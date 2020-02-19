Türk Böbrek Vakfı okullarda 'Gönüllü Sağlık Elçileri' dönemini başlattı

İlk “Gönüllü Sağlık Elçileri” için Sancaktepe Osmangazi İlkokulu’nda Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve vakıf çalışanları, öğrenciler, veliler, okul yönetimi ve öğretmenlerin katılımı ile bir tören düzenlendi.

Törende çocuklara ‘Gönüllü Sağlık Elçisi Andı’nı okutan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk "Verilen eğitimlerde bu konuya özellikli ilgi duyan çoçuklar var. Bu çocukları seçerek onların bizim 'Gönüllü Sağlık Elçileri’miz olmasını ve rozetlerini takarak toplum sağlığı yararına çalışmalarını sağlıyoruz. Anne babalarına bu rozetlerini göstererek ‘Biz Türk Böbrek Vakfı’nın Gönüllü Sağlık Elçisi olduk’ diyecekler ve bundan da gurur duyacaklar. Siz anne babalar ise elinizden geldiğince bu konuya desteklerinizi göstermelisiniz” dedi.

Son yıllarda halk sağlığı ile birlikte sıkça gündeme gelen ‘koruyucu hekimlik’, uzmanlar ve bilim insanları tarafından sağlıklı toplumlar için ilk adım olarak anılıyor. Konu içinde hekimlik adı altında çok geniş alana yayılan farklı başlıklar olsa da temele inildiğinde sağlıklı ve dengeli beslenme ile kişisel temizlik ilk sıralarda yer alıyor.

Gönüllü Sağlık Elçileri Projesi nedir?

Türk Böbrek Vakfıda 2013 yılından bu yana Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirdiği “Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri” eğitimlerini, öğrencilerin gönüllülük duygusu ve konuya olan ilgileri ile birleştirip “Gönüllü Sağlık Elçileri” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında; vakfın verdiği eğitimler sonrasında çalışmalara gönül veren öğrenciler ‘Gönüllü Sağlık Elçisi Andı’nı okuyarak rozetini takıp sağlıklı bir toplum adına gerek okulunda gerekse aile ve sosyal çevresinde gerekli uyarıları ve özeni gösterecek.

7 yılda 250 bin öğrenciye ulaşıldı

TBV’nin okullarda “Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri” eğitimleri, 7 yılda 250 bin den fazla öğrenciye ulaştı. Son yıllarda İl Milli Eğitim Müdürlükleri kapsamında verilen ‘eğiticinin eğitimi’ ile öğretmenleri de çalışmaya dahil eden Türk Böbrek Vakfı, ulaşılan öğrenci sayısının çok daha fazla olması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.