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31.08.2020 - 17:09 |

Tüp bebekler sağlıklı olur mu? Son noktayı koydu!

Bugüne kadarki en uzun süredir devam eden bir araştırmaya göre, tüp bebek ve kısırlık tedavileri yardımıyla doğan bebekler, doğal yollarla olan hamilelik sonrası doğan bebeklerden daha fazla sağlık sorunu yaşamıyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Betül Kalay, İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği'nin yıllık toplantısında sunulan araştırmanın detaylarını paylaştı

Tüp bebekler sağlıklı olur mu? Son noktayı koydu!
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Çalışma, tüp bebek ile hamile kalınıp doğan 440 çocuk, kısırlık tedavisi ile hamile kalınıp doğan 541 çocuk ve doğal yollarla hamile kalınması sonrasında doğan 542 çocuğu içeriyor. Bahsi geçen bu çocuklar 5 yaşına kadar izlendi. 

Araştırma, tüp bebek ve kısırlık tedavisi yoluyla sağlanan hamileliklerden dünyaya gelen çocukların sağlığı hakkında ifade edilen korkuların yersiz olduğunu gösteriyor. 

Kısırlık tedavileri ile hamile kalan kişilerin dünyaya getirdiği çocuklar ile doğal yollarla hamile kalan kişilerin dünyaya getirdiği çocuklar arasında doğum ağırlığı, büyüme, toplam IQ, motor gelişim ve davranış sorunları veya ebeveyn stresi açısından önemli bir fark bulunmamıştır. 

Sonuçlar güven verici

Bu araştırma, bugüne kadarki en güven verici veriler içeriyor. Araştırmacılar, daha fazla sayıda tüp bebek ve kısırlık tedavisi bebeği üzerinde ve daha uzun süreler üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söylüyor. Ancak mevcut çalışma, prosedürlerin çocuklarda uzun vadeli bir hasara neden olmadığını gösteriyor.”

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