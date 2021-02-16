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16.02.2021 - 14:53 |

Tüp Mide Ameliyatı Nedir? Mide Küçültme Ameliyatı Tehlikeli Midir?

Tüp mide ameliyatı nedir? Mide küçültme ameliyatı tehlikeli midir? Sizin için tüp mide ameliyatı hakkında her ayrıntıyı içeriğimizde bir araya getirdik. Tüp mide ameliyatına dair aklınıza takılan tüm soruların cevabını derledik.

Tüp Mide Ameliyatı Nedir? Mide Küçültme Ameliyatı Tehlikeli Midir?
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Tüp mide ameliyatı, obezite cerrahisinde en sık uygulanan işlemdir. Geri dönüşü olmayan, midenin bir kısmının çıkarılmasından ibarettir. Güçlü bir kilo kaybı elde edilmesini sağlayarak obezite ile ilgili riskleri azaltır ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirir.

Tüp Mide Ameliyatı Nedir?

Laparoskopik gastrektomi, obez hastaların midelerini yeniden şekillendirmek için kullanılan minimal invaziv bir kilo verme ameliyatı türüdür. Hasta, laparoskopik cerrahiye aday olup olmadığını belirlemek için konsültasyona tabi tutulur. Ameliyattan önce hasta genellikle tüm soruları cevaplayan ve ameliyat öncesi talimatları veren cerrah ile görüşür. Cerrah, kan testleri ve diğer teşhis çalışmaları isteyebilir.

Genellikle yaklaşık bir saat süren tüp mide ameliyatından sonra hasta tipik olarak 24 ila 48 saat hastanede kalır.

Mide Küçültme Ameliyatı Tehlikeli mi?

Hastanede yatış 3 ila 8 gün sürer. Hastanın genel durumuna ve mesleki faaliyetine bağlı olarak 2 ila 3 haftalık bir iş bırakma reçete edilir.

Yiyeceklerin yeniden başlaması kademeli olmalıdır. Yiyecek geri kazanım programı işletmeye göre değişir, ancak diyet genellikle ilk 2-3 gün tamamen sıvıdır, ardından çorba, püre, yoğurttan sonra karıştırılır ve son olarak normaldir. Ancak az miktarda yemek ve içmek ve iyi çiğnemek önemlidir.

Komplikasyon riskleri nadirdir; mide bölümünün zayıf iyileşmesi nedeniyle kalan midede ülserler, sızıntılar veya daralma; erken postoperatif kanama; beslenme yetersizlikleri; gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) ve yemek borusu iltihabı; midenin genişlemesi risklerdendir. 

Mide Küçültme Ameliyatında Genel Anestezi Yapılır mı?

Cerrah, hasta genel anestezi altındayken kılıf üzerine laparoskopik gastrektomi uygular. Karında laparoskop ve diğer cerrahi aletlerin karın içine girdiği altı kuruş büyüklüğünde kesi yapılır. İşlem başlamadan önce cerrah genellikle karnı gazla şişirir, cildi ve iç organların kaslarını kaldırır. Cerrah, yüksek frekanslı bir neşter kullanarak, küçük kan damarlarını kapatırken mideyi yağlı ve bağ dokusundan ayırır.

İnsanlar genellikle üç hafta içinde normal aktivitelerine dönerler. Prosedür daha az invaziv olduğu ve diğer bariatrik prosedürlere göre daha az travmaya neden olduğu için hastalar genellikle daha kısa sürede iyileşirler.

Mide Küçültme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Cerrah mideyi izole ettikten sonra, uzunlamasına rezeksiyon işlemi geniş, kavisli alanın çıkarılmasıyla başlar ve yaklaşık 11 mm çapında tübüler bir yapı veya kılıf bırakılır. Bir timsah klipsine benzeyen endoskopik bir cerrahi alet kullanarak, cerrah aynı anda bir bölüme birkaç dikey zımba sırası uygular ve ardından dokuyu keser. Doktor tüm mide küçülene kadar bu işlemi tekrarlar. Ayrıca takviye için midenin geri kalan kısmının kapalı kesiğine klips, dikiş veya lifli yapıştırıcı uygulayabilir. Organın başlangıç ​​boyutuna bağlı olarak, laparoskopik gastrektomi midenin% 85'ine kadar çıkarabilir.

Laparoskopik tüp mide ameliyatından sonra hasta, bir odaya yatırılmadan önce iyileşme alanında izlenir. Doktor genellikle ameliyat sonrası rahatsızlığı gidermek için genellikle önceden programlanmış bir pompa ile verilen ağrı kesiciler reçete eder. Hastalar genellikle ameliyattan sonraki gün yürürler. Ertesi gün hastalar, genellikle ameliyattan sonraki ilk üç hafta süren protein içeren sıvı diyete başlarlar.

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