Yıllardır ne var ne yoksa her türlü çöpü aynı çöp kutusuna atmaya alıştığımızın farkındayım. Her seferinde çöpün yanına bir kutu daha ekleyin diyorum ama alışkanlıkların zor terk edildiğinin de farkındayım. Yolumuz güzel bir yol, sadece biraz sabır ve birazda istek gerektiriyor.

İstemek…

İstemek her şeyi öyle kolaylaştırıyor, öyle keyiflendiriyor ki inanamazsınız. Siz bir şeyi gerçekten istediğinizde çıkmaz bütün yollar açılır. Olmaz dediğiniz her şey olur. Yapamam dediğiniz her şeyi herkesten önce siz yaparsınız. Konu her ne olursa olsun en ama en önemli madde bir şeyi yapmayı Seçmekten geçer. Çünkü gerçek seçim yaratır.

Lütfen şeçin.

Evde geri dönüşüme katkı olmayı seçin. Çöp kutunuzun yanına bir kutu daha koyun ve plastikleri, camları ayrıştırın. Hadi ama bunu yapmak çok da zor olmamalı. Başka hiçbir aksiyon almanıza gerek yok. Siz sadece ayrıştırın, ayrı bir yerde biriktirin ve çöp kutusunun yanına öyle bırakın. Onu zaten alması gereken kişiler alacak. Hem düşünün plastik atık toplayan kişi sizin çöpünüzü karıştırmak zorunda kalmayacak çünkü siz ona tertemiz sunacaksınız.

Bu bile çok hoş değil mi?

Ya da bulunduğunuz bölgedeki atık toplama alanına tespit ederek direk oraya kendiniz götürebilirsiniz. Bunu yaparken yürüyüş yapabilir ya da bisiklet sürebilirsiniz. Mesela ben bu akşam bisiklete atlayıp hem bir sahil turu atacağım hem de biriken atıklarımı alana götüreceğim.

Oh, daha ne olsun!

Siz bunu bi düşünün bence. Öptüm yanaklarınızdan.

Sevgiyle,

Tuğçe.