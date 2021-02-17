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17.02.2021 - 18:31 |

Tripofobi Nedir, Neden Olur? Tripofobi Testi Nasıl Yapılır?

Psikolojik açıdan birçok farklı rahatsızlık bulunur. Bu rahatsızlıklar belli nedenlerden dolayı ortaya çıkar ve bunların içerisinde tripofobi son dönemlerde öne çıkıyor. Peki tripofobi nedir, neden olur? Tripofobi testi nasıl yapılır? İşte bu konuda merak edilenler.

Tripofobi Nedir, Neden Olur? Tripofobi Testi Nasıl Yapılır?
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Pek çok kişide psikolojik bir durum ile başlayan ve fiziki olarak devam eden tripofobi, son dönemlerin merak edilen rahatsızlıkları içerisinde geliyor. Bu sorun ile karşı karşıya kalan ve maruz olan pek çok kişi, neden olduğuna dair bilgi almaya çalışmaktadır.

Tripofobi Nedir?

Birçok farklı madde üzerindeki yüzeylerde ortaya çıkmış deliklerin, korku ve endişe yaratmasıyla iğrenme hissi ortaya çıkarmasına tripofobi denir. Delikli bir sünger ya da çilek gibi farklı ürünler, delikli görselleri ile beraber kişiyi kusmaya kadar götürebilmektedir. Aynı zamanda su çiçeği gibi rahatsızlıklar üzerinden ortaya çıkmış kabarcıklar, yine tripofobi sorununu yaratabiliyor.

Tripofobi Neden Olur?

Tripofobi neden ortaya çıkıyor şu an tam olarak kesin bir cevabı bulunmuyor. Ancak bu konuda yapılan araştırmalar hala devam ediyor. Bazı bulgular bilgilere bağlı olarak, ahtapot ya da yılan gibi korkulan canlıların görsel olarak etkilerini birçok kişide bu durumu ortaya çıkardığına dair düşünceler bulunuyor. Özellikle kişinin bilinçaltında meydana gelen birtakım etkilerden dolayı, bu doğrultuda negatif sinyaller korku ve tiksinti ortaya çıkarabilmektedir. Aynı zamanda su çiçeği, kızamık, tifüs ya da kızamıkçık olacak gibi birtakım rahatsızlıkların, psikolojik olarak ortaya çıkardığı görsel üzerinden de yaşanan bir problem şeklinde ifade ediliyor.

Tripofobi Testi Nasıl Yapılır?

En çok merak edilen konular içerisinde tripofobi testi nasıl yapılır geliyor. Özellikle yapılacak olan bu test ile beraber, kişinin üzerindeki etkisi ve şiddeti ortaya çıkarılabilir. Ancak şu anda günümüzde bu konuda herhangi bir tıbbi kanı üzerinden test bulunmuyor. Tabii belli başlı bazı muayene yöntemleri bu konuda ön plana çıkabiliyor.

 - Öncelikle fiziki muayene gerçekleştirilir.

 - Nörolojik bir rahatsızlığın varlığı olup olmadığı konusunda bilgi alınır.

 - Gerekli olduğunda beyin tomografisi çekimi gerçekleşir.

 - MR ile beraber organik bir rahatsızlığın olup olmadığı konusunda bilgi alınır.

 Bu gibi durumlar ile beraber tripofobi hakkında bilgi elde edilir. Yapılacak olan bir takım testler ile beraber sonuç ortaya çıkarıldıktan sonra, uzman bir doktor kontrolü altında tedavi yapılır. Semptomlar üzerinden kısa bir süre içerisinde ortadan kaldırılacak ve tedavi edilecek bir hastalık olarak da öne çıkar. Ancak gerekli belirtilerin takip edilmesi ve buna göre tedavi yöntemi ele alınması büyük bir öneme sahiptir.

 

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