Tuba İsminin Anlamı Nedir? Tuba Ne Demek, Ne Anlama Gelir?



Tuba kelimesinin farklı anlamları bulunmaktadır. Köken bakımından ise taşıdığı anlama göre değişmektedir. Dilimizde kullanılan Tuba kelimesinin kökenler Fransızca ve Arapçadır. Genel olarak bir çalgı ve ağaç anlamlarına gelmektedir.



Tuba Ne Demek?



Tuba farklı manalara gelen bir kelime olarak aynı zamanda kadınlarda özel isim şeklinde de kullanılmaktadır. Kelimenin sözlük anlamlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Bakırdan yapılmış ve üstünde piston bulunan nefesli müzik aleti

Boru, tüp

İnanışa göre cennette bulunan ve kökü yukarıya, dalları aşağıya bakan büyük ağacın ismi

İyilik

Hoşluk

Tuba isminin anlamları ise şu şekildedir:

Cennet ağacı

En güzel olan

Baht

Mutluluk

Erdemli

Tercih edilen

Görüldüğü üzere Tuba kelimesi, barındırdığı anlamlarla olumlu özellikleri ifade etmektedir. Hem kelime hem de özel isimdir. Cennet ağacı anlamında kullanılan kelimenin kökeni Arapçada gelmektedir. Arap dilindeki TYB kelimesinden türemiştir. Müzik aleti anlamında kullanılan kelimenin kökeni ise Fransızcadır. Ayrıca kelimenin Hint ve Habeş lisanlarında cennet kelimesi yerine kullanıldığı da görülmektedir.



Tuba İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Ülkemizde kullanılan isimlerin birçoğu Kur'an’da geçmektedir. Tuba ismi de Kur'an’da geçen isimlerden biridir. Bu sebeple ismin kullanılması dinen caiz kabul edilmektedir. Tuba ismi Kur'an-ı Kerim'in Rad Suresi'nde 29. ayette geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'e göre Tuba ismi en hoş, çok güzel gibi anlamlara gelmektedir. Tuba'nın cennette bulunan bir ağaç olduğu da bazı hadislere dayanılarak söylenmektedir. Hadislere göre Tuba ağacının dalları tüm inananların evine yetişir ve bu kişilere meyve verir.