Global bir salgına dönüşen COVID-19 ile ilgili sınırlı sayıda bilgimiz var. Konunun uzmanları, enfeksiyonun ileri yaşta olan ve kronik hastalıkları bulunanlarda ölüme yol açtığını belirtiyor.
Geçtiğimiz yıllarda Koronavirüs ailesinden gelen SARS ve MERS ile influenza gibi solunum yollarını tutan virüslerin hamilelikte daha ağır seyrettiğine dair çalışmalar bulunuyor.
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatolog Prof. Dr. Cem Batukan ile bu konuyu konuşmak için bir araya geldik.
Söyleşimizden çıkan satırbaşlarını sizlerle paylaşmak istiyorum:
Gebeler için tavsiyeler
1. Virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla elleri sık sık sabunla yıkamak veya kolonya ile silmek, enfekte insan ve objelerle yakın temastan kaçınmak, mümkün olduğunca eller ile ağız, burun ve gözlere dokunmamak ve kalabalık ortamdan uzak durmak.
2. Kendilerinde enfeksiyondan şüphe etmeleri halinde acil tıbbi yardım gerekmediği sürece hastaneye gitmek yerine bulundukları evi terk etmemek ve telefonla sağlık kuruluşlarından yardım istemek, eve misafir kabul etmemek, hastaneye ulaşmak gerektiği durumda ambulans çağırmak.
3. Gebeliklerini takip eden doktorlar ile konuşarak mümkün ise rutin gebelik takiplerini bir süre ertelemek.
4. Maske, hasta kişilerin virüsü diğer kişilere bulaştırmayı engeller; maskelerin enfeksiyondan koruduğuna dair bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Tam tersi, maske takıyor olmak kişinin kendisini hatalı olarak güvende hissetmesine ve elleri ile burun ve gözlere temas etmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle enfeksiyon korunmak amacıyla maske takılması önerilmemektedir.