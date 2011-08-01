Travmatik stres bozukluğu erken doğumda risk faktörü

ABD’de yapılan bir araştırmada, Post Travmatik Stres Bozukluğu olan kadınların erken doğum yapma riskinin olduğu belirtildi.

ABD Michigan Üniversitesi’nde 839 kadın üzerinde yapılan bir araştırmada, Post Travmatik Stres Bozukluğu’nun bebekte sağlık problemlerine neden olan erken doğumla bağlantısının olduğu ortaya çıktı.

BJOG Dergisi’nde (An International Journal of Obstetrics&Gynaecology) yayınlanan araştırmaya katılan kaygı bozukluğu olan kadınların bebeklerinin kilosunun normalden 227 gram az olduğuna dikkat çekilerek, derginin editörü John Thorp’un kadınlara Post Travmatik Stres Bozukluğu’nun önemli olduğu konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

BBC’nin yansıttığı araştırmada, "Tarama anne ve bebek için en iyi sonuçtan emin olmak için önemli" diyen Thorp, sağlık çalışanlarında farkındalığın yükseltilmesinin bu kadınlardaki riski tanımlamaya yardımcı olacağına dikkat çekti.