Tıpta birçok alanda tercih edilen mikrodalga enerjisi ilk kez estetik amaçlarla kullanılıyor. Soğuk Dalga Terapisi (Coolwaves), yağ hücrelerini hedef alarak ameliyatsız olarak küçültebilen yeni bir sistem. Bunu patentli başlıklarıyla yaparken, deriye temas eden soğutma ünitesi hastaya masaj hissi veriyor. Hedef noktaya iki dakika içinde ulaşan 50-55°C arası sıcaklık ile bölgesel incelme, selülit ve cilt sıkılaştırma hedefleniyor.

Yeni teknolojiyi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Reha Yavuzer ile konuştuk.

Yöntem hakkında bilgi verebilir misiniz?

Medikal sınıf kısa elektromanyetik dalgaları (mikrodalga) kullanan ilk ve tek vücut şekillendirme sistemidir. Piyasadaki tüm cihazlar deriyi üstten ısıtarak sıcaklığı alt katmanlara iletmektedir. Bu terapi, derindeki yağ hücrelerini doğrudan ısıtmaktadır.

En önemli özelliği, hedefe yönelik olması ve sadece yağ hücrelerine odaklanması. Enerji düzeyi; uygulanacak bölge, cinsiyet ve yağ kalınlığı gibi parametreler göz önüne alınarak otomatik olarak belirlenmektedir.

Mikrodalga enerjisi hedeflenen bölgeye nasıl ulaşıyor?

Mikrodalga enerjisi, hedeflenen bölgeye dakikalar içinde 50-55 derece sıcaklık ulaştırmaktadır. Patentli başlıklar masaj hissi verirken temas edilen alan soğutulmaktadır. Yağ hücrelerinin tahrip edilmesinin ardından kolajende yeniden yapılanma başlamaktadır.

Sistem nasıl çalışıyor?

Yağ kıran teknolojiler, ‘ciltten yağ tabakasına doğru’ bölgeyi ısıtmaya dayalı bir prensiple çalışmaktadır. Coolwave ise tam tersine, ‘alttan üste doğru’ ısınma sağlamaktadır. Isı ciltten geçerek, doğrudan yağ tabakasına ulaşmaktadır. Bu sayede ciltte yanma, tahriş ve kızarıklık gibi istenmeyen yan etkiler görülmez.

· Mikrodalga enerjisinin yüksek hızda yaptığı titreşim neticesinde ısı artışı hızla gerçekleşir ve sıcaklık etkisi uygulamadan 30-45 dakika sonrasına kadar devam etmektedir.

· Enerji, yağ hücre zarını parçalar ve ortaya yağ asitleri çıkar. Bunlar, vücudun çöpçü hücreleri tarafından yutulmaktadır. Isı, yağ hücrelerini parçalarken, çöpçü hücreler bölgeye gelip, tıpkı bir Pacman gibi asitleri yutar. Bu nedenle tekniğin etkisi hemen görülür.

· Eski radyofrekans cihazları derinin üst katmanlarından aşağıya inerken verdikleri enerji kaybı dolayısıyla seanslar 60-70 dakika sürmekteydi. Seans sayısı da 6-8’i bulmaktaydı. Mikrodalga yönteminde ise bu süre 10 dakikaya inmektedir ve ilk seansa etkileri görülmektedir.

Herkese uygulanabiliyor mu? Yaş sınır var mı?

Uygulama için bir yaş sınırı yok ancak kalp pili olanlara önerilmemektedir.

Vücudun hangi bölgeleri için tercih ediliyor?

Vücudun her bölgesinde tercih edilebilmektedir. Diğer yöntemlerin pek çoğu, vücudun sadece belli bir bölgesine odaklanmaktadır. Bölgesel incelme, selülit tedavisi ve sıkılaşmada tercih edilmektedir.

Seanslar ne kadar sürüyor ve etkileri ne zaman ortaya çıkıyor?

Seanslar 10 dakika sürmektedir. İlk seans sonrası sonuçlar görülmektedir.