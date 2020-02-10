Trend alarmı: Turuncu göz farı

Makyajınıza biraz renk katmanın mükemmel bir yolu olan turuncu farlar ile gün batımını gözlerinize taşıyın. İşte turuncu göz farı trendini kucaklamanıza yardımcı olacak makyaj önerileri...

Bu kadar canlı renkler kullanırken, farın yüzünüzdeki ömrünü uzatmak için göz farını uygulamadan önce, bir astar görevi görecek katman ile gözünüzü makyaja hazırlamak önemlidir. Bu, makyaj uygulamanız için pürüzsüz bir yüzey oluşturacak, farınızın ömrünü uzatacak ve renginin daha canlı görünmesini sağlayacaktır.

1. 'Soft' bir görünüm için

Daha yumuşak bir görüntü yakalamak istiyorsanız; seçtiğiniz turuncu göz farı kapın ve tüm göz kapağınıza uygulayın. Rengi katlanma bölgenizde karıştırmak ve sert çizgileri yumuşatmak için kabarık bir fırça kullanın.

Turuncu göz farı görünümü oldukça cesur bir uygulama olduğu için, eyeliner'a gerek yok. Kirpiklerinizi en sevdiğiniz maskara ile kaplayıp, görüntünüzü sonlandırabilirsiniz.

2. Utangaç turuncular

Cesur bir turuncu göz makyajı görünümüne hazır olup olmadığınızdan emin değil misiniz? Telaşa gerek yok! Makyajınıza katlanma bölgenizi seçtiğiniz bir far ile belirginleştirerek başlayabilirsiniz.

Turuncu göz farını uygulamanın zamanı geldi! Turuncu farınızın gerçekten göze çarpmasına izin vermek için göz kapağınızda nötr bir gölge kullanarak, bu canlı rengin tutunması için bir zemin hazırlayın.

Bu %100 gerekli bir adım olmasa da, bu göz makyajı görünümüne göz kalemi eklemek gerçekten makyajınızı bir sonraki seviyeye götürebilir. En keskin kanatlı eyeliner görünümünü oluşturmak için likit yani sıvı yapıdaki eyelinerlardan yararlanın. Daha sonra biraz maskara uygulayarak görünümü tamamlayın.

3. Kahverengi ile bütünleştirin

Bu turuncu göz farı görünümünü kahverengi dumanlı bir gözle eşleştirmeyi seviyoruz. Görünüm, spot ışığını turuncu renkten uzaklaştırmayacak kadar nötr, ancak gözlerinizi gerçekten tanımlayacak kadar da cesur.

Kahverengi farınız ile; katlanma bölgenizi belirginleştirerek makyajınıza başlayın. Daha sonra makyajınızı dumanlı bir makyaja doğru yöneltin. Turuncu göz farını ise alt kirpik diplerinize uygulayarak dikkat çekici bir görüntü yakalayın.

En sevdiğiniz maskaranız ile görüntünüzü tamamlayın!