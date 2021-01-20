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20.01.2021 - 12:33 |

Tüberküloz hastalığı nedir? Tüberküloz (verem) nasıl bulaşır, bulaşır mı?

Tüberküloz hastalığının bir diğer adını verem hastalığı oluşturmaktadır. İkisi de aynı hastalığı ifade eder. Tüberküloz hastalığı akciğerler de ortaya çıkan bir hastalıktır. Bulaşıcı bir hastalıktır. Hava yolu ile bulaşıcılık göstermektedir. Tüberküloz nedir? Tüberküloz (verem) nasıl bulaşır, bulaşır mı? Bu soruların cevaplarını ve sorular ile ilgili bilgileri detayları ile derledik.

Tüberküloz hastalığı nedir? Tüberküloz (verem) nasıl bulaşır, bulaşır mı?
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Tüberküloz hastalığı vücudumuzda yer alan organlar arasında akciğer de oluşum gösteren ve bulaşıcı olan bir hastalık türüdür.

Tüberküloz hastalığı nedir?

Tüberküloz hastalığı diğer ismi ile verem bir akciğer hastalığıdır. Bu hastalık akciğer de oluşan bir bakteri kaynaklı olarak gelişim gösterir. Bu bakterinin ismi Mycobacterium Tuberculosis adını almaktadır. Bu hastalık tedavisi olan bir hastalık türüdür. Tedavi ile iyileştirici sonuçlar doğurur. Önceden ölümcül ve korkutucu bir hastalık olmaktaydı. Ancak teknolojinin ilerlemesi, tıp biliminin daha ileri seviyelere gelmesi ile tedavi yolları genişlemiş ve korkulacak bir hastalık olmaktan çıkmıştır.

Bu hastalığa yakalanmadan önleyici, koruyucu bir tedavi şekli de oluşturulmuştur. Verem aşısı bu nedenle kullanılır. Verem aşısı bu Mycobacterium Tuberculosis bakterisine karşı bağışıklık kazanmamızı ve bu hastalığa yakalanmamızı önleyici etki eder. Koruyucu bir tedavi yoludur.

Tüberküloz (verem) nasıl bulaşır, bulaşır mı?

Tüberküloz yani diğer adı ile verem hastalığı bulaşıcı hastalık türlerinden birisini teşkil eder. Tüberküloz hastalığı hava yolu ile bulaşan bir hastalıktır. Akciğer kaynaklı olan bu hastalık bir bakterinin akciğerlere girmesi sonucu oluşum gösterir. Eskiden bulaşıcılığı fazla olan hastalığın tıp biliminin ilerlemesi ile bu oran azalmıştır. Bunda etki hem tedavi yollarının genişlemesi hem de hali hazır da bir verem aşısının bulunmasıdır. Özellikle verem aşısı bu hastalığın bulaşıcılığını iyice aza indirgemiştir.

Verem hastalığının belirtileri nelerdir?

Her hastalıkta olduğu gibi verem hastalığının da bazı belirtileri bulunmaktadır. Verem hastalığının latent verem hastalığı şeklinde bir çeşidi var olmaktadır. Latent verem hastalığı bir nevi gizli verem hastalığı olarak adlandırılır. Bu hastalık kendisini belli etmez. Bu hastalıkta bireyde bir verem hastalığı bakterilerinden kaynaklanan bir enfeksiyon vardır ama hastalık kendisini gizlemektedir.

Bu hastalıkta aynı zamanda bakteriler vücutta aktif olmayan bir şekilde uzun süre kalırlar ve herhangi bir belirtilere ya da semptomlara neden olmazlar. Gizli verem hastalığı aynı zamanda TB enfeksiyonu bulaşıcılığı olmayan bir verem hastalığıdır. Ancak yine de bu durum tam belli değildir. Zaman içinde kendini gizli veremden aktif bir verem hastalığına dönüştürme olasılığı hali hazırda vardır. Bu nedenle tedavi gizli verem hastalığına sahip olan bireyler için de verem hastalığının tedavi edilmesi gerekmektedir.

Bu sayede hastalığın yayılmasını kontrol altına alınmış olur. Bunun yanı sıra aktif verem hastalığının birçok farklı belirtisi bulunur. Bir enfeksiyon sonucu oluşan hastalık olduğundan ilk belirtisi tabi ki yüksek ateştir. Bu hastalığın en net ve belirgin belirtisini ateş oluşturmaktadır. Ateşin yanı sıra ortalama olarak üç haftanın üstünde seyreden, devam eden öksürük, kan gelecek şekilde öksürme, göğüste ağrı olması, nefes alırken zorlanma, ağrı hissetme, öksürürken ağrının olması, yorgunluk hissi, yüksek ateş, gece sürekli terleme, titreme nöbeti geçirme, iştah azalması, istemsiz bir şekilde kilo verme bulunur.

Verem hastalığı riski kimlerde daha yüksektir?

Verem hastalığı riskinin en yüksek olduğu grup bağışıklık sisteminin zayıf olduğu gruptur. Bunun yanı sıra sigara kullanımı, uyuşturucu alışkanlığı da riski yükselten durumlardır. Bazı kanser hastalıklarına yakalanmış olanlar veya hala kanser olanlar, romatoid artrit hastalığı geçirmiş bulunanlar bu durumda risk altında olurlar. Diyabet, şiddetli böbrek hastalıkları da riski arttırıcı faktörlerdendir.

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