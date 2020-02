4000 yıl karşılığı yarım dakika

Plastik malzemelerin doğada yok olma süresi 1000 yıl.

Pet şişe 400 yıl.

Cam şişe 4000 yıl.

Pil 300 yıl.

Peki evde elimize geçen pet şişeyi çöpe değil de ayrı bir torbaya ayrıştırma süremiz ne kadar ?

YARIM DAKİKA.

Yalnızca yarım dakika.

Sizcede bunu dalından kopardığınız tek bir elma için bile doğaya borçlu değil miyiz? tek bir üzüm tanesi için, en bunaldığınız anda esen o tatlı rüzgar için, gölgesinde dinlendiğin o yüce ağaç için, kana kana içtiğin su için, bin derde deva otlar için, her akşam karnın doyduğu için, sofrana gelen meşrubat için, tercih ettiğin o deniz manzaralı odanın manzarasının hatrı için ve gelecek nesillerin hakkı için.

Borç değil miyiz?

Yalnızca yarım dakikanı ayırarak hiçbir zahmete girmeden yapacağın ayrıştırma bir cam şişenin 4000 yıl yok olma süresini tuzla buz edecek. Dört Bin Yıla Karşılık Yarım Dakika.

İlk başlarda zorlanabilirsin kabul. Her ne kadar zahmetsiz bir işte olsa alışkanlıklarımızı terk etmek kolay olmuyor fakat bir kere değişimi seçerseniz ve dönüşmeye başlarsanız o dakikadan sonra iyi bir şeyler yapıyor olmanın verdiği o hafif, o muazzam his ile çok güzel şeylere imza atacaksınız emin olun.

Her zaman söylüyorum. Bunun için çok büyük eforlar sarfetmenize gerek yok. ayrı bir torbada biriktirdiğiniz atıklarınızı çöpün yanına bile assanız ki artık neredeyse her mahallede atık kutuları var ama gene de yok varsayıyorum. O bıraktığınız torbaları toplayan hurdacı,plastıkçi adı her ne ise amacına uygun birçok kişi var. Emin olun ki yaptığınız şey yerini bulacak. Siz yeter ki isteyin. Siz yeter ki bir adım atın. Siz yeter ki doğaya bir teşekkürü çok görmeyin.

Unutmayın;

Dört Bin Yıla Karşılık Yarım Dakika.

Hadi herkes çöpün yanına bir torba daha açsın. Hadi bugün o biten şampuan kutusunu çöpe atma ayır. Hadi,yarın değil bugün. hemen. şimdi.

Sevgiyle,

Tuğçe ÇALIŞKANERLER ERCAN

Çevre Yönetim Temsilcisi