Global bir salgına dönüşen COVID-19 ile ilgili sınırlı sayıda bilgimiz var. Konunun uzmanları, enfeksiyonun ileri yaşta olan ve kronik hastalıkları bulunanlarda ölüme yol açtığını belirtiyor.

Geçtiğimiz yıllarda Koronavirüs ailesinden gelen SARS ve MERS ile influenza gibi solunum yollarını tutan virüslerin hamilelikte daha ağır seyrettiğine dair çalışmalar bulunuyor.

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatolog Prof. Dr. Cem Batukan ile bu konuyu konuşmak için bir araya geldik.

Söyleşimizden çıkan satırbaşlarını sizlerle paylaşmak istiyorum:

COVID-19'un gebelerdeki seyri, anne ve/veya bebek üzerine etkisi konusunda çok az şey bilinmektedir. Şu ana kadar gebelerde hastalığa yatkınlığın genel popülasyondan çok farklı olmadığı ve seyrinin diğerleriyle benzer olduğu gözlemlenmektedir. Ancak geçmişte influenza, MERS ve SARS enfeksiyonlarının hamilelerde daha ağır ve ölümcül seyrettiğine dair kanıt olması nedeni ile, anne adaylarının kendilerini koruma konusunda daha tedbirli olmaları gerekir. An itibarı ile dünyada saygın kuruluşların gebelere yönelik özel bir izlem veya tedavi önerisi bulunmamaktadır.

COVID-19 pozitif olan gebelerde erken doğumlar bildirilmekle birlikte, vaka sayısının çok az oluşu, annedeki enfeksiyonun gerçekten erken doğum ile ilişkili olup olmadığı konusu açık değildir.

Henüz virüsün anne karnında doğrudan bebeğe bulaştığını gösteren kesin kanıt da yoktur. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde İngiltere'de COVID-19'lu bir annenin yenidoğan bebeğinde coronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Ancak bulaşmanın anne karnında mı yoksa doğduktan hemen sonra mı meydana geldiği açık değildir. COVID-19 bazı gebelerde fetal iyilik halinde bozulmaya ve erken doğuma neden olabilmektedir. Şu ana kadar COVID-19'un düşük veya anne karnında bebek ölümüne sebep olduğuna bilgi de bulunmuyor.

Gebeler için tavsiyeler

1. Virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla elleri sık sık sabunla yıkamak veya kolonya ile silmek, enfekte insan ve objelerle yakın temastan kaçınmak, mümkün olduğunca eller ile ağız, burun ve gözlere dokunmamak ve kalabalık ortamdan uzak durmak.

2. Kendilerinde enfeksiyondan şüphe etmeleri halinde acil tıbbi yardım gerekmediği sürece hastaneye gitmek yerine bulundukları evi terk etmemek ve telefonla sağlık kuruluşlarından yardım istemek, eve misafir kabul etmemek, hastaneye ulaşmak gerektiği durumda ambulans çağırmak.

3. Gebeliklerini takip eden doktorlar ile konuşarak mümkün ise rutin gebelik takiplerini bir süre ertelemek.

4. Maske, hasta kişilerin virüsü diğer kişilere bulaştırmayı engeller; maskelerin enfeksiyondan koruduğuna dair bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Tam tersi, maske takıyor olmak kişinin kendisini hatalı olarak güvende hissetmesine ve elleri ile burun ve gözlere temas etmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle enfeksiyon korunmak amacıyla maske takılması önerilmemektedir.