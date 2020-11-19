Tüp bebek tedavisinde başarısızlığa yol açan etkenler

Gelişen teknolojiye rağmen tüp bebek tedavisi her zaman başarılı bir şekilde sonuçlanamayabiliyor. Bunun birçok farklı sebebi bulunmaktadır. Bu durum bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin moralini bozmaktadır. Ancak tekrarlayan başarısızlıklarda moral bozmamak ve tedaviye devam etmek son derece önemlidir, çünkü 3. veya 4. denemede başarı sağlanabilmektedir.

Tüp bebek tedavisi 3 kez yapılan iyi kalitede embriyo transferinden sonra gebelik elde edilemediğinde başarısız olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle tekrarlayan başarısızlıklarda çiftlerin umutlarını yitirmemesi ve tedaviye devam etmeleri tavsiye edilmektedir.

Neler Yapılmalı?

Her hastanın standart uygulamalar sonucunda başarılı olmaması son derece doğal kabul edilmektedir. Tüp bebek tedavisinde 3 kez embriyo transferinden sonra tedavi yöntemi daha kişiselleştirilerek başarı oranı arttırılmaktadır.

Başarısızlık yaşandığı durumlarda tedavide protokol değişikliği ve ilaç değişikliği ile çok sayıda yumurta elde etmek yerine daha kaliteli yumurta elde etmek tercih edilmektedir. Yüksek dozda ilaç verilerek gelişim hızı arttırılan yumurtalar, transfer sonrasında rahme tutunma konusunda zorluk çekmektedir. Ancak düşük gelişim hızları ile elde edilen daha kaliteli embriyolar rahme daha kolay tutunma sağlamaktadır.

Kişiselleştirilmiş tedavi yöntemi aynı zamanda başarısızlığa neden olan genetik faktörleri de göz önünde bulundurmayı da içermektedir. Bu durumda elde edilen embriyolara preimplantasyon genetik tarama testleri gerçekleştirilerek başarı oranı arttırılırken başarısızlığın nedeni de ortaya çıkarılmaktadır.

Diğer Başarısızlık Nedenleri

Embriyo kalitesi dışında bazı diğer başarısızlık nedenleri de bulunmaktadır. Anne adaylarında kısırlığa neden olan rahim yapısındaki çeşitli bozukluklar, miyom oluşumları ve daha önce geçirilmiş olan cerrahi işlemler sonrasında meydana gelen yapışıklıklar tüp bebek tedavisinde tekrarlayan başarısızlıklara neden olabilmektedir.

Günümüzde kısırlık problemine sahip olan anne adaylarının önemli bir kısmında çikolata kisti oluşumu, tüplerin tıkanması ve karın içi bölgesinde meydana gelen yapışıklıklar gözlemlenmektedir. Bu rahatsızlıklar da tüp bebek tedavisinin başarısız olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle tüp bebek tedavisine başlamadan önce anne adaylarında olan bu tarz rahatsızlıklar tedavi edilmeli ve tüp bebek tedavisi ondan sonra denenmelidir.

Op. Dr. Seval Taşdemir