nedenleri Nelerdir?

Bazen görünüşte zararsızdır, çatlamış bir topuk problemli hale gelmeden önce birkaç aşamadan geçer. Enfeksiyona girmeden önce müdahale etmek için semptomları nasıl tanıyacağınızı bilmek önemlidir.

Topuk derisinin bu patolojisi kolaylıkla tanımlanabilir. Çatlamadan önce aşağıdaki işaretleri sunar:

Topuk gerildiğinde gergin bir cilt,

Hassas cilt,

Önemli bir kuruma,

Kaşıntı,

Kahverengimsi cilt.

Daha sonra topuk derisine uygun şekilde bakılmazsa daha da kötüleşebilir ve ağrılı çatlaklar gösterebilir.

Diyetinizdeki vitamin, mineral ve çinko eksikliği topuklarınızın sağlığını etkileyebilir. Ayak mantarı, sedef hastalığı, egzama, tiroid hastalığı, diyabet ve diğer cilt rahatsızlıkları, çatlamış topukların bir nedeni olabilir. Sandaletler, parmak arası terlikler veya herhangi bir açık ayakkabı aşırı su kaybına neden olabilir ve dolayısıyla topuk çatlakları riskini artırabilir. Açık parmaklı ayakkabılar giyerken ayaklarınıza düzenli bakım yapmak önemlidir.

Kötü kişisel hijyen ek bir neden olabilir. Su, ciltte doğal olarak bulunan sebumu (yağı) uzaklaştırarak cildi sert ya da kuru bırakabilir. Banyo gibi nemli yerlerde uzun süre kalmak kuruluğa ve topuk çatlaklarına neden olabilir.

Yanlış ayakkabı giymek, uzun süre ayakta durmak veya yürüme şeklinizi değiştirmek. Topuktaki kalın, kuru (nasırlı) cilt, çatlakların genetik bir nedeni olabilir. Önleminizi hızlıca almanız gerekir.