TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü bu yıl ‘yola çık hikayeni yaz’ diyor

“O yaparsa ben de yaparım” sloganıyla yola çıkan TurkishWIN, Türkiye'deki ilk ve tek kadın odaklı kariyer etkinliğinin bu yıl altıncısını gerçekleştiriyor. Üniversitedeki genç kadınlarla iş hayatındaki kadın liderleri buluşturan, şirketlerde iş ve staj fırsatları yaratan TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü’nün bu yıl ki teması ‘yola çık hikayeni yaz’ olarak belirlendi.

Bu yıl Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak etkinlik, 20’den fazla konuşmacının yanı sıra, iş dünyasından birçok önemli isim ile iş hayatına atılmaya hazırlanan 100 üniversiteden yaklaşık iki bin üniversiteli genç kadını bir araya getirerek, kadın yeteneklere yatırım yapan şirketler ile ‘iş hayatında kız kardeşlik için ben de varım’ diyen çalışan kadınları buluşturacak.

TurkishWIN ve BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak, TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü’nde katılımcı sayısının her geçen yıl artarak daha fazla öğrenciye ulaştığını, bundan da büyük mutluluk duyduğunu belirtti. “İlk etkinliğimizi 2015 yılında 600 öğrenci katılımı ile gerçekleştirmiştik’ diyen Pulatkonak, bugün geldiğimiz noktada katılımcı sayısının iki binlere ulaştığını, bu nedenle bu yıl ki TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü’nü İstanbul’un en büyük kongre salonunda gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

TurkishWin ile BinYaprak’ın yanı sıra üniversiteler, öğrenci kulüpleri ve şirketlerin paydaşı olduğu TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü’nde bu sene de öğrenciler, kurum temsilcileriyle birebir görüşme, iş ve staj başvurusu yapma imkanı bulabilecek.