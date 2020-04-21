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21.04.2020 - 17:27 |

Trombosit Nedir? Trombosit Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Kandaki her hücre çeşidinin belirli işlevlerinin bulunduğu herkes tarafından bilinir. Bu hücrelerden biri olan Trombosit ise merak edilen hücreler arasında yer alıyor. İnsan sağlığının bir bakıma yapıtaşı olan bu hücre hakkında neler merak ediliyor. İşte Trombosit hakkında önemli olan bütün bilgiler.

Trombosit Nedir? Trombosit Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Kanda pıhtılaşmayı sağlayan aynı zamanda kanamayı durduran hücrelerdir Trombosit. Diğer hücreler gibi Trombosit'te kanda yeteri kadar bulunmalıdır. Kandaki işlevini sağlıklı olarak yerine getirebilmesi için mutlaka kontrolleri sağlanmalıdır. Kanda pıhtılaşmayı sağlayan Trombosit adlı bu hücreler hakkında daha detaylı bilgiler şu şekildedir.

Trombosit Nedir?

Trombosit'in birden fazla ismi (PLT, Platelets veya T) bulunurken, tek tanımı bulunmaktadır. Trombosit, kemik iliği tarafından üretilen bir kan hücresidir. Ancak birçok kan hücresine göre daha küçük yapıda bulunurlar. Kanamayı pıhtılaşarak durduran bu hücreler aynı zamanda renksiz olmaktadır.

Belirtildiği üzre tıpkı beyaz ve kırmızı kan hücreleri gibi kemik iliği tarafından üretilir. Diğer kan hücrelerinden daha küçük yapıda bulunurken dolayısıyla en küçük kan hücreleri olduğu kanaatine de varılabilir. Kaynakların bütününde de kan hücrelerinin en küçüğü trombositler olarak yer almaktadır.

Trombosit Kan Değeri Kaç Olmalı?

Trombosit kan hücrelerinin de testi aynı normal kan testleri ile ölçülebilir. Bazen özel uygulamaya dahil olarak testler uygulansa da genel testler sonucunda kan değeri saptanabilmektedir. Kan testi sonucunda kişinin Trombosit değeri 150.000 seviyesinde ise normal değer olarak değerlendirilir. 150.000 normal değerinden daha az çıkması sonucunda ise kişi için komplike durumlar söz konusu olabilmektedir. Bunun haricinde ise 150.000 değerinin altında çıkan sonuca göre kişide trombositopeni hastalığının bulunma riski olduğu tanımlanabilir. Bir de değerlerin çok daha düşük çıkması durumu bulunmaktadır. Bu durumda ise yani 50.000 değerinin altında bulunan sonuca göre kişinin hayati riskleri barındırdığı söylenebilir.

Yüksekliği Nedenleri

PLT yüksekliği sık rastlanmasa da söz konusu olabilmektedir. Kan testi sonucunda 150.000 hücre miktarı üzerinde olan Trombosit için Trombosit yüksekliği söylenebilir. Yüksekliğin başlıca nedenleri ise;

- Birincik Trombositemi. Söz konusu trombosit yüksekliğinin nedeni genelde bilinmemektedir. Belirtileri sonucunda kolay saptanabilen PLT yükseklik nedeni olsa da nasıl oluşabildiği hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

- Sekonder Trombositoz. Trombosit'in bir diğer yüksek çıkması nedenidir. Yaklaşık olarak test sonucunda 150.000-400.000 olarak bulunan hücre miktarı Sekonder Trombositoz'u oluşturur.

Düşüklüğü Nedenleri

PLT düşüklüğü söz konusu olan bireyler için birçok neden sayılabilir. Normal olan 150.000 kan değerinin daha düşük olmasının nedenleri ise şu şekildedir.

- Dalak büyümesi

- Aşırı alkol tüketimi

- Tehlikeli virüslerden kaynaklı enfeksiyonlar

- Dolaşımda yıkıma uğrayan Trombositler

- Kemik iliğinde litre başına test edilen Trombosit miktarının yetersiz üretilmesi.

 

 

 

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